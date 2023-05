'Me van a sentenciar, dice el periodista guatemalteco José Zamora al inicio del proceso en su contra

El periodista José Rubén Zamora Marroquín, uno de los más críticos al Gobierno del presidente Alejandro Giammattei, enfrenta un juicio tras nueve meses de estar detenido y acusado por lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. El periodista José Zamora, de 66 años, ingresó al Tribunal Octavo Penal, dirigido por la Jueza Oly González, y declaró "en este juicio me van a sentenciar". El Ministerio Público de Guatemala lo acusa de lavado de dinero entre otros delitos, pero él argumenta ser un “preso político”.Zamora fue detenido el 29 de julio de 2022, tan solo cinco días después de que emitiera fuertes críticas por corrupción contra el presidente Giammattei y su círculo cercano. Zamora es fundador de El Periódico, un medio que dejó de circular en edición impresa desde diciembre pasado y el 80% de su planilla fue despedida por los problemas económicos que siguieron a la captura de su director.'El Periódico' ha sido de los medios más críticos al gobierno y publicó más de 150 reportajes sobre casos de corrupción de la administración de Giammattei, pero la justicia guatemalteca afirma que no procesa a Zamora como periodista, sino como empresario“El Tribunal declara abierto el debate oral y público”, sentenció Oly González al abrir el proceso, que incluso, podría extenderse durante algunas semanas.El Ministerio Público muestra como una de las principales evidencias contra Zamora al testigo Ronald García Navarijo, un exbanquero y conocido del periodista, que asegura que Zamora le pidió depositar 40.000 dólares en la cuenta de una de sus empresas y emitir un cheque por el mismo monto. De no hacerlo, según García, el periodista lo amenazó con publicar información comprometedora hacia él.Zamora admitió que entregó el dinero, pero no intentó chantajearlo. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad, FECI, acusa al periodista de lavado de dinero por no demostrar el origen del dinero y podría enfrentar hasta 20 años de cárcel.La defensa de Zamora Marroquín cuestionó los métodos que utilizó la Fiscalía para obtener las grabaciones telefónicas en la que supuestamente el periodista se refiere a un dinero ilícito y conversa con el banquero. La Fiscalía reunió las pruebas en 72 horas.Zamora denunció que el juicio no será un proceso justo porque su principal testigo no fue aceptado para declarar a su favor.Durante el inicio del juicio el periodista también denunció que el año pasado fue detenido con "abuso de fuerza" en su hogar, pero fue interrumpido por la jueza González, quien indicó que no era su turno para declarar.González sentenció el año pasado a la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra por un delito administrativo. Laparra lideró varias investigaciones contra estructuras criminales en el oeste de Guatemala.Organizaciones insisten en un debido proceso en caso de José Rubén ZamoraEn febrero de 2023, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, pidió al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, a instar al Ministerio Público "que se apegue a la legalidad, transparencia y debido proceso", en el caso contra el periodista.Michael Greenspon, presidente de la SIP, envió una misiva a Giammattei, denunciado supuestas irregularidades en el proceso judicial contra Zamora.“Alertamos sobre irregularidades que detectamos en el proceso judicial y que dimos a conocer en nuestras conclusiones. Remarcamos entonces, ante las autoridades del país y del Ministerio Público, que "el gobierno debe terminar con el acoso legal y judicial", situación que continuamos observando con las recientes acusaciones contra los abogados de Zamora”, denunció la SIP.El organismo agregó que “si la Justicia no actúa con independencia y sólo es instrumento de otros poderes, se terminará induciendo autocensura en otros medios y periodistas que investiguen al poder".José Zamora ha declarado anteriormente que el caso en su contra fue fabricado por el presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general, Consuelo Porras. El caso de Zamora toma relevancia en un momento complejo para la prensa en Centroamérica, con el exilio de más de 100 periodistas de Nicaragua y las denuncias de espionaje y persecución contra periodistas en El Salvador.Por ello, varias organizaciones pro-libertad de prensa, periodistas y escritores de la región, se han pronunciado contra el juicio y detención de Zamora. “Creemos que el sistema de Justicia guatemalteco se convirtió en el brazo represivo que busca asfixiar y estrangular a quienes buscan decir la verdad, a quienes investigan”, comentó Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para América Latina, WOLA.“Nos preocupa la reciente decisión de investigar a 8 periodistas por informar críticamente sobre el caso de Chepe Zamora. Las autoridades deben garantizar procedimientos justos y que cualquier limitación a la libertad de expresión sea legítima, necesaria y proporcionada”, comunicó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.El periodista fue imputado de un nuevo cargo: el de conspirar para obstruir la justicia. El periodista enfrenta el juicio sin abogados defensores. Según su hijo Ramón Zamora, unos cinco abogados abandonaron su defensa por persecución o amenazas, mientras otros se rehúsan a tomar su caso por temor a represalias.Con EFE y medios locales