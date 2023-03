México: hallados en un camión abandonado 103 menores migrantes que viajaban sin compañía

En México, miles de migrantes que quieren llegar a Estados Unidos cruzan el país escondidos en peligrosos medios de transporte como camiones o tráileres. Uno de ellos fue encontrado en la carretera que conduce a Veracruz con 343 personas a bordo, de ellos 103 menores no acompañados. Dentro del remolque de un camión abandonado en el estado de Veracruz fueron hallados 103 menores no acompañados que provenían en su mayoría de Guatemala, según informaron las autoridades este 6 de marzo.Este se convierte en uno de los mayores hallazgos de niños migrantes que viajan a través de México hasta la frontera estadounidense. En el camión se transportaban además 212 adultos provenientes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Ecuador, informó en un comunicado el Instituto Nacional de Migración (INM), que actuó en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República de México. En familia viajaban otros 28 migrantes que venían de Guatemala y El Salvador, por lo que el número de pasajeros alcanzaba los 343. Los migrantes llevaban consigo brazaletes de colores como medio de identificación. Desde la cuenta de Twitter, el INM dijo que en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía de México, rescataron a 343 migrantes extranjeros que se encontraban en la caja de un tráiler abandonado en la carretera Cosamaloapan-La Tinaja, Veracruz.Según el INM, "el tráiler fue localizado sin conductor, pero se detectó la presencia de personas al interior de la caja, la cual contaba con un doble piso de estructuras metálicas, así como ventiladores anclados en la parte baja y ventilas en el techo".En una de las fotos distribuidas por el INM se veían botellas de plástico y otros elementos esparcidos al interior del remolque.Los niños y las familias fueron puestos bajo custodia del sistema de servicios familiares de Veracruz, mientras que los otros migrantes serán procesados para determinar su situación legal en México, anunció la institución.El INM encontró la semana pasada a 79 migrantes en la fronteriza Tijuana hacinados en varias habitaciones de hotel. Los tráileres suelen ser el medio de transporte utilizado por los migrantes para cruzar México, aunque son peligrosos debido a las altas temperaturas en su interior y a los largos periodos al que se exponen los viajeros en medio de un asfixiante hacinamiento. En junio de 2022 se encontró en Texas un camión que llevaba 85 personas de las cuales 53 habían muerto debido a la escasa ventilación. Un fenómeno quedesborda a las autoridades a ambos lados de la fronteraA principios de 2023, las autoridades mexicanas encontraron en un puesto de control cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, a 57 menores no acompañados procedentes de Guatemala, además de otros 20 niños en un grupo de centroamericanos en el estado de Chiapas. También en este estado, a comienzo de año, unas 269 personas fueron encontradas en un tráiler. México deportó en febrero a casi 100 jóvenes guatemaltecos que fueron encontrados en distintas partes del país. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el flujo de migrantes en México aumentó un 8%. Unos 2,76 millones de indocumentados fueron detenidos en la frontera con Estados Unidos en 2022. La nueva política migratoria de Estados Unidos, país donde buscan llegar la mayoría de migrantes, consiste en acoger 30.000 migrantes al mes que provengan de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití, pero con el aviso que deportará a México al resto que llegue por tierra. Con Reuters, EFE y medios locales