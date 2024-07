Se espera que el partido laborista del Reino Unido obtenga una gran victoria en las elecciones generales del jueves. Su candidato, Keir Starmer, ha prometido "una década de renovación nacional".

Los británicos acuden este jueves, 4 de julio, a las urnas en unas elecciones generales que, según las previsiones, devolverán al poder al partido laborista de la oposición y pondrán fin a casi una década y media de gobierno conservador.

Los primeros comicios nacionales del país desde que Boris Johnson lograra una aplastante victoria para los tories en 2019 se producen inesperadamente después que el primer ministro, Rishi Sunak, pidiera celebrarlos seis meses antes de lo requerido.

Su apuesta parece que va a salirle espectacularmente mal, ya que las encuestas a lo largo de las seis semanas de campaña -y durante los dos últimos años- apuntan a una dura derrota de su partido de derechas.

Eso colocaría casi con toda seguridad al líder laborista Keir Starmer, de 61 años, en Downing Street, como líder del partido más numeroso del Parlamento.

Se prevé que los laboristas de centro-izquierda ganen sus primeras elecciones generales desde 2005 en proporciones históricas, con un aluvión de sondeos en vísperas de las elecciones que pronostican su mayor victoria inédita.

Pero Starmer no dio nada por sentado al instar a los votantes a no quedarse en casa. "El futuro de Gran Bretaña está en las urnas", dijo. "Pero el cambio sólo se producirá si se vota por él".

Larga noche

La votación comienza a las 7:00 de la mañana en más de 40.000 colegios electorales repartidos por todo el país, desde salones de iglesias, centros comunitarios y colegios hasta lugares más insólitos como pubs e incluso un barco.

A las 22:00 horas, las emisoras anuncian los sondeos a pie de urna, que suelen ofrecer una imagen precisa de los resultados de los principales partidos.

Los resultados de las 650 circunscripciones electorales del Reino Unido se van conociendo a cuentagotas durante la noche, y se espera que el partido ganador alcance los 326 escaños -el umbral para la mayoría parlamentaria- al amanecer del viernes.

Los sondeos sugieren que los votantes castigarán a los conservadores tras 14 años de gobierno a menudo caótico y podrían destituir a una serie de ministros del gobierno, con rumores de que incluso el propio Sunak podría no estar a salvo.

Esto lo convertiría en el primer Primer Ministro que no conserva su escaño en unas elecciones generales.

"Comprendo que la gente esté frustrada con nuestro partido", reconoció el miércoles. "Pero la votación de mañana… es una votación sobre el futuro".

Apoyos

Se considera que Sunak, de 44 años, ha realizado una pésima campaña, en la que el enfado por su decisión de abandonar anticipadamente las conmemoraciones del Día D en Francia ha sido el momento más destacado.

El miércoles, el diario The Sun dio un nuevo espaldarazo a los laboristas, un respaldo clave si se tiene en cuenta que el tabloide ha apoyado al ganador en todas las elecciones desde hace varias décadas.

The Financial Times, The Economist y The Sunday Times, así como The Guardian y The Daily Mirror, tradicionalmente de tendencia izquierdista, también apoyan al partido.

Mientras tanto, tres sondeos a gran escala indicaban que los laboristas estaban a punto de lograr una victoria récord, mientras que los conservadores obtendrían el peor resultado de su historia y los centristas liberaldemócratas resurgirían en tercer lugar.

YouGov, Focaldata y More in Common pronosticaron que los laboristas obtendrían al menos 430 escaños, superando los 418 de Tony Blair en 1997.

Los tres pronosticaron que los conservadores podrían caer a un mínimo histórico de menos de 127 escaños.

Los Liberales Demócratas obtendrían docenas de escaños, frente a los 15 actuales, mientras que el partido antiinmigración Reform UK de Nigel Farage ganaría unos cuantos.

YouGov y More in Common pronosticaron que el líder del Brexit se convertiría finalmente en diputado por octava vez.

Renovación nacional

Si las predicciones se cumplen, Sunak visitará el viernes al jefe del Estado, el rey Carlos III, para presentar su dimisión como primer ministro.

Starmer se reunirá poco después con el monarca para aceptar su invitación a encabezar el próximo gobierno y convertirse en primer ministro.

A continuación, el líder laborista se desplazará a Downing Street -oficina y residencia de los dirigentes británicos-, donde se espera que pronuncie un discurso antes de proceder a los nombramientos ministeriales.

Sería el colofón a un notable ascenso político para el antiguo abogado de derechos humanos y fiscal jefe, elegido diputado por primera vez en 2015.

Ha prometido una "década de renovación nacional", pero se enfrenta a una tarea de enormes proporciones para revitalizar unos servicios públicos que crujen y una economía en declive.

