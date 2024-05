Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves 30 de mayo finaliza la campaña para las elecciones que definirán a los 543 miembros de la Cámara Baja del Parlamento y, por ende, al primer ministro. El proceso electoral, que terminará el próximo sábado, 1 de junio, completará 44 días de votaciones. En paralelo, la recta final de estas elecciones generales ocurre mientras una ola de calor azota algunas regiones del país asiático, cobrando la vida de varias personas.

El pasado 19 de abril, India comenzó a votar en siete fases, en el proceso electoral más grande del mundo. Este jueves, la campaña llegó a su fin ya que así lo definen las reglas electorales del país.

En estos comicios, casi 970 millones de votantes, más del 10% de la población mundial, elegirá a 543 miembros de la cámara baja del parlamento para cinco años, lo que permitirá definir posteriormente al primer ministro.

Los votos serán contados el próximo 4 de junio, aunque los canales de televisión locales realizan encuestas a boca de urna y reflejan los posibles resultados una vez finalizan las votaciones.

A su vez, se espera que el actual primer ministro, Narendra Modi, gane los comicios y obtenga su tercer mandato consecutivo. En un principio, su campaña resaltó los logros que alcanzó la India bajo su mandato durante los últimos 10 años. Sin embargo, Modi cambió su discurso y dirigió sus esfuerzos en atacar a la oposición, que, según él, favorece a la minoría en India: la población musulmana.

Según algunos analistas, el cambio de rumbo se debe a que probablemente Modi tenía como objetivo estimular su base nacionalista hindú, después de que una baja participación en la primera fase del proceso electoral encendió las alarmas y generó la preocupación de que los seguidores de su partido, Bharatiya Janata (BJP), no estuvieran votando.

No obstante, el actual primer ministro habló este jueves en una manifestación en el estado de Punjab, en el norte de la India. Al tiempo, Rahul Gandhi, principal oponente de Modi y representante del Partido del Congreso, también declaró en público en los estados de Odisha y Punjab.

Instantes antes de que terminara la campaña, Modi expresó en su cuenta de X que "está claro, por el apoyo abrumador de la gente, que habrá una victoria sin precedentes".

Los próximos dos días, el mandatario permanecerá en el extremo sur de la India, en una isla en homenaje al filósofo hindú Swami Vivekananda, un punto en el que convergen el Mar Arábigo, la Bahía de Bengala y el Océano Índico.

Al respecto, los partidos de oposición criticaron su decisión, argumentando que era una forma de campaña, ya que la meditación que se espera que haga en la isla sería mostrada en televisión y, por lo tanto, violaba las reglas. A su vez, el Congreso presentó una queja ante la Comisión Electoral por ello.

¿Qué sigue en el proceso electoral?

Tras finalizadas las votaciones, el conteo de los votos está descentralizado y se realiza en simultáneo en las estaciones de escrutinio de los 543 distritos electorales del país. Además del conteo de las papeletas, se cuentan los registrados en las máquinas de votación electrónica (EVM), que utiliza el país desde el año 2000.

Posteriormente, los resultados se anuncian para cada distrito tan pronto como finaliza el recuento. India se rige bajo el sistema de mayoría absoluta, según el cual gana el candidato con el mayor número de votos.

Después de que la Comisión Electoral de la India (ICE) anuncie los resultados, el presidente invita al líder del partido o alianza que tenga más de la mitad de los escaños a formar gobierno.

Así pues, el partido o coalición con 272 o más escaños elige un primer ministro para dirigir el gobierno indio.

En las elecciones de 2019, el partido nacionalista hindú (BJP) de Modi obtuvo 303 escaños y sus aliados de aquel entonces, la Alianza Democrática Nacional, obtuvieron unos 50 más.

Unas acaloradas votaciones

El final de este proceso electoral en la India coincidió con una ola de calor sin precedentes en algunas partes del noreste del país y la capital, Nueva Delhi.

De hecho, este 30 de mayo se registró la primera muerte relacionada con el calor este año, tal y como informaron los medios locales este jueves. De acuerdo con información conocida por ‘The Indian Express’, quien perdió la vida fue un trabajador de 40 años por un golpe de calor en Nueva Delhi.

La capital india registró una temperatura récord de 52,9° C en Mungeshpur, un vecindario de la ciudad este 29 de mayo. A pesar de ello, la temperatura de Mungeshpur puede tener varias lecturas, ya que las temperaturas máximas en otras partes de Nueva Delhi oscilaron entre los 45,2° C y 49,1° C.

Por su parte, el vicegobernador de la capital pidió que se garanticen medidas para proteger a los trabajadores en los espacios públicos, proporcionándoles agua y zonas de sombra en las obras de construcción y concediéndose permisos remunerados desde el mediodía hasta las 3 de la tarde.

Con Reuters y AP