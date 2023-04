Mike Pence compareció ante el gran jurado federal que investiga el asalto al Capitolio

La declaración se produce un día después de que un Tribunal de Apelaciones de Washington rechazara los intentos legales del expresidente Donald Trump de evitar el interrogatorio, invocando el llamado “privilegio ejecutivo”, que otorga a los mandatarios derecho a la confidencialidad. Tiene lugar a pesar de las objeciones del propio Pence, que inicialmente había ejercido recursos para no rendir testimonio. La comparecencia del exvicepresidente estadounidense podría marcar un antes y un después en las pesquisas del caso, porque se esperaba que en ella surgieran detalles sobre conversaciones previas a la movilización que trató de impedir la oficialización del resultado electoral que dio a Joe Biden como ganador en la contienda con Trump.Pence se comprometió en una entrevista con el programa Face The Nation del canal CBS a “obedecer la ley y decir la verdad”.“Y la historia que le he estado contando al pueblo estadounidense en todo el país, la historia que escribí en las páginas de mis memorias, esa será la historia que contaré en ese entorno”, aseguró Pence en la entrevista, emitida el domingo.¿Qué tiene que decir el vicepresidente sobre el episodio del 6 de enero de 2021?Un juez federal determinó en marzo pasado que Pence debía atender a la citación del gran jurado del Departamento de Justicia, rechazando las objeciones iniciales del número dos de Trump.Sin embargo, el juez admitió que Pence no estaba obligado a responder preguntas sobre su papel como presidente del Senado durante el proceso de recuento de votos que terminó con la proclamación de Biden, en virtud de la cláusula constitucional de “discurso o debate”, que protege a los congresistas de eventuales presiones que pudieran modificar sus actos legislativos.A pesar de su oposición inicial, Pence ha abundado en detalles sobre las horas previas al asalto al Capitolio. En su libro 'So Help Me God', Pence reveló que Trump había insistido en que influyera en el recuento de colegios electorales, a pesar de que su rol de supervisión en el proceso era meramente protocolar.Además aseguró que el expresidente había puesto en peligro a su familia y a todos los que se encontraban ese día en la sede del poder legislativo, y que tendría que “rendir cuentas ante la historia”.Un testimonio decisivoUna fuente confirmó la comparecencia de Pence a la agencia AP bajo condición de anonimato, pero no se conocieron detalles sobre la vista, que fue privada.Se esperaba que Pence ofreciera información sobre las conversaciones que se produjeron antes de los sucesos del 6 de enero, en los que cinco personas murieron y unos 140 agentes resultaron heridos durante la irrupción de unos 800 partidarios de Trump en el edificio.Su versión podría incluir detalles sobre la sugerencia del abogado de Donald Trump, John Eastman, de que Pence pudo haber impedido la confirmación de la victoria de Biden, un testimonio que contribuiría a determinar, como pretende el Departamento de Justicia, si una o más personas intentaron evitar la ratificación de Biden como presidente ante el Congreso.Pence se ha distanciado públicamente de su antiguo compañero de fórmula presidencial, un vínculo que en su libro definió como “una cercana relación de trabajo por cuatro años que no terminó bien”. La ruptura podría incluso implicar un enfrentamiento por la nominación republicana, aunque Pence no ha oficializado todavía esa aspiración.Con AP y EFE