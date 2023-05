'La libertad de prensa está bajo ataque en todo el mundo', advierte la ONU

Los derechos a informar y recibir información de calidad se encuentran en una situación crítica en un número récord de países, destaca el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras. Este 3 de mayo, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Unesco otorgó su galardón a dos periodistas y un activista de derechos humanos iraníes encarcelados tras revelar la muerte bajo custodia policial de la joven kurda Mahsa Amini. La ONU resaltó que el periodismo está bajo amenaza en todo el planeta. Asesinatos, secuestros, encarcelamientos, endurecimiento de leyes, violencia, gobiernos autocráticos y la sombra de la Inteligencia Artificial se encuentran entre las amenazas crecientes contra el periodismo.El mundo conmemora este 3 de mayo el Día Mundial de la Libertad de Prensa con una cifra sin precedentes: 31 países se encuentran en una situación "muy grave”, resalta el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2023. La clasificación más baja en el informe, frente a los 21 que se ubicaron en esa posición hace solo dos años.Las condiciones para ejercer el periodismo son adversas en siete de cada 10 países. Además, en 42 naciones la situación es “difícil y en 55 es “problemática”, señala el estudio desarrollado por Reporteros Sin Fronteras (RSF).Si bien durante décadas el periodismo ha estado bajo la sombra de riesgos en distintos territorios, las cifras actuales enmarcan el empeoramiento y la extensión de las amenazas a nivel global.Cuba y Honduras, con los peores puestos para ejercer el periodismoEl mapa sobre la libertad para informar y ser informado se tiñe de rojo. La última posición del índice que evalúa a 180 países la ocupa Corea del Norte, pero entre las últimas 15 posiciones también se encuentran dos naciones latinoamericanas: Cuba y Honduras.“Hay más rojo en el mapa de este año que nunca antes, ya que los líderes autoritarios se vuelven cada vez más audaces en sus intentos de silenciar a la prensa (…) La comunidad internacional debe despertar a la realidad y actuar en conjunto con decisión y rapidez para revertir esta peligrosa tendencia", aseguró el secretario general de RSF, Christophe Deloire, citado por el diario británico ‘The Guardian’.En las últimas posiciones también se sitúan Tayikistán, India y Turquía, que pasaron de categoría “problemática” a “difícil”. Uno de los mayores retrocesos lo experimenta India, que cayó 11 lugares, hasta el puesto 161.La potencia, que solía ser vista como progresista en la región, ha experimentado cambios radicales luego de que la mayoría de medios de comunicación quedara en manos de “oligarcas” cercanos al primer ministro Narendra Modi, denuncia RSF.Episodios de violencia contra los periodistas indios y los medios partidarios de formaciones políticas se enmarcan en la situación de “crisis”.Uno de los hechos que causó mayor revuelo fue el allanamiento de las sedes de la ‘BBC’ en Nueva Delhi, el pasado febrero, justo después de que la cadena británica publicara el documental ‘India: The Modi Question’, que investigó el papel de Modi en los enfrentamientos entre hindúes y musulmanes en el estado de Gujarat, en 2002.El sureste asiático y Medio Oriente siguen estando entre las regiones más peligrosas del mundo para los periodistas, según el índice de RSF. Pero América ya no tiene ningún país en la categoría de “bueno” y Estados Unidos cayó tres lugares, hasta el puesto 45, luego de que el asesinato de dos reporteros impactara su calificación.Europa, con mayor libertad de prensa pero con importantes retrocesosEn el lado positivo del informe, las naciones con mayor libertad para informar y ser informado se encuentran en el continente europeo.Noruega lidera la lista por séptimo año consecutivo, seguida de Irlanda y en tercer lugar se encuentra Dinamarca. Sin embargo, los países nórdicos, que por años han sido vistos como ejemplo de la libertad de prensa, actualmente también muestran retrocesos.Finlandia, en el quinto lugar, se ha convertido en centro de críticas luego de que dos periodistas fueran condenados por presuntamente revelar secretos de Estado.Suecia, en cuarto lugar, también ha estado envuelta en polémicas luego de que el pasado noviembre aprobara una ley que dificulta la confidencialidad de las fuentes.El Viejo Continente no está exento de las violaciones a la libertad de prensa, entre las que se destacan las acciones de Rusia, que endureció las leyes contra la libertad de prensa y de expresión desde que lanzó la guerra contra Ucrania, en febrero de 2022.Desde entonces,el Kremlin ha prohibido todos los medios de comunicación independientes, tanto nacionales como extranjeros. Y entre los casos más graves se encuentra el del reportero estadounidense Evan Gershkovich, que trabajaba para ‘The Wall Street Journal’ y fue detenido por cargos de espionajeque él y el Gobierno de Joe Biden rechazan."La lucha por la libertad de prensa, la lucha por la liberación de Evan es una lucha por la libertad de todos", afirmó en el encuentro de la ONU el editor del 'Wall Street Journal', Almar Latour.Solo tres de cada 10 naciones se encuentran en categoría “satisfactoria”, en el índice de RSF y la ONU resalta que el 85% de la población mundial vive en países donde la libertad de prensa se ha reducido en los últimos cinco años.“Toda nuestra libertad depende de la libertad de prensa”En medio de este panorama, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que las amenazas contra la libertad de prensa se extienden por todo el planeta.“Toda nuestra libertad depende de la libertad de prensa (…) Pero en todos los rincones del mundo, la libertad de prensa está bajo ataque", aseguró en una conferencia celebrada en la sede de la ONU en Nueva York, en la víspera de la conmemoración.Destacando las dificultades que afrontan los periodistas a nivel global, laOrganización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) otorgó su Premio Mundial de Libertad de Prensa 2023 a los periodistas iraníes Elaheh Mohammadi y Niloufar Hamedi, que ayudaron a exponer la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, y el activista de derechos humanos Narges Mohammadi.La inteligencia artificial se suma a las amenazas contra la libertad de prensaReporteros Sin Fronteras también destaca que algunos avances tecnológicos están aumentando el riesgo de desinformación al permitir que gobiernos y actores políticos distorsionen la realidad y se difundan contenidos falsos, ahora más que nunca.La inteligencia artificial (IA) está "causando más estragos en el mundo de los medios de comunicación (…) digiriendo contenido y lanzándolo en forma de síntesis que burla los principios de rigor y confiabilidad", sostiene elÍndice Mundial de Libertad de Prensa.El informe subraya que los riesgos no solo están en contenidos escritos, sino también visuales, al recordar que las imágenes de alta definición que parecen mostrar personas reales se pueden generar en cuestión de segundos.“Estamos siendo testigos de tendencias preocupantes, pero la gran pregunta es si estas tendencias son un contratiempo o una señal de un mundo que retrocede”, cuestionó Guilherme Canela, líder mundial en libertad de expresión en la Unesco.Por su parte, el editor del ‘New York Times’,Arthur GreggSulzberger resaltó que "Internet también desató la avalancha de información errónea, propaganda, expertos y 'clickbait' que ahora abruma nuestro ecosistema de información, acelerando la disminución de la confianza social". Con AFP y medios locales