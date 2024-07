Your browser doesn’t support HTML5 audio

La campaña de reelección del presidente Joe Biden tenía una amplia cuenta bancaria cuando abandonó la carrera. El demócrata apoyó a su vicepresidenta, Kamala Harris, como su sucesora en la contienda y los fondos recaudados hasta el momento fueron transferidos para la nueva campaña, sin embargo, el candidato republicano Donald Trump ha desafiado legalmente el traspaso y asegura que es ilegal que Harris obtenga el dinero para su carrera a la Casa Blanca.

Joe Biden, de 81 años y quien estaba en una reñida carrera con el expresidente Trump, respaldó a la vicepresidenta del país, Kamala Harris, cuando puso fin a su candidatura a la reelección y Harris rápidamente tomó el control de las cuentas de la campaña Biden.

La campaña demócrata informó el sábado a la Comisión Federal Electoral (FEC) que tenía 95 millones de dólares en el banco a finales de junio, una suma significativa, aunque inferior a los 128 millones de dólares que la campaña de Trump declaró a la FEC.

Desde entonces, la campaña de Harris ha experimentado un aumento de los aportes, logrando un récord de donaciones por 250 millones de dólares.

¿Puede Harris mantener el control del dinero?

Inmediatamente después de que Biden abandonara la carrera, la campaña presentó formularios ante la FEC borrando el nombre de Biden de los documentos de registro y cambiando el nombre oficial de la cuenta de la campaña presidencial de "Biden for President" a "Harris for President".

La campaña de Donald Trump dijo el martes a la FEC que la transferencia equivalía a una "descarada apropiación de dinero". Pero incluso si el desafío legal de Trump prospera, es probable que Harris mantenga el control del dinero, dicen expertos legales.

Algunos expertos en financiación de campañas ven méritos a la impugnación porque Biden fue el único candidato presidencial durante la recaudación de fondos.

"Se recaudó bajo su nombre", dijo Charlie Spies, un destacado abogado de financiación de campañas para los republicanos.

Sin embargo, Saurav Ghosh, abogado del Campaign Legal Center, un grupo de vigilancia no partidista, dijo que como Harris ya formaba parte de "Biden for President" como candidata a la Vicepresidencia, la reclamación del dinero por su parte debería estar asegurada.

"Cualquiera que cuestione la legalidad de este movimiento tiene pocas probabilidades de éxito", dijo Ghosh.

Sin embargo, Spies y Ghosh coincidieron en que es poco probable que los reguladores electorales resuelvan la cuestión antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

¿Qué podría impedir a la candidata demócrata mantener las donaciones?

Harris parece encaminarse hacia la nominación presidencial del Partido Demócrata, pero si su candidatura descarrilara, una nueva candidatura demócrata solo podría aceptar unos pocos miles de dólares directamente de la cuenta de la antigua campaña de Biden.

Harris tendría la opción de devolver las contribuciones a los donantes o transferir una suma ilimitada al Partido Demócrata, que podría gastar el dinero apoyando al candidato del partido.

No todo ese gasto podría coordinarse con la campaña del nuevo candidato, y el partido podría tener que hacer frente a costes más elevados que la campaña.

