27/08/2024 · 06:29 AM

El presidente francés, Emmanuel Macron, extendió el martes las conversaciones con los líderes de los partidos por tercer día para intentar formar un nuevo gobierno, pero enfureció a muchos cuando el lunes por la noche descartó nombrar a un primer ministro de izquierda de la alianza Nuevo Frente Popular, que obtuvo la mayor cantidad de escaños en el parlamento después de las elecciones legislativas anticipadas de julio.

Los Socialistas y Verdes de Francia no participarán en nuevas conversaciones con el presidente Emmanuel Macron para encontrar una salida al estancamiento político del país, dijeron sus líderes el martes, y pidieron a sus seguidores que en su lugar realicen protestas pacíficas.

Macron cerró de golpe la puerta a un posible gobierno de izquierda el lunes, diciendo que sería destituido inmediatamente del poder por una mayoría de legisladores de otros campos, y convocó a otra ronda de conversaciones maratónicas con los líderes del partido para el martes.

Frente a un parlamento, sin mayoría absoluta en el que cada uno de los tres grupos casi iguales (la izquierda, el bloque centrista de Macron y la extrema derecha) han descartado formar una coalición, el presidente parecía haber vuelto al punto de partida.

“Nos están robando estas elecciones”, dijo la jefa del Partido Verde, Marine Tondelier, a la radio local.

“No vamos a continuar con estas consultas falsas con un presidente que de todos modos no escucha… y está obsesionado con mantener el control. No está buscando una solución, está tratando de obstruirla”, dijo Tondelier.

El presidente del Partido Socialista, Olivier Faure, dijo a la televisión France 2 que no participaría en lo que llamó una “parodia de la democracia” ahora que la perspectiva de un gobierno liderado por la izquierda estaba descartada.

El Nuevo Frente Popular, una alianza de partidos que van desde los Socialistas y los Verdes hasta el euroescéptico La Francia Insumisa, obtuvo más votos que cualquier otro partido en las elecciones parlamentarias anticipadas de este verano. Eso llevó a sus líderes a hacer valer su pretensión de formar el próximo gobierno.

Sin embargo, sus esperanzas de gobernar se desvanecieron después de semanas de luchas internas y regateos en las que los rivales políticos dejaron claro que se opondrían a cualquier gobierno de izquierda a menos que cortara los lazos con el La Francia Insumisa y su líder Jean-Luc Mélenchon.

Macron, un centrista proempresarial, cree que el equilibrio de poder recae más en el centro o el centro derecha. Pero cualquier alianza de este tipo también requeriría abrir una brecha en la izquierda para ganar el respaldo de sus facciones más moderadas, algo que los líderes de izquierda han descartado repetidamente.

“Su problema no es sólo La Francia Insumisa, es la izquierda”, dijo Faure. "No pueden aceptar una votación en la que no resulten ganadores"

