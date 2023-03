Las protestas contra el Gobierno griego no cesan tras el mortal accidente ferroviario

Miles de personas volvieron a manifestarse el domingo en Grecia tras el accidente de tren más mortífero del país, aumentando la presión sobre el gobierno. La ira no desciende en Grecia. Miles de personas volvieron a salir a las calles este domingo 12 de marzo para exigir responsabilidades al Gobierno, tras el accidente de tren que se cobró la vida de 57 personas a finales de febrero.A la convocatoria de varios sindicatos y partidos políticos, unos 12.000 manifestantes se concentraron en Atenas y 5.000 salieron a las calles de Tesalónica, la segunda ciudad del país, según el recuento policial."No perdonaremos"En la capital, los manifestantes ocuparon la plaza Syntagma, cerca del Parlamento, con pancartas que decían "No olvidaremos, no perdonaremos" y "Seremos las voces de todos los muertos".El choque entre dos trenes ocurrido el 28 de febrero en Tempé , a unos 350 km al norte de Atenas, se cobró la vida de 57 personas."Fue la ira y la rabia lo que me trajo aquí", dijo Markella, una mujer de 65 años que vive en Atenas y se negó a ser identificada."Estamos desesperados. No sabemos qué decir, qué hacer, lo único que podemos hacer es participar en la manifestación", dijo Alexandros, de 26 años, también bajo condición de anonimato.La policía informó en un comunicado de prensa de un "incidente aislado", "un pequeño grupo" que "arrojó piedras y otros objetos" a los agentes, sin causar heridos. Diez personas fueron detenidas.Cuatro funcionarios ferroviarios están siendo procesados ​​tras este accidente, que ha puesto de manifiesto los problemas crónicos de la red ferroviaria griega.Exigen la dimisión del primer ministroEl accidente, que afectó en su mayoría a jóvenes, provocó protestas masivas contra el Gobierno conservador cuando se avecinan elecciones generales antes de julio.La mayor manifestación tuvo lugar el miércoles, con 65.000 personas saliendo a las calles a exigir responsabilidades al primer ministro Kyriakos Mitsotakis.Su renuncia fue exigida por los manifestantes. Había sido criticado por señalar inicialmente un "error humano" debido a un jefe de estación, uno de los cuatro empleados procesados.Pero los sindicatos han advertido durante mucho tiempo sobre la falta de personal en los ferrocarriles y los retrasos en la modernización de los sistemas de seguridad.El ministro de Transporte de Grecia renunció después del accidente y Kyriakos Mitsotakis trató de calmar la ira pública disculpándose repetidamente y prometiendo una investigación transparente.Durante semanas, la prensa griega ha estado llena de rumores sobre la fecha de la votación, siendo hasta ahora el 9 de abril la más elegida por los observadores. Pero la mayoría de los analistas ahora cree que las elecciones deberían celebrarse más tarde, quizás a fines de mayo.*Artículo adaptado de su original en francés Con AFP