Lo más importante es representar al país: Venezuela sueña con el Clásico Mundial de Béisbol

El equipo venezolano lleva un récord perfecto en el Clásico Mundial de Béisbol. Una selección integrada por nuevas estrellas y jugadores consagrados ha sido una de las fórmulas para el buen desempeño del conjunto. La actuación de este año deja atrás la del 2017, a la que el mánager de entonces, Omar Vizquel, calificó de "lamentable". Nadie la daba como favorita. Un precedente nefasto pesaba sobre sus hombros.En las cuatro ediciones pasadas del Clásico Mundial de Béisbol, la mejor posición que ha alcanzado el equipo "vinotinto" fue un tercer lugar, esto a pesar de siempre armar un "trabuco", como llaman los fanáticos del béisbol a las novenas que presentan muy buenos bateadores.Si corremos algunas páginas atrás, en 2006 el equipo suramericano formó un equipo para el Clásico Mundial con nombres de ensueño. Marcos Scutaro, Magglio Ordóñez, Bob Abreu, Miguel Cabrera, entre otros, estuvieron en esta primera nómina.En el 2009, repitieron algunas de estas estrellas, mientras que en 2013, se sumaban nombres como Salvador Pérez y Pablo Sandoval. Ya en 2017, el "pequeño gigante" José Altuve, figura de excepción de los Astros de Houston, se inscribía en el equipo.Para esta edición del Clásico, Venezuela armó una selección considerada como la mejor que jamás haya ensamblado.Liderados nuevamente por jugadores curtidos como Altuve y Pérez, una combinación de experiencia y juventud ha sido una de las claves del conjunto para pasear por un evento difícil y de corta duración. Los hechos lo confirman. Una actuación perfecta de cuatro ganados sin descalabros habla por sí sola.Otro aspecto fundamental parece marcar el banco de Venezuela: la camaradería y el compañerismo. En declaraciones al portal oficial de 'MLB', uno de los integrantes del equipo, Eduardo Escobar, afirmó que "lo más importante es (…) que se acabaron los egos"."No importa la posición que juegues", prosiguió, "lo más importante es que estamos representando a nuestro país y tenemos un nombre en el pecho: Venezuela".Enfocados desde el principioNo existe otra distracción para este equipo que pensar en llegar a la final del Clásico Mundial de Béisbol. Varios directivos locales así lo han hecho ver.“Visualizo a Venezuela en la final, tenemos un gran béisbol y jugadores, pero para ser grande hay que ganarle a los grandes”, dijo Aracelis León, presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol.Unas declaraciones que parecen hacerle eco a las del seleccionador Omar López. A principios aseguró para 'ESPN': "Esta selección tiene una cohesión que no sentí en 2017, debemos ser un círculo pequeño e impenetrable, desde el cuerpo técnico para abajo, para impedir que nada malo entre".Una imagen diferente a la de 2017En la pasada edición, la actuación Venezuela fue pobre. Rara vez se vio al conjunto liderando el marcador."Las lesiones nos mataron", dijo el 11 veces ganador del Guante de Oro y mánager en aquella oportunidad, Omar Vizquel. El seleccionador hacía referencia a uno de los puntos neurálgicos a la hora de evaluar el desempeño del equipo en ese entonces. "Creo que no jugamos el béisbol que la gente esperaba, incluso que yo esperaba. Las expectativas se quedaron cortas", arguyó.El balance de 2017 quedó en dos partidos ganados y cinco perdidos. Permitieron además 30 carreras en tres juegos.Sin embargo, este jueves salieron al campo de prácticas con una cara diferente. La línea de victorias consecutivas que los ha traído como primeros de su grupo tiene a todo un país soñando con el trofeo del Clásico. Su rival, Estados Unidos, no será una presa fácil. Cuenta con un plantel repleto de estrellas de su propia liga, considerada la mejor del mundo.Venezuela ha sido el equipo revelación, la novena que ha sorprendido a muchos por su entrega en el terreno.El caballo de batallaEn este sentido, a pesar de que todos en el equipo tratan de aportar y complementar de la misma manera, un jugador sobresale entre los demás. Su experiencia y sus resultados le han hecho merecedor de integrar por quinta ocasión el equipo de su país a un Clásico Mundial, un honor que sólo comparte con el lanzador mexicano Oliver Pérez.En 19 años de carrera en las Grandes Ligas, Miguel Cabrera muestra números que causan respeto. Su promedio de bateo, que no es más que una razón de las veces al bate y los hits propinados, asciende a .308 en estas casi dos décadas de juego. Forma parte del exclusivo club de los 3000, apenas 33 bateadores que han superado ese número de hits en la temporada regular.Esto le ha hecho ganarse el puesto de capitán, además de contar con un fuerte liderazgo dentro de las filas de su equipo. Un caballo de batalla necesario para los momentos difíciles en donde es clave la sabiduría forjada en el recorrido de casi dos décadas de carrera.Efectividad: un elemento que vale la pena destacarOtra clave para interpretar el éxito de Venezuela en este Clásico Mundial es la efectividad del pitcheo. Su cuerpo de lanzadores ha tolerado una buena cantidad de imparables en cada partido, pero muy pocas veces le han anotado.De hecho, Venezuela es segunda en el renglón estadístico de la efectividad, con 2.00, o lo que es lo mismo, dos carreras limpias (imputables a la actuación del pitcher) por la totalidad de innings lanzados. Sólo el bullpen de Japón, con 1.80, los supera.Observemos con lupa este aspecto con la herramienta más efectiva: el 'WHIP'(Walk and Hits Per Innings Pitched, por sus siglas en inglés). Este se puede traducir como bases por bolas y hits por cada inninglanzado.Esta es una fórmula que ayuda a dar seguimiento al trabajo de los lanzadores. Su composición, planteada de manera similar a la de los bateadores, suma las bases por bolas y los hits que ha concedido un lanzador, dividido por el total de innings, o tiempos de juego.Mientras más bajo el WHIP, más efectivo es un lanzador efectivo. Todo lo contrario a si suben los números.En este escenario, Venezuela ocupa el séptimo lugar de los 20 participantes en el Clásico Mundial de Béisbol. En 36 entradas jugadas, sus lanzadores han permitido 33 hits y ha regalado unas 12 bases por bolas, lo que representa 1.25. Nada notable comparado con Japón, que lidera este departamento con 0.69, pero suficiente para mantener baja su cuenta de carreras permitidas.Japón se apoya varios de los mejores lanzadores del béisbol, como Daisuke Matsusaka y uno de los mejores peloteros de la historia reciente del deporte: Shohei Ohtani.