La tormenta Freddy deja más de 100 muertos en Malawi y Mozambique

La mortal tormenta azotó el sur de África por segunda vez en un mes durante el fin de semana. Pasó primero por el centro de Mozambique y luego hacia Malawi, donde dejó al menos 100 víctimas mortales. El número de muertos por la tormenta tropical Freddy subió a 136 este lunes 13 de marzo, entre Mozambique, Malawi y Madagascar.El fenómeno meteorológico dejó decenas de personas heridas y destruyó numerosos inmuebles, árboles e instalaciones eléctricas.Freddy se formó cerca de Australia a principios de febrero y es una de las tormentas más fuertes jamás registradas en el hemisferio sur.La tormenta ya azotó dos veces el sur de África, la segunda vez, este fin de semana.El sábado, se registró su paso por el centro de Mozambique, donde provocó graves inundaciones. El suministro eléctrico y las señales telefónicas se cortaron en algunas partes del país.La tormenta se dirigió después hacia Malawi, donde las lluvias causaron derrumbes, según declaró el comisario del Departamento de Gestión de Desastres, Charles Kalemba, en una rueda de prensa.La tormenta causó 99 muertos en Malawi, 85 de ellos en el principal centro financiero de Blantyre, según reveló Kalemba. En el hospital de Blantyre, unas 200 personas heridas están siendo atendidas."Se teme que algunos desaparecidos estén enterrados entre los escombros", dijo el portavoz de la policía Peter Kalaya."Sospechamos que esta cifra aumente, ya que estamos intentando recopilar un informe nacional de nuestras oficinas de policía del suroeste, sureste y este, que cubren las zonas afectadas", añadió Kalaya.El país sufrió cortes de electricidad y las principales centrales hidroeléctricas fueron cerradas para protegerlas de posibles daños.El Gobierno malawí suspendió las clases en 10 distritos de su región meridional "como medida de precaución".Situación crítica en MozambiqueLa provincia mozambiqueña de Zambezia fue particularmente afectada: al menos 10 personas han muerto como consecuencia del paso de la tormenta."La situación es crítica en la provincia de Zambezia. No podemos avanzar una imagen exacta de la magnitud de los daños porque no hay comunicaciones con todas las regiones", declaró el ministro de Sanidad, Armindo Tiago, en la radio pública.Guy Taylor, jefe de promoción de comunicaciones de Unicef Mozambique, la agencia de la ONU para la infancia, alertó que las agencias humanitarias no tenían capacidad para hacer frente a tal desastre.Freddy podría ser el ciclón tropical más largo jamás registrado. La agencia meteorológica de la ONU está determinando si ha batido el récord de 31 días establecido por el huracán John en 1994. Con AP y Reuters