Lula busca en Europa más cooperación y apaciguar las diferencias sobre Ucrania

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, continúa su gira por Europa y se reunirá con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, así como con el rey Felipe VI, en busca de relanzar la cooperación entre ambas naciones con un enfoque en lo económico. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza su primera gira europea de este nuevo mandato como presidente de Brasil y aterrizará en España tras una primera parada en Portugal durante el fin de semana, donde matizó sus comentarios de la guerra en Ucrania que le ganaron críticas de la comunidad internacional.El objetivo de España y Brasil son el mismo, adelantaron funcionarios de ambas cancillerías: relanzar la relación bilateral entre ambos países tras la pausa que puso a la política exterior el derechista Jair Bolsonaro y pese a las diferencias metodológicas en la búsqueda de paz para Ucrania.Con esta visita a España se espera alcanzar la firma de varios acuerdos que se suscribirán entre ambas partes. Las naciones buscan alianzas en lo comercial, político y cultural. Brasil serviría, según las fuentes españolas, como un enlace hacia América Latina. España asumirá el 1 de julio la presidencia semestral comunitaria, y Brasil la presidencia de Mercosur.Lula matiza su postura respecto a UcraniaDurante su visita en Portugal, Lula evitó comentar el conflicto en Europa del Este y se limitó a matizar sus apuntes anteriores. "Mi país tomó hace tiempo la decisión de condenar a Rusia por la ocupación del espacio y la violación de la integridad territorial de Ucrania, en los primeros días, y hemos votado en la ONU en este sentido", afirmó."Nunca he igualado a ambos países, porque sé lo que es una invasión y lo que es la integridad territorial. Y todos nosotros pensamos que Rusia está equivocada y ya lo condenamos en todas las decisiones de la ONU", reiteró el brasileño.Pero su postura del conflicto ha variado en las últimas semanas. La polémica comenzó cuando dijo que tanto Ucrania como Rusia decidieron ir a guerra, y que Estados Unidos estaba "estimulando" el conflicto con el envío de armas. Antes, había comentado que Ucrania debería ceder Crimea, la región de la que Rusia tomó poder en 2014, para terminar con la guerra, generando la furia de Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea.Guilherme Casarões, politólogo de la Fundación Getulio Vargas, un centro de pensamiento con sede en Saocmediar el trago amargo que causó su confusa postura sobre la guerra."Podría ser un paso importante para que Lula demuestre que realmente está dispuesto a adoptar una posición de equilibrio o equidistancia entre las partes implicadas en el conflicto, lo que podría permitir a Brasil desempeñar el papel de mediador a medio plazo", comentó Casarões.Lula propone crear un “club” de países que sirvan de mediadores en el conflicto y que no tengan incidencia directa en él, pero hasta ahora la propuesta no ha tomado forma.El comercio es uno de los principales puntos de la agenda. Brasil presiona para que el acuerdo entre la UE y el bloque sudamericano Mercosur comience a ejecutarse. El trato, firmado en 2019, todavía no entra en vigor por la negativa de algunos países tanto de Europa y del Mercosur.Portugal se ofrece como "punta de lanza" para acelerar acuerdo UE-MercosurEl socialista António Costa, primer ministro de Portugal, se ofreció hoy como "punta de lanza" para acelerar el acuerdo UE-Mercosur. "El acuerdo UE-Mercosur es absolutamente estratégico", comentó frente a Lula durante la inauguración del foro empresarial bilateral en Matosinhos, Oporto."Brasil puede siempre contar con Portugal como punta de lanza para trabajar en la conclusión, tan rápida como sea posible, del acuerdo UE-Mercosur", insistió Costa."Portugal es un aliado de Brasil dentro de la Unión Europea y puede servir de plataforma para que Brasil defienda su posición en el contexto de estas negociaciones", comentó el analista Casarões.Por su parte, el presidente brasileño destacó que "Brasil está preparado para volver a ser un país grande, importante, para ser un país atractivo y quiere construir políticas de asociación"."No queremos relaciones hegemónicas con nadie, queremos construir una asociación con las empresas portuguesas" e "impulsar una cooperación volcada para el futuro, las tecnologías, las renovables, la movilidad urbana y la salud", comentó Lula.En Portugal, Lula anunció la firma de 13 acuerdos bilaterales, que incluyen la cooperación de las agencias espaciales de Brasil y Portugal. Antes de viajar el martes a Madrid, el brasileño hizo parte de la ceremonia de entrega de premios en honor del famoso músico brasileño Chico Buarque.Buarque recibió el premio literario más prestigioso de la lengua portuguesa, que ha sido otorgado a autores como José Saramago y la mozambiqueña Paulina Chiziane, aunque la ceremonia se pospuso cuatro años por un impasse con el ex presidente Jair Bolsonaro que se negó a entregarlo.“Sus cuatro años de gobierno funesto duraron una eternidad. El tiempo parecía andar para atrás”, comentó Buarque, galardonado por los presidente de Brasil y Portugal.Con EFE y AP