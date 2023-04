La ONU pide un cese al fuego de tres días en Sudán tras el fracaso de la segunda tregua

Los combates prosiguen en Sudán por sexto día consecutivo. Mientras el Ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Atención Rápida (RSF) se niegan a negociar una tregua tras dos intentos fallidos, Naciones Unidas ha pedido un alto el fuego de al menos tres días para poder instalar corredores humanitarios, en medio del intento de huida de miles de civiles y la escasez de productos y servicios básicos. Este 20 de abril, marca el sexto día de combates entre el Ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Atención Rápida (RSF) en Sudán. El segundo intento de llegar a una tregua, que permita la evacuación de miles de civiles, ha vuelto a fracasar en medio del caos y, por el momento, el diálogo entre las dos partes parece roto.Ante la situación, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió una tregua inmediata de al menos tres días para permitir a los civiles atrapados en zonas de conflicto "escapar y buscar tratamiento médico, alimentos y otros suministros esenciales", un pacto que coincidiría con el fin del Ramadán y serviría como un primer paso a un alto el fuego permanente."El cese de las hostilidades debe venir seguido de un diálogo serio, que permita una transición exitosa, empezando con el nombramiento de un Gobierno civil", sostuvo Guterres a los periodistas tras una reunión con la Unión Africana (UA) y otras organizaciones regionales.El secretario general de la organización también sostuvo que durante la reunión todas las potencias africanas presentes "condenador los combates" de forma consensuada y pidieron el fin de la violencia como una "prioridad inmediata". Sin embargo, el diálogo no parece una opción inmediata.Y es que, tras días de intentos de negociaciones, este jueves el Gobierno del general Abdelfatah al-Burhan ha asegurado que no piensa negociar con los rebeldes. Según fuentes gubernamentales, los combates tienen dos posibles desenlaces: la eliminación de las RSF o su triunfo, pero no la negociación."La entrada en vigor de la tregua por motivos humanitarios no tiene nada que ver con el rechazo contundente de entrar en negociaciones con los rebeldes", afirmaron las Fuerzas Armadas de Sudán a través de un comunicado.Mohamed Hamdan Dagalo o 'Hemedti', líder de las RSF, aseguró el miércoles ante el canal de televisión 'Al Jazeera' que estaba abierto a un cese al fuego "corto"."Estamos hablando de una tregua humanitaria, estamos hablando de pasos seguros; no estamos hablando de sentarnos con un criminal", dijo Hemedti refiriéndose a Al-Burhan.Pero el paramilitar también ha cambiado su retórica: tras asegurar que negociaría con el Ejecutivo este 20 de abril, dijo que tampoco está dispuesto a negociar. En los últimos días ha calificado a Al-Barhane de "islamista radical" y ha prometido derrotarlo y llevarlo ante la Justicia, e incluso lo ha amenazado de muerte.Según la OMS, ya han muerto más de 330 civiles y otros 3.200 han resultado heridos tras seis días de fuego cruzado. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ya ha advertido que el conflicto puede abocar al hambre a millones de personas en Sudán, donde la situación humanitaria ya es crítica con un tercio de la población en situación de riesgo alimentario.La suspensión temporal de las operaciones de asistencia alimentaria y dinero por parte de la PMA al país africano, luego del asesinato de tres de sus trabajadores en Darfur el pasado domingo, impedirá que su ayuda llegue a los más de 7,6 millones de personas que tenía previsto en 2023.En este contexto, entre 10.000 y 20.000 sudaneses han cruzado a Chad y otros miles han salido de Jartum –la más afectada por los enfrentamientos–. No obstante, miles de ciudadanos y extranjeros siguen atrapados en la capital, donde cada vez hay más escasez de alimentos y cortes de agua y electricidad."No hay comida, los supermercados están vacíos. No estamos seguros aquí, así que la gente se está marchando", declaró Abdelmalek, un residente de Jartum, a la agencia 'Reuters'."Los hospitales necesitan ayuda urgente. La mayoría de los hospitales de Jartum ya no funcionan y varios han sido bombardeados y tiroteados. Otros se han quedado sin combustible y no pueden funcionar. Los que siguen abiertos están abarrotados de heridos y se están quedando sin medicinas ni suministros. Ni siquiera tienen vendas suficientes", describió por su parte Elsadig Elnour, director de la organización humanitaria Islamic Relief en Sudán.Por otro lado, algunos países como Estados Unidos o Alemania siguen preocupados por sus ciudadanos en territorio sudanés. Este jueves, el Pentágono aseguró que está desplegando fuerzas para preparar la posible evacuación del personal de la embajada estadounidense y trabajando en la salida de civiles."Estamos desplegando capacidades adicionales cerca de la región con fines de contingencia relacionados con la seguridad y la posible facilitación de la salida del personal de la embajada estadounidense de Sudán", apuntó el Pentágono en un comunicado.Ahora, los expertos señalan que una tregua a corto plazo es improbable, y que las naciones vecinas y los organismos humanitarios deben prepararse para ayudar a paliar las consecuencias del conflicto mientras Hemedti y Al-Burhane se acusan mutuamente de querer boicotear la transición democrática del país.Con EFE, Reuters y medios locales