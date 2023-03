La epilepsia y las falsas creencias sobre esta enfermedad neurológica tan común

Más de 50 millones de personas padecen epilepsia en todo el mundo, pero a pesar de ser tan común, aún existen mucho estigma y falsas creencias sobre esta enfermedad neurológica. Luchar contra el estigma es el lema de este 2023. La epilepsia es una enfermedad cerebral crónica que se caracteriza por convulsiones recurrentes. Estas convulsiones son episodios breves de movimientos involuntarios que pueden afectar a una parte del cuerpo o a su totalidad y se deben a descargas eléctricas excesivas de células cerebrales.La epilepsia es la cuarta enfermedad neurológica más común y se estima que dos tercios de los casos se puede controlar adecuadamente con medicación.Para las epilepsias farmacorresistentes existen opciones de tratamiento quirúrgicas y en los últimos años han surgido nuevos medicamentos cuyos resultados son esperanzadores.Pero la epilepsia sigue siendo una enfermedad desconocida y temida. Es por lo que, para el día mundial de la epilepsia, que se celebra cada 13 de febrero, el lema del 2023 es "Da un paso adelante contra el estigma de la epilepsia", para intentar eliminar las falsas creencias que aún existen sobre esta enfermedad.La epilepsia: una enfermedad poco tratada en América Latina y el CaribeUna de las falsas creencias más comunes es la de que creer que la persona que sufre una crisis convulsiva puede ahogarse con su lengua. No hay que intentar abrirle la boca, introducir ningún objeto o meter los dedos.Mas bien hay que tratar de que durante la convulsión la persona no se golpee, liberando espacio alrededor suyo, colocarle una vestimenta o algo suave sobre la cabeza y esperar que la crisis pase, generalmente dura entre uno o dos minutos.Ya que pase la crisis colocar a la persona de lado, por si vomitara o escupiera saliva y que no se vaya a los pulmones; y esperar a que se recupere, confortándola con la voz.Juan José Poza es neurólogo y trabaja en el Hospital Universitario de Donostia en San Sebastián, España. Actualmente es el coordinador del grupo de epilepsia de la Sociedad Española de Neurología (SEN).Escuche aquí la entrevista con el especialista, qué hacer -y qué no hacer- si somos testigos de una persona que sufre una crisis de epilepsia convulsiva.