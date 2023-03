La velocidad de Ohtani aseguró la victoria de Japón en el Clásico Mundial

El estelar lanzador salió como cerrador en sustitución de Yu Darvish en el noveno episodio, y concretó los outs que sellaron el triunfo 3-2 sobre Estados Unidos, y dieron a los campeones olímpicos su tercera corona del máximo evento de selecciones del béisbol. Siete lanzadores se combinaron en el montículo nipón para contener la ofensiva estadounidense de nueve indiscutibles, y preservar la ventaja lograda con los cuadrangulares de Munetaka Murakami en el primer episodio y Kazuma Okamoto en el cuarto.El líder bate del Clásico, Trea Turner, puso en ventaja a los campeones defensores en el segundo inning, gracias a un vuelacercas solitario contra el abridor y ganador Shota Imanaga.Murakami, héroe de la victoria del lunes sobre México, igualó en la parte baja con su batazo de cuatro esquinas por el jardín central.La diferencia de Japón se labró a continuación. Okamoto siguió con un sencillo al prado derecho, avanzó a segunda con un imparable de Sosuke Genda, y a tercera cuando se congestionaron las bases por un boleto otorgado por el pitcher perdedor Merrill Kelly a Yuhei Nakamura.El trabajo terminó para Kelly, y en el siguiente turno Lars Nootbaar saludó al relevista Aaron Loop con un roletazo de sacrificio que impulsó a Okamoto.Pero el primera base nipón no había terminado su recital. En la cuarta entrada, Okamoto soltó su segundo cuadrangular del Clásico, contra Kyle Freeland.Estados Unidos descontó en el octavo acto, de nuevo basado en el poder de su estelar alineación, gracias a un vuelacercas solitario de Kyle Schwarber.Para el cierre debía salir el estelar lanzador de los Padres de San Diego Yu Darvish, pero el escenario que en ningún tablero de juego se había calculado se concretó, cuando apareció en el montículo la estrella nipona Shohei Ohtani, un pitcher abridor acostumbrado a trabajos largos, pero no al oficio fulminante del cerrador.Comenzó concediendo una base por bolas a Jeff McNeil, pero de inmediato se recompuso. Mookie Betts bateó para doble play, dejando cara a cara para el último out a Ohtani con su compañero de los Angels de Los Ángeles Mike Trout. Lo trabajó con velocidad, soltando lanzamientos cercanos o por encima de las 100 millas por hora, y lo ponchó para apuntarse el rescate y desatar el festejo de Japón, que ahora es el equipo más ganador en la joven historia del Clásico Mundial.