Las acciones del Credit Suisse se desploman y crecen los temores sobre el sector financiero

Las acciones del Credit Suisse se desplomaron un 30% este miércoles 15 de marzo, llegando al mínimo en los más de 100 años de historia de la firma, y generando incertidumbre en el sector financiero europeo. Una situación que llegó después de que el grupo saudí SNB, su principal accionista, expresara su negativa de aportar más capital a la institución suiza. Las primeras alarmas sonaron en Estados Unidos con la quiebra del Silicon Valley Bank. Este miércoles 15 de marzo se trasladaron a Europa. Las acciones del Credit Suisse cayeron un 30%, conociendo un mínimo histórico.Un desplome que se explica porque su mayoraccionista, el Saudi National Bank, informó queno podía proporcionarle más ayuda financiera.Ante la noticia, el Banco Nacional Suizo se mostró dispuesto a proporcionar liquidez al segundo banco más grande de Suiza de "ser necesario". Un ofrecimiento que el CreditSuisse se negó a comentar.Más temprano, el presidente delCredit Suisse Group, Axel Lehmann, había asegurado en una conferencia en Arabia Saudita que la asistencia estatal no era un "tema" para el banco. Además, había señalado que se habían tomado las medidas necesarias desde el interior de la entidad. Según reportes, el histórico banco habría requerido al Gobierno del país europeo una demostración pública de apoyo para tranquilizar al público sobre la salud financiera de la entidad. Una petición similar se le habría hecho a la Finma, la institución estatal encargada de regular el sector bancario nacional.¿Un efecto dominó?La caída en las acciones del banco suizo parecía provocar un efecto dominó en otros gigantes de la banca europea. Con pérdidas del 12% para el francés Société Generale y del 10% para BNP Paribas. Mientras que los españoles BBVA y Santander han cedido entre el 8% y el 11%.Por su parte, el Índice Bancario Europeo ha reportado pérdidas de poco más de $127 mil millones de dólares en entidades europeas desde el 8 de marzo."Credit Suisse no es solamente un problema para Suiza, es un problema global", expresó Andrew Kenningham, economista en jefe para Europa de la firma Capital Economics, empresa encargada de analizar el mercado financiero mundial.La gota que rebosa un vaso lleno de escándalos pasadosEl banco se ha visto envuelto en numerosas polémicas financieras en el pasado.Primero, por la mayor pérdida comercial en la historia de la institución a raíz de la quiebra dela firma financiera británicaGreensill,en la que el Credit Suisse había comprometido unos 10.000 millones de dólares a través de cuatro fondos.Segundo, porel colapso financiero del fondo de inversión Archegos Capital, en la que se vio afectado por unos 5.000 millones de dólares. La preocupación del sector bancario europeo por la caída del Credit Suisse se traduce en los seguros de impago a los bonos del gigante suizo —los famosos 'credit default swap' o CDS— que han llegado a niveles cercanos a los 800 puntos.Los CDS son seguros que los inversores de los bancos adquieren para no perder su dinero en caso de que las instituciones no puedan pagar las deudas: el aumento del costo de los CDS para el Credit Suisse significa que el sector ve su implosión cada vez más probable.El refuerzo a las regulaciones financieras en Europa después del 2008La crisis financiera que azotó los mercados globales en 2008 provocó que el viejo continente endureciera intensamente las normas para regular la actividad bancaria en su jurisdicción. Una de las movidas más importantes en este rubro fue transferir la supervisión de las grandes firmas financieras al Banco Central Europeo.Antes de que se tomara dicha decisión, cada banco central nacional era el encargado de supervisar a las instituciones de su país. Según voces expertas, esto buscaba que la entidad bancaria supranacional europea vigilara las entidades reguladoras nacionales, volviendo menos probable que se hiciera caso omiso a los problemas en comparación a si solo existiera un control por parte de las autoridades nacionales.A pesar de esta medida, el Credit Suisse no es supervisado por el Banco Central Europeo, aunque es monitoreado por otras entidades europeas externas al Gobierno suizo. Además, tiene que regirse por normativa internacional que exige estándares altos de salud financiera.Contagio en el sistema financiero mundialEl desplome de las acciones del Credit Suisse se suma a la tensión en el mercado internacional provocada por la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) y del Signature Bank la semana pasada."El Credit Suisse es un caso aislado", mencionó Charles-Henry Monchau, jefe de la oficina de inversiones del Syz Bank. A pesar de la tranquilidad que transmite un sector de la escena financiera europea, la suma entre la crisis por la implosión de los bancos estadounidenses y una posible quiebra del gigante suizo podría tener estragos significativos en el sistema económico internacional.Aunque las regulaciones se han endurecido significativamente después de la crisis de 2008, algunas instituciones como el Credit Suisse han encontrado huecos para sus riesgosas movidas financieras.El SVB y el Signature Bank eran instituciones bancarias consideradas medianas por los expertos. Sin embargo, el Credit Suisse es un gigante europeo con una influencia considerable en el mercado internacional. Una caída podría abrir las puertas a un escenario complejo para el futuro económico del mundo.Con Reuters, AP y medios locales