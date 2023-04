Macron, de gira en Francia: la Policía dispersa a los manifestantes en Hérault

Los policías de Hérault, en el sur del territorio galo, lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que protestaban contra el presidente Emmanuel Macron, que visitaba esta región de Francia. El mandatario busca pasar la página de la reforma pensional que ha desatado fuertes disturbios en todo el país, debido al rechazo de los sindicatos y de buena parte de la ciudadanía. Por segundo día consecutivo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que viajó a la región de Hérault, tuvo que enfrentar el rechazo de los manifestantes por la impopular reforma pensional promulgada por su Gobierno, que —entre otros aspectos— aumenta la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Las protestas fueron repelidas con gases lacrimógenos por la Policía. Macron respondió a una de las asistentes que no renunciaría tras haber sido instado a hacerlo. Una mujer le gritó: "Le importa un carajo lo que la gente quiera". Algunos de los que protestaban lanzaron huevos y tomates a las fuerzas de seguridad. Las autoridades locales prohibieron "equipos de sonido portátiles" que, según un portavoz, estaban destinados a amplificadores y altavoces. El jefe regional del sindicato CGT, Mathieu Guy, aseguró que a los manifestantes también se les impidió ingresar al área cerca de la escuela donde estaba el mandatario con cacerolas y flautas locales.Una restricción que provocó que el portavoz del Partido Comunista, Ian Brossat, dijera, en tono irónico, que "no podía esperar por la legislación que prohibirá la venta de cacerolas". Por su parte, la diputada líder de los Verdes, Sandrine Rousseau, preguntó: "¿Es posible dejar atrás una crisis democrática prohibiendo las cacerolas?".Hablando con los votantes el miércoles, Macron volvió a argumentar que era necesario aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años para ayudar a Francia a reducir su gasto público y alinear al país con sus vecinos europeos. Viajes para apaciguar la crisisLa idea de los viajes del presidente fuera de la capital francesa es intentar pasar página sobre los cambios en las condiciones de jubilación y demostrarle al pueblo que no pretende esconderse. Muchos de los franceses están indignados por la manera en que fue aprobada la legislación —el Gobierno se saltó la votación en la Asamblea Nacional apelando al artículo 49.3—.A los partidarios de Macron les parece favorable que el presidente sea reprendido en público, ya que puede servir como una válvula de presión y ayudaría a liberar parte de la frustración de los dos tercios de los votantes del país que se han opuesto al cambio de la edad de jubilación.Un diputado afirmó para la agencia de noticias AFP que "incluso cuando le gritan en la calle, al final, la gente dice 'al menos se está involucrando'".En una encuesta publicada por el periódico 'Le Figaro' y encargada a la firma Odoxa-Backbone Consulting arrojó que el 59% piensa que Macron se equivoca al querer pasar a otros temas que no fueran las pensiones, después de la promulgación de la ley. Solo el 22% opina que el presidente había sido convincente en el discurso emitido a nivel nacional el lunes por la noche. Aumento de salarios a los maestrosMientras visitaba el pueblo de Ganges, Macron anunció que quiere "reconocer y pagar mejor a los maestros" y que recibirán entre 100 y 230 euros más al mes después de septiembre."El sistema tiene que reconocerlos y pagarles mejor", aseguró Macron. Y añadió que "además de este aumento" que se determina "según el tiempo de la carrera" habrá un pago adicional "que se define con el director del colegio de forma totalmente voluntaria". Una medida que, aseguró, "permitirá a los profesores recibir hasta 500 euros al mes más".El jefe de Estado escuchó durante dos horas y tomó nota mientras los miembros de la comunidad educativa del colegio Louise-Michel de Ganges le expresaban su descontento con sus propuestas.Un representante del partido izquierdista Francia Insumisa, Sebastien Rome, sentenció que "cualquier aumento es bueno, pero un 10% el año cuando hay una inflación del 7%, cuando se sabe que desde hace 30 años los salarios de los maestros se han estancado, no es suficiente".En el programa 'Cien días' —lanzado por Macron en un intento por cerrar la crisis que ha generado la nueva ley de pensiones— el presidente prometió el lunes que la escuela cambiaría.Sin embargo, las protestas en toda Francia siguen en contra de la nueva ley. En Rennes, por ejemplo, unas 5.000 personas se movilizaron, según los sindicatos. Mientras que los datos de la Policía apuntan a que 1.200 personas salieron a manifestarse.En París, unos 300 trabajadores ferroviarios y huelguistas de otros sectores invadieron brevemente la sala de la torre Euronext en La Défense.Con AFP