Los incendios forestales en Canadá provocan nuevas evacuaciones

Las evacuaciones siguieron este domingo en el oeste de Canadá, debido al avance de los incendios forestales, con lo que suman unos 30.000 desplazados en cuestión de días, una situación "sin precedente" para esta época del año. La provincia de Alberta tuvo que declarar el sábado el estado de emergencia luego de haber ordenado la evacuación de unas 25.000 personas.Al caer la noche de domingo, 107 incendios seguían activos en esta provincia, 28 de los cuales aún no habían podido ser controlados por los bomberos."Hemos tenido algunos chubascos dispersos ligeros en la parte sur de la provincia", explicó Christie Tucker, vocera de los organismos de socorro regionales, durante una conferencia de prensa el domingo en Edmonton."Esto permitió a los bomberos atacar algunas zonas a las que no habían podido acercarse debido al comportamiento extremo de los incendios".Pero esta "buena noticia" no cubre el norte de la provincia, donde las condiciones siguen siendo complejas, agregó.En su lucha contra los incendios, las autoridades se concentran en las zonas habitadas, como la ciudad de Drayton Valley, a unos 140km al oeste de Edmonton, o Fox Lake, al norte de la provincia."En algunos casos, las condiciones de humo e incendio en curso nos impiden evaluar plenamente" las pérdidas materiales, señaló Colin Blair, de la Agencia de Gestión de Urgencias de Alberta.Esta provincia canadiense, una de las mayores regiones productoras de petróleo, "ha estado experimentando una primavera seca y calurosa y, con tanta leña, bastan unas pocas chispas para prender unos incendios forestales realmente aterradores", indicó el sábado la primera ministra de Alberta, Danielle Smith.Dos incendios forestales fuera de control en la vecina Columbia Británica también han provocado que algunas personas abandonen sus hogares.Bomberos de Ontario y Quebec llegaron como refuerzos y fueron desplegados en varias regiones.En los últimos años, el oeste de Canadá se ha visto azotado repetidamente por fenómenos meteorológicos extremos, cuya intensidad y frecuencia han aumentado debido al calentamiento global.