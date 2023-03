Li Qiang, nuevo primer ministro de China, asume la misión de reactivar la economía

Leal y cercano a Xi Jinping, sin experiencia en el gobierno central, pero con la experiencia de ser la cabeza en la gestión de la tragedia del Covid 19 en Shanghái, ahora deberá activar el flujo de dinero en el país, que recientemente abrió sus puertas tras tres años de estrictos bloqueos por la pandemia. Uno de los confidentes del presidente de China ahora ocupa el cargo de primer ministro de la segunda economía más grande del mundo.Li Qiang, de 63 años, fue nombrado este sábado en la Asamblea Nacional Popular en el Gran Salón del Pueblo. Con la designación, sustituye a Li Keqiang, quien llevaba en el cargo desde 2013.Un nombramiento que llegó tan solo un día después de que el mandatario Xi Jinping consagrara su poder absoluto, con un tercer mandato presidencial de cinco años.Aunque no cuenta con experiencia en el Gobierno central, Qiang recibió casi todos los votos de los más de 2.900 reunidos en la ceremonia anual.Como premier chino, deberá encargarse de la gestión cotidiana y cuidar la política macroeconómica del país. Sin embargo, sus labores más recientes lo relacionan directamente con el momento complejo panorama que vive China actualmente: los tres años de confinamiento por la pandemia del Covid-19.Qiang es el antiguo responsable del Partido Comunista de Shanghái y su nombre resuena por la compleja gestión en el estricto bloqueo de la gran capital financiera del país, una decisión que generó descontento en la población por la falta de acceso a alimentos, atención médica y servicios básicos.De los favoritos de Xi JinpingEl nuevo primer ministro chino conoció al presidente del país cuando éste dirigía el partido de la provincia de Zhejiang, entre 2004 y 2007. Una región al sureste que actualmente se conoce por su alto potencial tecnológico y manufacturero.Durante ese tiempo Li hizo parte del gabinete de Xi y desde entonces su ascenso ha sido rápido, y aunque no comparte experiencia en el Gobierno central como sus antecesores, cuenta con sus conocimientos en la administración local y ha demostrado su lealtad al poderoso presidente chino, pues en momentos de crisis ha mantenido las duras políticas que le han traído impopularidad nacional.¿Cuál es la labor del primer ministro de China?La misión de quien asume el cargo de autoridad como primer ministro y del Consejo de Estado es reactivar la economía, una tarea que justo ahora será más compleja, pues el país recientemente reabrió sus puertas al resto del mundo luego de más de tres años de la política de Cero Covid que cerró a China al resto del mundo.Como consecuencia, actualmente el gigante asiático se enfrenta a una débil demanda mundial de exportaciones, la persistencia de los aranceles de Estados Unidos, el auge de otros grandes del continente que durante el tiempo de confinamiento aprovecharon para ser la alternativa económica de Occidente y problemas internos como la disminución de la fuerza laboral y una población que envejece rápidamente.Una de las directrices que Li deberá atender de forma inmediata será la de lograr la autosuficiencia científica y tecnológica, un reto que debe asumir bajo el contexto del veto de Estados Unidos a la fabricación de semiconductores estadounidenses para empresas chinas.La semana pasada, el primer ministro saliente anunció planes de reactivación. Anunció el objetivo de crecimiento para este año del 5%, luego de que el objetivo de crecimiento cayera el año pasado al 3%, el segundo nivel más bajo desde la década de 1970.El nombramiento de Li Qiang como premier chino se añade a la lista de los otros cargos que Xi ha estado repartiendo a leales suyos, en una movida que deja ver su monopolio casi total del poder político chino y que no da lugar a la oposición en su principal objetivo en la esfera internacional: convertir a China en el principal desafío del nuevo orden mundial de Occidente liderado por Estados Unidos.Con información de AP y EFE.