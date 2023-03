Lindsay Lohan, Jake Paul y otras celebridades, acusados por caso ligado a criptomonedas

La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos inició un proceso jurídico contra Justin Sun, el fundador de las compañías distribuidoras de criptomonedas Tron, BitTorrent y Rainberry Inc. La agencia gubernamental también incluyó en la querella a ocho celebridades, entre ellas Lohan y Paul, por promocionar los productos financieros de estas empresas sin revelar que recibían una compensación monetaria por ello. Sun es acusado por "la venta ilegal de criptovalores y la inflación artificial del volumen de negociación de criptoactivos", según menciona el organismo estadounidense.El empresario chino no tiene los permisos correspondientes para comercializar activos conocidos como Tronix y BitTorrent, por lo que el negocio de sus empresas no está regulado por las normas vigentes en el mercado estadounidense.La demanda del organismo que regula el mercado bursátil del país fue presentada ante la Corte Federal de Manhattan este 22 de marzo y, en los cargos, se incluyen el uso de "programas de recompensa" dirigidos a celebridades para promocionar los activos en redes sociales.Entre las personalidades del espectáculo señaladas se encuentra la actriz, Lindsay Lohan, el controversial youtuber convertido a boxeador Jake Paul, los raperos, 'Soulja Boy' y 'Lil Yachty' además del cantante de pop estadounidense, Austin Mahone.Las celebridades imputadas, a excepción de Mahone y DeAndre Cortez Way -nombre real de 'Soulja Boy'- aceptaron pagar alrededor de 400.000 dólares para liquidar los cargos que la comisión les atribuye.Mientras que los famosos ya fueron absueltos, Justin Sun enfrenta una millonaria disputa legal contra el Gobierno estadounidense.Según reportes de la Comisión de Valores, las empresas de Sun generaron alrededor de 31 millones de dólares procedentes de ofertas y ventas ilegales de criptomonedas.El mercado de criptomonedas está dejando de ser un negocio sin regulación en Estados Unidos y los ojos de las autoridades cada vez se posan de manera más intensa en este novedoso mundo. Con Reuters y AFP