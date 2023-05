Moscú se prepara para garantizar la seguridad el 9 de mayo, Día de la Victoria rusa

El Kremlin sostiene que se prepara ante eventuales ataques y sabotajes de las fuerzas de Kiev en medio de la esperada contraofensiva ucraniana. Las preocupaciones rusas se concentran para el próximo 9 de mayo, una fecha que coincide con el denominado Día de la Victoria rusa, que conmemora el triunfo de la Unión Soviética sobre la entonces Alemania nazi en 1945. Varias regiones rusas cancelan los desfiles del denominado Día de la Victoria en medio de los temores por una próxima contraofensiva ucraniana.Aunque el Ejército del país invadido por Moscú anunció desde el pasado marzo que lanzaría una operación a gran escala para recuperar sus territorios -y que se llevaría a cabo antes de terminar la primavera- hasta el momento ha evitado entregar una fecha concreta.Pero el Kremlin se mantiene alerta. En las últimas horas, el portavoz del Gobierno ruso, Dmitry Peskov, aseguró quehacen todo lo necesario para garantizar la seguridad del desfile del 9 de mayo en la plaza Roja de Moscú. Una fecha que algunos analistas y líderes prorrusos han ligado a la esperada contraofensiva deKiev.De confirmarse, la fecha coincidiría con el llamado Día de la Victoria en Rusia, que conmemora el triunfo de la Unión Soviética sobre laentonces Alemania nazi en 1945."Somos conscientes de que el régimen de Kiev, que está detrás de una serie de ataques terroristas, planea continuar su línea. Todos nuestros servicios especiales hacen todo lo necesario para garantizar la seguridad. Hay un trabajo intenso en marcha", señaló Peskov.Las declaraciones de Peskov se producen luego de que en los últimos días Moscú acusara al Ejército del país invadido de ataques y sabotajes en zonas rusas fronterizas y en la península de Crimea, en el sur de Ucrania y anexada por Vladimir Putin en 2014.Entre esas acciones se destaca un ataque con drones que causó un incendio y destruyó un depósito de combustible ruso, en el puerto de Sebastopol, el sábado 29 de abril. Un hecho que fue calificado por Kiev como un “castigo de Dios”, ya que ocurrió un día después de una serie de ataques rusos en Ucrania, que solo en la ciudad central de Umán dejó 23 civiles muertos.El lunes 1 de mayo, una locomotora y siete vagones de un tren de carga que se dirigía a Belarús se descarrilaron en Bryansk después de que estallara un artefacto explosivo no identificado, aseguró el gobernador regional Alexander Bogomaz.Y este martes, las tropas invasoras rusas acusaron a las fuerzas de Kiev de un bombardeo contra una aldea en la región rusa de Bryansk."Por la mañana, las Fuerzas Armadas de Ucrania bombardearon el pueblo de Kurkovichi en el distrito municipal de Starodubsky (…) No hubo víctimas. Como resultado del bombardeo, se produjo un incendio en una de las casas”, sostuvo Bogomaz.Las autoridades rusas afirman que esa región, que limita con Ucrania y Belarús, ha sufrido múltiples ataques de grupos de sabotaje pro-ucranianos desde que Rusia lanzó la guerra hace 14 meses. Sin embargo, la Administración de Volodímir Zelenski no se ha atribuido públicamente la responsabilidad de esos asaltos.Rusia toma precauciones de cara a la anunciada contraofensiva ucranianaLa contraofensiva ucraniana sería inminente y desde el lado ruso toman medidas de precaución.En las últimas horas se conoció que al menos seis regiones rusas cancelaron los desfiles militares del Día de la Victoria, en medio del temor a los ataques de los militares de la nación invadida.El gobernador de Saratov, una región a 400 millas de la frontera con Ucrania, fue el último en sumarse a la serie de cancelaciones tras asegurar que tomó la decisión por "preocupaciones de seguridad".Previamente, los gobernadores de Belgorod, Kursk, Voronezh, Oryol y Pskov; así como de la península de Crimea, ocupada por Rusia, tomaron la misma decisión.“No habrá un desfile para no provocar al enemigo con un gran número de equipos y miembros del servicio en el centro de Belgorod”, había adelantado el líder de esa región, Vyacheslav Gladkov, el pasado abril.La avalancha de suspensiones de los eventos anuales rusos sería una clara admisión de la vulnerabilidad militar del país invasor, luego de más de 14 meses de guerra.La gran ofensiva ucraniana que promete recuperar los territorios arrebatados por el Kremlin estaría lista para proceder después de que la OTAN confirmara que ya envió casi la totalidad de importantes equipos militares prometidos a Kiev, incluidos tanques de guerra, vehículos blindados y municiones. Con Reuters y AP