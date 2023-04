Mali: el jefe de gabinete del presidente de transición, entre los cuatro muertos en un atentado

El jefe de gabinete del presidente de transición de Mali se encuentra entre las cuatro personas muertas en un atentado perpetrado el martes por la noche cerca de la frontera con Mauritania. La emboscada a la delegación oficial fue revelada el miércoles 19 de abril, pero no se habían dado a conocer las identidades de las víctimas. Hasta entonces se desconocía su identidad. El jefe de gabinete del coronel Assimi Goïta, presidente de la transición dominada por los militares en Malí, se encuentra entre las cuatro personas muertas en un ataque perpetrado el martes cerca de la frontera con Mauritania, según una nota presidencial autentificada por AFP el jueves.El documento muestra que Oumar Traore, jefe del Estado Mayor del coronel Goïta, estaba en la delegación que fue víctima de una emboscada cerca de la localidad de Nara, en una región asolada por atentados yihadistas. Los funerales tendrán lugar el jueves en Kati, ciudad de guarnición cercana a la capital, Bamako, según la misma fuente.La nota revela la identidad de las otras tres víctimas, un guardia de seguridad, un contratista y un conductor. También da el nombre de otro conductor que está desaparecido.La delegación "de las obras sociales del presidente" había acudido a prospectar pozos para la población local cerca de la localidad de Nara, en las proximidades del bosque de Wagadou, conocido por albergar a yihadistas.La emboscada de la delegación oficial del martes —que no había sido reivindicada— fue revelada el miércoles, pero se desconocían los nombres de las víctimas.Deterioro de la seguridadUn responsable administrativo de la región declaró a AFP que "la misión no contaba con un dispositivo de seguridad adecuado".Un político local advirtió que la situación de seguridad en la zona se deterioraba a diario.Mali está asolado por la expansión del yihadismo y la violencia de todo tipo desde el estallido de los movimientos rebeldes en el norte del país en 2012. A pesar de la presencia de fuerzas internacionales, esta violencia se ha extendido al centro del país y a los vecinos Burkina Faso y Níger. El fenómeno avanza hacia el sur.Los coroneles en el poder se han comprometido, bajo presión internacional, a ceder el poder a los civiles antes de marzo de 2024.En marzo de este año, Goïta validó un proyecto de Constitución que deberá someterse a un referendo en una fecha aún por determinar, y pidió a los actores políticos y de la sociedad civil que explicaran lo que estaba en juego en todo el país.El primer ministro, Choguel Kokalla Maïga, se mostró recientemente satisfecho de la libertad de circulación de las autoridades, que, según dijo, se había restablecido en todo el país. Pero se había visto obligado a abandonar parte de su visita al norte del territorio a causa de la inseguridad.Con AFPEste artículo fue adaptado de su original en francés.