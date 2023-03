Localizan a los cuatro estadounidenses secuestrados al norte de México, dos de ellos fallecidos

La noticia fue confirmada por el gobernador del estado Tamaulipas por medio de una llamada en directo durante la rueda de prensa matinal del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Las cuatro personas estaban en paradero desconocido desde que el pasado viernes se vieran envueltos en un tiroteo entre bandas criminales rivales en este estado al norte del país. Las autoridades mexicanas localizaron a los cuatro estadounidenses que estaban secuestrados desde el viernes en una zona fronteriza al norte de México. Al parecer, dos de los miembros del grupo habrían fallecido, otro estaría herido y la última integrante estaría ilesa. Estas personas fueron sorprendidas en un fuego cruzado el pasado viernes en el estado de Tamaulipas y no se sabía su paradero desde entonces. La noticia fue confirmada por el gobernador de dicho estado, Américo Villarreal, en una llamada telefónica en directo con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, mientras ofrecía una rueda de prensa matutina a los medios de comunicación. "Hace 35 minutos fue confirmado por la Fiscalía (que) de los cuatro (estadounidenses) hay dos fallecidos, una persona herida y otra con vida", detalló Villarreal.Los indicios apuntan a que el grupo viajó a México desde el estado Carolina del sur con el objetivo de que la única integrante mujer se sometiera a una operación de estética. Estos procedimientos son habituales en el norte de México, ya que son mucho más económicos que en Estados Unidos. Sin embargo, poco después de cruzar la frontera, su vehículo se vio envuelto en un enfrentamiento entre bandas armadas cerca de la población de Matamoros, en la línea fronteriza con Texas. En ese enfrentamiento, murió otra transeúnte a causa de los disparos y ellos fueron secuestrados. Tras conocer el estado de los secuestrados, la autoridad mexicana, por medio de la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, notificó durante la conferencia que ya hay un detenido con relación al caso. En rueda de prensa, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expresó sus condolencias."Lamentamos mucho que esto suceda en nuestro país y enviamos a los familiares de las víctimas, a los amigos, al pueblo de Estados Unidos, al Gobierno de Estados Unidos nuestras condolencias y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo", sentenció.Durante el fin de semana, el video en el que se puede ver como el carro de turismo blanco en el que viajaba el grupo era atacado se viralizó a través de las redes sociales y fue difundido por varios medios de comunicación. López Obrador se mostró muy crítico con el “sensacionalismo” de los medios de comunicación estadounidenses, quienes, a su juicio, “callan” cuando hay asesinados mexicanos en Estados Unidos.Tamaulipas, un estado golpeado a diario por la violencia del cártelLa violencia en el estado de Tamaulipas se ha multiplicado en los últimos años a causa del narcotráfico y de la competencia entre los diferentes cárteles de la droga, quienes campan por las calles fuertemente armados y protegidos. Este estado ha vivido, tanto en zonas rurales como urbanas, miles de secuestros a ciudadanos mexicanos. Al parecer, la zona es el lugar donde se fundó el peligroso Cártel del Golfo y desde entonces varias escisiones dentro de la organización han derivado en el aumento de los enfrentamientos por el control de un área tan estratégica en el paso de droga.Medios de comunicación estadounidenses aseguraron que los responsables del doble asesinato y secuestro pertenecían a un grupo conocido como ‘Escorpión’, pero estos datos no han sido confirmados por las autoridades mexicanas. La acción de estos cárteles ha llevado a México a una escalada de violencia que no ha cesado y varios senadores republicanos han pedido al Gobierno de Estados Unidos “acciones” más contundentes para combatirlos. Con EFE, AP, Reuters y medios locales