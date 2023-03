La Corte Penal Internacional rechaza amenazas tras el pedido de captura contra Putin

La entidad, de la cual Moscú no forma parte, reiteró la solicitud de arresto contra el líder del Kremlin por las acusaciones de deportaciones forzadas de menores ucranianos hacia Rusia. La Asamblea de los Estados Partes repudió las agresiones y remarcó la imparcialidad del ente. Por otro lado, el Parlamento sueco aprobó el ingreso a la OTAN y siguen los entredichos por la entrega de municiones de uranio empobrecido de Reino Unido a Ucrania. Este miércoles 22 de marzo, el órgano legislativo de la Corte Penal Internacional denunció las amenazas que funcionarios rusos han expresado luego de que el viernes pasado se emitiera una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y la comisionada rusa para los derechos del niño, Maria Lvova-Belova por la deportación de niños ucranianos en las zonas ocupadas.La Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes, la cual está compuesta por los 123 territorios miembros de la CPI, repudió las “amenazas” contra la entidad, “así como contra su Fiscal y sus jueces”.La organización de la CPI criticó que Moscú continúe con sus “intentos de obstruir los esfuerzos internacionales para garantizar la rendición de cuentas por actos prohibidos por el derecho internacional”.En tanto que también subrayaron la independencia de la corte “como institución judicial imparcial”.“Reafirmamos nuestra plena confianza y reiteramos nuestro firme compromiso de apoyar y defender los principios y valores consagrados en el Estatuto de Roma”, agregaron.Rusia, que no forma parte de la CPI, abrió el último lunes una causa penal contra el fiscal principal del tribunal, Karim Khan y tres magistrados. En tanto que funcionarios de peso apuntaron agravios contra el órgano judicial.Por caso, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvedev –presidente entre 2008 y 2012- catalogó a la CPI como “una organización miserable” y afirmó que debían “ver con atención al cielo”, en referencia a un ataque con misiles.Mientras que el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, aseveró que sirven a los intereses de Occidente e ignoran los crímenes de guerra cometidos por sus miembros, especialmente Estados Unidos.“Ahora la CPI está encabezada por un fiscal anglosajón naturalizado que cumple los pedidos de sus dueños, que le prohíben a este órgano de la justicia investigar los crímenes de los países de la OTAN”, expresó.El Kremlin no reconoce las decisiones de la Corte Penal Internacional, de la que no forma parte y considera “jurídicamente nula” cualquiera de sus sentencias.El Parlamento sueco aprueba el ingreso a la OTANCon 269 votos a favor y 37 en contra, los integrantes del Riksdag, el Parlamento sueco, dieron el visto bueno para que el país continúe su proceso de adhesión a la Alianza transatlántica, una resolución que termina con dos siglos de no alineación militar.A pesar de que la decisión en sí es histórica, era previsible que sucediera en este momento donde Estocolmo está llevando a cabo el proceso oficial luego de los temores despertados –también en la vecina Finlandia- por el estallido de la guerra en Ucrania.La moción tuvo el apoyo de seis de los ocho grupos que componen el Parlamento. Apenas el Partido del Medioambiente y el Partido de Izquierda Socialista mostraron oposición.Sin embargo, la entrada a la OTAN aún está en suspenso para Suecia. De los 30 integrantes, 28 dieron su aprobación. Mientras que Hungría y Turquía aún no respaldaron a la solicitud, con una fuerte postura de este último.Budapest ha demorado la decisión, pero se espera que el aval no tenga mayores objeciones. Contrario es la situación con Ankara, que recientemente modificó su postura al pedido de Finlandia, pero no al sueco.El tironeo sucede porque Turquía considera que Suecia encubre a presuntos terroristas kurdos y ha negado su extradición. En los últimos días, el primer ministro sueco ratificó que el país ingresará a la OTAN, aunque no estaba claro cuándo.Junio aparece marcado en rojo para las autoridades suecas. En ese momento se tratará la promulgación en el Parlamento de una nueva ley antiterrorista, la carta fuerte que tienen para ganar la aprobación turca y honrar las exigencias pactadas en el cónclave en Madrid.Reino Unido niega escalada nuclear por la entrega de uranio empobrecido a UcraniaJames Cleverly, secretario de Relaciones Exteriores británico, afirmó que no existió una escalada nuclear en la guerra por el suministro de municiones para tanques con uranio empobrecido para las fuerzas ucranianas.Esto sucede en respuesta a las acusaciones lanzadas por el presidente de Rusia, que criticó a Londres y afirmó que Moscú iba a estar obligado a responder en consecuencia por la presencia de “componentes nucleares” en las municiones.“No hay una escalada nuclear. El único país del mundo que está hablando de cuestiones nucleares es Rusia. No hay ninguna amenaza para Rusia, se trata simplemente de ayudar a Ucrania a defenderse”, manifestó Cleverly.El diplomático ratificó que “son municiones puramente convencionales”. Estas tienen una mayor facilidad para penetrar tanques y armaduras por sus propiedades. Con EFE y Reuters