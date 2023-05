La FIFA amenaza con no transmitir el Mundial femenino de fútbol tras ofertas decepcionantes

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mencionó que, hasta el momento, las ofertas de los teleoperadores europeos para transmitir la Copa del Mundo femenina que se celebrará en Australia y Nueva Zelanda han sido muy bajas. Advirtió que, de no cambiar esta situación, la transmisión de la justa mundialista corre peligro en el viejo continente. "Las ofertas de las emisoras, principalmente en los ‘5 grandes países europeos’, siguen siendo muy decepcionantes y simplemente no son aceptables en base a cuatro criterios”, subrayó Infantino durante una ronda de conversaciones organizadas por la Organización Mundial del Comercio.El presidente del máximo organismo del balompié internacional se refiere a España, Reino Unido, Italia, Alemania y Francia cuando hace referencia a los '5 grandes países europeos', un bloque conocido, tanto por la gran cantidad de espectadores que representan, como por el nivel de sus ligas domésticas de fútbol.Infantino no se mordió la lengua al hablar de cifras e hizo hincapié en la diferencia entre las ofertas que hacen las grandes televisoras por los derechos de transmisión del Mundial masculino y las que hacen por su versión femenil."Mientras que las emisoras pagan 100-200 millones de dólares por la Copa Mundial de la FIFA masculina, solo ofrecen de 1 a 10 millones de dólares para la Copa Mundial Femenina de la FIFA”, declaró Infantino, que además considera que esta situación representa "una bofetada en la cara de todas las grandes jugadoras del Mundial".El Mundial de Australia y Nueva Zelanda arrancará el próximo 20 de julio y algunas voces han expresado que el horario de los partidos, que se transmitirían de madrugada en Europa, podrían influir sobre las ofertas tan bajas de las televisoras.Sin embargo, el presidente de la FIFA también restó importancia a estos alegatos, mencionando que "aun así, se juega a las 9 o 10 de la mañana, por lo que es un tiempo bastante razonable”.Una muestra más de la desigualdad de género en el fútbolLa desigualdad entre jugadores de un mismo deporte por razón de su género ha sido comprobada en múltiples ocasiones. Según datos de la FIFA publicados en 2018, la industria del fútbol genera poco más de 500.000 millones de dólares anualmente, sin embargo, el estudio señala que el 49% de las jugadoras de fútbol a nivel profesional no reciben un sueldo."El fútbol femenino recibe lo que sobra de todas las selecciones masculinas, por eso no cuentan con los materiales, el apoyo ni la representación necesaria dentro del ecosistema deportivo", mencionó Marion Reimers, periodista deportiva, para el Banco Interamericano de Desarrollo en 2019.La lucha por la equidad de género dentro de las canchas de fútbol sigue, y aunque algunas jugadoras han conseguido avances sustanciales para su situación - en 2022, la selección nacional femenil de Estados Unidos consiguió paridad en los salarios con su contraparte masculina -, la situación sigue siendo complicada para el fútbol femenil.Con medios locales