La ONU urge a los gobiernos a permitir el ingreso de sudaneses y no retornarlos a su país

La Agencia de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) pidió a los gobiernos que permitan el ingreso seguro de los sudaneses que huyen del conflicto. Asimismo, insta a las naciones donde los ciudadanos del país africano se han refugiado previamente a no retornarlos a su nación, dadas las circunstancias de violencia actuales. Entretanto, miles de personas atrapadas en el fuego cruzado denuncian el rompimiento de la nueva tregua prometida por los dos bandos que se disputan el poder. Los combates en Sudán causan un éxodo masivo, pero también dejan a miles de personas atrapadas en zonas fronterizas.Hanadi Al-Sir es uno de los miles de sudaneses que se apresuraron a llegar a Puerto Sudán, en el norte de su país y en la costa del mar Rojo, con la esperanza de subirse a un barco o un avión que lo lleve a alguna de las naciones vecinas como Egipto, Arabia Saudita o Etiopía.Todo en un intento por escapar de los feroces combates entre el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que desde hace cerca de tres semanas azotan a su nación.Pero, como muchos más, ha quedado atrapado en la ciudad portuaria en medio del sofocante calor, esperando en tiendas de campaña y refugios para conseguir un boleto."Duermo en el suelo y no tengo dinero para reservar una habitación de hotel. Aquí no hay servicios", sostiene el hombre de 37 años.La ciudad, que en tiempos de calma ha sido un destino turístico, se ve sobrepasada por las multitudes de sudaneses que han arribado en los últimos días y que se suman a los sirios y yemeníes que llegan allí todos los días afectados por los conflictos en sus propios países.Las habitaciones cuestan hasta 100 dólares la noche, una cifra alta para muchos de los que escapan de empobrecidos países dejando todo atrás, por lo que se ven obligados a dormir a la intemperie, en parques públicos, debajo de árboles o fuera de edificios gubernamentales.Delegaciones de Naciones Unidas y de algunos gobiernos extranjeros han establecido bases allí. Arabia Saudita, que se encuentra al otro lado del Mar Rojo, afirma que ha evacuado a casi 8.000 personas en los últimos días.Pero muchos se quejan por ver obstaculizado su paso hacia otros lugares, por lo que ya se han registrado pequeñas protestas."Todo lo que recibo son promesas, pero no sé cuándo seremos evacuados", aseguró el ingeniero sudanés Ahmed Hassan, quien reside en Arabia Saudita y se encontraba en su país cuando estallaron los enfrentamientos el pasado 15 de abril.Los países vecinos de Sudán tienen "poco que ofrecer"En medio de este panorama, la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) urgió a los distintos países hacia los que huyen los ciudadanos sudaneses a permitir su entrada.También pidió no deportar a sus naciones de origen a quienes ya se refugiaban en el extranjero. ACNUR destaca que al menos 845.000 migrantes sudaneses se encuentran en el exilio, principalmente en naciones vecinas, pero también en países de Europa, América del Norte y en Malasia."Los refugiados y migrantes en el exterior, aunque no formen parte del sistema de asilo, no deben ser retornados o expulsados, ni siquiera si tienen visados o pasaportes vencidos", declaró a la prensa en Ginebra la directora de Protección Internacional de ACNUR, Elizabeth Tan.El colapso de refugiados ya es evidente y la ONU, además, resalta que los países vecinos de Sudán tienen "poco que ofrecer".Sudán limita alnorte con Egipto, al este con el mar Rojo, Eritrea y Etiopía, al sur con Sudán del Sur y al oeste con la República Centroafricana, Chad y Libia,naciones con grandes dificultades económicas, problemas de sequía, seguridad alimentaria y que incluso enfrentan sus propios conflictos armados desde hace años.La Organización de Naciones Unidas estima que en las cerca de tres semanas de conflicto al menos 330.000 sudaneses se han visto forzados a abandonar sus hogares. De ellos, alrededor de 110.000 han cruzado a otros países, pero la cifra de quienes se exilien puede ascender a al menos 800.000. Un panorama que pondrá mayor presión en las crisis de refugiados."A nadie le importa": sudaneses lamentan ser olvidados, mientras las partes incumplen la treguaMientras tanto, en el terreno, las dos partes enfrentadas incumplen por segundo día consecutivo la más reciente tregua pautada, de siete días.Fuertes disparos resonaron de nuevo en Jartum este viernes, sin señales de una interrupción en los combates.Los civiles atrapados en la capital sostienen que su situación está siendo ignorada tanto por el Ejército como por sus rivales de las FAR."Han sido cuatro días sin electricidad y nuestra situación es difícil (…) Somos víctimas de una guerra de la que no formamos parte. A nadie le importa el ciudadano", se lamenta Othman Hassan, de 48 años, residente a las afueras de Jartum.A pesar de los múltiples anuncios de alto el fuego en los últimos días, ninguno ha sido respetado y los dos bandos siguen combatiendo por el control de la capital y zonas aledañas, antes de eventuales conversaciones con la mediación delos líderes de Sudán del Sur, Kenia y Yibuti.Pero públicamente los líderes de ambas facciones han mostrado poca voluntad para negociar, mientras aumentan los enfrentamientos.El Ejército y las FAR, que cooperaron en golpes de Estado en los últimos años y hasta hace poco codirigían la nación ante la falta de un gobierno, sostenían meses de tensiones.Finalmente, la disputa abierta por el poder estalló el 15 de abril en medio de desacuerdos por un plan para la transición a una administración con partes civiles. Entre las desavenencias estuvoel cronograma para que las FAR se integraran a las Fuerzas Armadas regulares y determinar cuándo el Ejército estaría formalmente bajo supervisión civil.Con Reuters y EFE