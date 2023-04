Medio estatal, la polémica etiqueta de Twitter que ahuyenta a grandes cadenas

Canadian Broadcasting Corporation (CBC) anunció su salida oficial de Twitter luego de que la plataforma de Elon Musk colocara la etiqueta de medio estatal que, según la emisora, pretende afectar su independencia editorial. La semana pasada, lo mismo sucedió con la estadounidense NPR. ¿Batalla semántica o rebelión mediática? Luego de que Twitter etiquetara a CBC/Radio Canadá como "medio de comunicación financiado por el Gobierno", la misma usada con la estadounidense National Public Radio (NPR) la emisora canadiense se despidió de la red social."Twitter puede ser una poderosa herramienta para que nuestros periodistas se comuniquen con los canadienses, pero socava la precisión y la profesionalidad del trabajo que hacen al permitir que nuestra independencia se describa falsamente de esta manera", aseguró Leon Mar, vocero de la CBC por medio de un comunicado."En consecuencia, pondremos en pausa nuestra actividad en nuestra cuenta corporativa de Twitter y en todas las cuentas relacionadas con las noticias de CBC y Radio-Canada", cita el comunicado.Según Twitter, los medios con afiliación estatal son aquellos donde “el Estado ejerce control sobre el contenido editorial a través de recursos financieros, presiones políticas directas o indirectas, y/o control sobre la producción y distribución”.Una etiqueta que la red social usa con medios como RT de Rusia o CCTV de China, acusados por Occidente y otros medios de distribuir propaganda a favor de sus gobiernos sin ninguna independencia editorial.Pero la CBC no tiene esos criterios, según Mar, y argumenta que la emisora canadiense es financiada con fondos públicos por medio de una asignación parlamentaria, y su independencia editorial está protegida por ley en la Broadcasting Act.Una controversia con tintes políticosSegún ellos, es el Consejo de Administración de la CBC quien decide cómo administra estos fondos. En el periodo 2021-2022, la CBC recibió más de 1.200 millones de dólares canadienses, unos 900 millones de dólares estadounidenses, de financiación gubernamental.La polémica comenzó cuando el líder del Partido Conservador de Canadá, Pierre Poilievre, envió una carta a Elon Musk solicitando colocar la etiqueta al medio canadiense. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, criticó al político y lo implicó de provocar un "ataque a una institución canadiense fundacional.""Atacar esta institución canadiense, atacar la cultura y el contenido local que es tan importante para tantos canadienses, indica realmente los valores y el enfoque que el Sr. Poilievre está proponiendo", comentó el premier canadiense."Para atacar esta institución que es importante para muchos, muchos canadienses, recurre a los multimillonarios estadounidenses, a los gigantes tecnológicos que siguen defendiendo", agregó.Poilievre emprende una campaña para que se deje de financiar a la CBC. El opositor celebró la decisión de Twitter afirmando que "ahora la gente sabe que es propaganda de Trudeau, no noticias".Twitter en la era Musk envuelto en polémicas"Sólo intento ser preciso. ¿Estarían de acuerdo si dijéramos que el 70% está financiado por el Gobierno?". Tuiteó Musk, el multimillonario que en abril de 2022 lanzó una oferta pública para adquirir la red social por más de 40.000 millones de dólares que concretó en octubre pasado.El hombre más rico del mundo también es dueño de la red social más usada por periodistas, políticos, organizaciones y gobiernos del mundo, pero desde su llegada a la directiva de Twitter sus polémicas declaraciones y cambios de política han generado controversia.La semana pasada la emisora estadounidense National Public Radio anunció la suspensión de sus 52 cuentas oficiales de Twitter en reclamo por la etiqueta que los vincula a interferencias del Gobierno en sus contenidos.Otros grandes de la industria como Voice of America, VOA, Public Broadcasting System, PBS, o la británica British Broadcasting Corporation, BBC, protestaron por la controversial etiqueta que les coloca la red social a sus cuentas oficiales.Musk ha usado su red social para desacreditar a varios medios de comunicación tradicionales. El año pasado filtró comunicaciones internas de la anterior directiva de Twitter para, según él, “demostrar” que algunos medios y redes sociales ignoraron escándalos relacionados al hijo del presidente Joe Biden en el contexto electoral.La relación de Musk con los medios de comunicación es tan áspera que, desde hace meses, el correo de relaciones públicas de la red social agregó una inusual respuesta generada automáticamente. Cada vez que algún medio de comunicación escribe para una solicitud de prensa, reciben en sus buzones un emoji de excrementos.En una reciente entrevista con la BBC, Musk admitió que la mayoría de los anunciantes que salieron tras la mediática adquisición han regresado, aunque no ofreció mayores detalles.Musk realizó despidos masivos tras asumir el mando. En su momento, argumentó que buscaba la sostenibilidad de la empresa. En total despidió a unos 1.500 empleados desde los 8.000 que tenía antes.“El nivel de dolor de Twitter ha sido extremadamente alto. Eso no ha sido una especie de fiesta”, argumentó Musk.Cientos de usuarios a nivel global revisan la actualidad mundial en Twitter, un atractivo para los medios de comunicación que comparten sus contenidos en una plataforma que alberga a 556 millones de usuarios activos al mes, pero desde su llegada, Musk tiene como objetivo que el protagonista pase de los periodistas o medios hacia los ciudadanos.Lo cierto es que “la plaza pública” que se propuso Musk con Twitter, comienza a perder importantes panelistas.Con AP y EFE