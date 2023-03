Las fuerzas ucranianas preparan una contraofensiva cerca de Bakhmut

Tanto Rusia como Ucrania han indicado en las últimas horas que miles de soldados del bando contrario han perdido la vida en la batalla que se centra en los alrededores de la estratégica ciudad de Bakhmut, ubicada en la región del Donbass. Kiev busca ganar tiempo y refuerzos para lanzar su contraofensiva mientras Moscú mantiene el asedio. Miles de soldados tanto del lado ruso como del lado ucraniano han muerto en medio de la batalla por la estratégica ciudad de Bakhmut, así lo aseguran los bandos enemigos. Desde Kiev, el presidente Volodímir Zelenski indicó este domingo, 12 de marzo, que más de 1.100 soldados rusos han perdido la vida en la última semana en este punto central de los combates en el este de Ucrania.El mandatario indicó también que en medio de los ataques, unos 1.500 soldados rusos sufrieron heridas de gravedad, que los dejan fuera de combate. A la vez, señaló que docenas de equipos rusos y más de diez depósitos de municiones fueron destruidos.La cifra se conoce luego de que el sábado, las autoridades ucranianas informaran que más de 500 soldados rusos habían muerto o resultado heridos en 24 horas, mientras luchaban por el control de Bakhmut. A su vez, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus tropas estaban intensificando sus operaciones militares en las regiones de Donetsk y Lugansk, (Donbass) dejando al menos 220 militares ucranianos muertos en 24 horas.El grupo paramilitar Wagner, que lucha del lado del Ejército ruso, ha capturado la mayor parte del territorio del este de la ciudad y los alrededores del norte y el sur, pero no ha podido rodear la urbe que, según Moscú, sería un paso clave hacia la captura de la región industrial del Donbass.Ucrania busca ganar tiempo para lanzar su contraofensiva en BakhmutUcrania se prepara para lanzar su contraofensiva en la región y según los altos mandos militares, se espera que esta inicie pronto.Esto es lo que aseguró el comandante de las Fuerzas Terrestres ucranianas, Oleksandre Syrsky, quien señaló que "los verdaderos héroes son los defensores que mantienen el frente del Este sobre sus espaldas". El funcionario agregó que "es necesario ganar tiempo para acumular reservas y lanzar una contraofensiva que no está lejos".Por su parte, el ministro del Interior ucraniano, Ihor Klymenko, indicó en un comunicado que alrededor de 28.000 voluntarios ucranianos han pedido hacer parte de las nuevas brigadas de asalto que entrena Kiev para su contraofensiva.El texto expone que los solicitantes son mayormente policías y otros profesionales que buscan servir en diferentes misiones de combate. No obstante, no todas las personas que hayan entregado la solicitud serán aprobadas para integrar estos batallones, que se conocen como 'Guardia de Ataque' y que estarán a cargo del Ministerio del Interior.En el documento, las autoridades explican que estas unidades para la contraofensiva están "prácticamente formadas", al tiempo que añaden que el reclutamiento de voluntarios "continúa para que estas unidades cuenten con personal de reserva".Según el Ministerio, la formación de las brigadas toma entre dos y cuatro meses antes de que sean desplegadas en el frente, donde su presencia es fundamental para reforzar y aliviar la carga de los militares que luchan desde hace meses.No hay avances significativos de Rusia, asegura el Instituto para el Estudio de la GuerraEl domingo, a través de la red social Telegram, el fundador del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, admitió que la situación en Bakhmut es "difícil, muy difícil, con el enemigo luchando en cada metro".Pese al asedio de las últimas semanas, el Instituto para el Estudio de la Guerra con sede en Washington destacó en un informe que la campaña militar de Moscú, respaldada por Wagner, parece haberse estancado pese a los continuos bombardeos terrestres lanzados cerca de la ciudad.El texto fue dado a conocer el sábado y contó con el testimonio del portavoz del Grupo Oriental de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Serhii Cherevaty, quien aseguró que en las últimas 24 horas se registraron 23 enfrentamientos en el área, al tiempo que confirmó que los combates más intensos se registraron durante la semana que terminó.Por su parte, el Ministerio de Defensa de Reino Unido indicó que, según sus análisis de inteligencia, las unidades de Wagner se apoderaron de la mayor parte del este de Bakhmut, sin embargo, resaltó que el ataque ruso será difícil de sostener. Con Reuters, EFE y AP