La ONU propone a Rusia un plan para extender y mejorar el acuerdo del grano

En una carta dirigida a Vladimir Putin, el jefe de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, propuso ampliar el acuerdo de exportación de cereales ucranianos por el Mar Negro, donde el organismo y Turquía sirven de mediadores claves para garantizar la seguridad alimentaria global. Un trato en peligro. El secretario general de la ONU, António Guterres, envió una misiva al presidente ruso, Vladimir Putin, a través del ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, para avanzar sobre este acuerdo, que, hasta hoy, garantiza el acceso a granos para millones de personas en el norte de África y Medio Oriente. El tratado caduca en mayo de este año.La organización afirma que se han enviado cartas similares a los otros dos firmantes del acuerdo: Ucrania y Turquía. La propuesta reúne las consideraciones de las partes y los riesgos para la seguridad alimentaria, según la ONU."Proporcionó un informe detallado sobre los progresos ya logrados en este sentido y reiteró el compromiso de las Naciones Unidas de seguir trabajando para abordar las cuestiones pendientes", según Farhan Haq, el portavoz adjunto de la ONU.Lavrov no respondió a preguntas ni antes ni después de la reunión de 90 minutos con Guterres en Nueva York, pero las preocupaciones rusas de las exportaciones de sus cereales y fertilizantes fueron anotadas por el secretario general.Más tarde, la agencia de noticias rusas TASS, Russian News Agency, citó a Lavrov diciendo que Moscú leería la carta. “El secretario general habló de los esfuerzos que está realizando para que la parte rusa de este acuerdo avance lo máximo posible", comentó el funcionario ruso a su maquinaria mediática. "Hasta ahora los avances, francamente, no son muy notables", agregó según Tass.El acuerdo muestra fallas logísticasEn las últimas semanas Rusia elevó el pulso al afirmar que el trato paralelo con Naciones Unidas para facilitar las exportaciones agropecuarias rusas por tres años, sobre todo de fertilizantes, no da los resultados que esperan.Esto supone un grave riesgo para la continuidad del acuerdo, que fue firmado en julio del año pasado y que ha sido renovado en dos ocasiones por un periodo de 60 días, el último con vigencia al 18 de mayo.Naciones Unidas expresó a Rusia su preocupación por los "recientes obstáculos" en la logística del centro encargado de la entrada y salida de buques para cargar cereal en puertos ucranianos. Los barcos se acumulan en los puertos turcos por retrasos registrados con los permisos para las inspecciones pactadas.Según el acuerdo, Ucrania debía proponer el orden en que se inspeccionaban los buques y "distintas opiniones" en las últimas semanas sobre esta práctica genera los retrasos, que según Rusia son responsabilidad de la ONU y Ucrania.El máximo diplomático ruso reprendido por la invasión en UcraniaLavrov llegó a Nueva York para presidir dos reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU, una este lunes y otra el martes, debido a que Rusia cuenta con la presidencia rotatoria mensual de este organismo.El funcionario ruso fue reprendido por el organismo y por países occidentales, que acusan a su país de violar la Carta de la ONU al invadir Ucrania y ocupar parte de su territorio. Lavrov respondió a las acusaciones argumentando que estos países quieren terminar con la diplomacia global, un fundamento de las Naciones Unidas, organismo creado para evitar una tercera guerra mundial.Embajadores de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y el secretario de la ONU recordaron el principio subyacente en la Carta de las Naciones Unidas que obliga a todos los países a apoyar la soberanía, el territorio y la independencia política de cada país, y argumentan que Rusia violó ese principio al invadir Ucrania y anexionarse ilegalmente varias regiones.Rusia convocó una reunión ministerial por lo que considera necesario el "multilateralismo" para defender la Carta de la ONU, como parte del término de su presidencia en el organismo, de hecho, una de las más polémicas que recuerden los diplomáticos.Linda Thomas-Greenfield, la embajadora de Estados Unidos, calificó a Rusia de "convocante hipócrita" por la guerra "ilegal, no provocada e innecesaria" en Ucrania, que según su país, "golpeó el corazón de la Carta de la ONU y todo lo que apreciamos".La Unión Europea tildó de "cínico" el intento de Rusia de mostrarse como defensor de la Carta de las Naciones Unidas, porque, señalan, Rusia nunca acató las resoluciones de la Asamblea General que exigen el retiro inmediato de sus tropas en Ucrania.Rusia sostuvo su retórica sobre la invasión, y acusó a Ucrania de promover “prácticas nazis" y ser un aliado de la OTAN para expandirse cerca de su territorio. "Se trata de cómo seguirán configurándose las relaciones internacionales mediante el establecimiento de un consenso sólido sobre la base del equilibrio de intereses, o mediante el avance agresivo y volátil de la hegemonía de Washington", manifestó Lavrov."Llamemos a las cosas por su nombre. Nadie permitió que la minoría occidental hablara en nombre de toda la humanidad", expresó Lavrov tras acusar a Estados Unidos y occidente de establecer un “orden” que les limita el acceso a tecnologías y servicios financieros por no estar de acuerdo con su forma de gobernanza. Según él, Washington está “destruyendo la globalización".“Debemos adaptar las instituciones multilaterales; fomentar la confianza allí donde más se necesita. La urgencia de los retos mundiales exige una actuación audaz y rápida”, agregó Guterres durante su intervención.Con EFE y AP