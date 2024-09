Your browser doesn’t support HTML5 audio

Faltan casi dos meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, unos comicios con un desenlace cada vez más difícil, ante la expectativa de que el país tenga su primera mujer presidenta -Kamala Harris- y un segundo mandato de Donald Trump. La migración es una constante en la agenda de las campañas presidenciales en cada elección, dados los flujos migratorios a los que debe hacer frente el país. De ganar, Trump ya tiene marcada una hoja de ruta marcada en cuanto a migración se trate, ¿cuál es? A continuación algunos de los puntos clave de la política migratoria del republicano.

Pasan los días y cada vez está más cerca el desenlace de la carrera por la Casa Blanca en curso. Después del 5 de noviembre -día de los comicios presidenciales-, Estados Unidos y el mundo conocerán quién será el sucesor de Joe Biden.

De esta manera, el inicio de este mes marca la recta final de estas tan controversiales y observadas elecciones. Por un lado, Kamala Harris, actual vicepresidenta del país y candidata demócrata a la Presidencia, se mantiene a la cabeza de Donald Trump -su rival republicano- en la media nacional de las encuestas, tal y como informa la recopilación de sondeos del portal FiveThirtyEight.

Sin embargo, el margen de diferencia no es mayor, con solo 3,2 puntos arriba del republicano en la intención de voto de todo el país, por lo que esto hace aún más difícil un resultado predecible.

Por otro lado, Donald Trump continúa recorriendo el país con un discurso similar al que lo llevó a la Casa Blanca en 2016; el proyecto MAGA (Make america great again – Hacer grande a América otra vez), una política menos intervencionista a nivel internacional y mano dura en cuanto a migración se trate.

Pero, ¿qué planea Trump para un posible segundo mandato en términos de migración? A continuación, algunos puntos de la política migratoria que prepara el republicano.

México: un vecino del que Trump tomaría nuevamente distancia

México es uno de los principales focos migratorios que conecta la movilidad humana entre las Américas, de sur a norte específicamente. Por ello, Trump se ha enfocado en incentivar a los votantes bajo el mensaje de “América para los americanos”, poniendo en el centro del debate a los flujos migratorios que tocan las puertas de Estados Unidos y, con más fuerza, a quienes lo hacen de manera irregular.

Así pues, el republicano ha dicho que, de ser elegido, restablecerá su programa “permanecer en México” de 2019, que obligaba a los solicitantes de asilo no mexicanos a permanecer en México hasta que se resolvieran sus casos.

Tras la llegada de Biden al poder, el programa fue cancelado, bajo la promesa del demócrata de medidas migratorias más humanas y ordenadas. Con todo y eso, la actual administración ha tenido que hacer frente a niveles récord de personas atrapadas cruzando de manera irregular la frontera entre México y Estados Unidos.

Otra política que volvería al ruedo sería la del Título 42 heredada de los tiempos del Covid-19, una medida que le da luz verde a las autoridades fronterizas estadounidenses de expulsar a los migrantes de regreso a México sin la posibilidad de una solicitud de Asilo, de acuerdo a las declaraciones de Trump en diálogo con la revista Time.

¿Y el muro?, cuando fue presidente, el republicano puso todo su esfuerzo en construir un muro divisorio entre Estados Unidos y México; durante su administración, se construyeron 725 kilómetros a lo largo de los 3.145 kilómetros de frontera. Si gana, el magnate se comprometió a finalizar las brechas de esta controvertida barrera.

¿Seguirán los niños de padres migrantes irregulares teniendo ciudadanía automática?

El año pasado, Trump aseguró que estaría considerando finalizar el proceso de ciudadanía automática para los niños nacidos en suelo estadounidense de padres que llegaron al país de forma irregular.

De hacerse, esta medida iría en contravía de la interpretación de una enmienda de la Constitución de Estados Unidos y terminaría en un debate de impugnaciones legales.

Cuando el republicano fue presidente, redujo notoriamente el número de refugiados que pueden ingresar al país norteamericano y, cuando Biden llegó al poder, criticó el aumento de admisiones de este como parte de su proyecto político.

Así pues, Trump ha anunciado un nuevo “sistema de migración basado en el mérito que proteja la mano de obra estadounidense y promueva los valores estadounidenses”.

“Tolerancia cero”

El año pasado, el candidato a la reelección participó de un foro abierto del medio CNN, allí, dejó claro que aún está en consideración la reanudación de su polémica medida “tolerancia cero” si llegase a obtener un segundo mandato; esta política hizo que miles de niños y padres migrantes fueran separados en la frontera del país con México en 2018.

No obstante, en noviembre, volvió a defender las separaciones. En diálogo con el medio Univisión dijo que esta medida “impidió que la llegaran de a cientos de miles”.

Al respecto de las separaciones, en octubre Biden y su Gobierno anunciaron un acuerdo de conciliación con las familias separadas que les brinda un estatus legal temporal dentro de una lista más extensa de beneficios, en paralelo a la prohibición de separaciones semejantes durante al menos ocho años.

Adiós al DACA

El DACA, o Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, es un programa del que pueden participar migrantes “dreamer” que llegaron a Estados Unidos irregularmente cuando eran niños. Al respecto, durante su mandato Trump intentó ponerle fin a este sistema que, entre otras medidas, otorga alivio a la deportación de los migrantes y concede permisos laborales.

La terminación del DACA fue rechazada por la Corte Suprema estadounidense en junio de 2020. Sin embargo, tras el fallo del Supremo, Trump ha dicho que no aceptaría ninguna nueva solicitud para el programa, mientras que el diario The New York Times sostiene que el republicano pondría fin a este sistema si es reelegido.

Con EFE, Reuters y medios locales