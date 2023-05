La contraofensiva de Kiev ya ha comenzado a nivel estratégico

Guerra de comunicación de Kiev, febrilidad de las autoridades rusas, intensificación de los actos de sabotaje... la contraofensiva ucraniana destinada a reconquistar los territorios ocupados por Rusia en el este y el sur ya ha comenzado a nivel estratégico. Es una serie de ataques que no tiene nada que ver con el azar, mientras la contraofensiva ucraniana está en boca de todos. En los últimos días, varios bombardeos y actos de sabotaje atribuidos a Kiev han tenido como objetivo infraestructuras rusas en los territorios ocupados y las regiones fronterizas.El martes 2 de mayo, las fuerzas ucranianas atacaron un pueblo de la región rusa de Briansk, según informó el gobernador regional en Telegram. Por la noche, un nuevo tren de mercancías descarriló debido a la detonación de un "artefacto explosivo". El día anterior, otra locomotora y siete vagones fueron blanco de un atentado con bomba en la región fronteriza. El mismo día, una línea de alta tensión resultó dañada por una explosión, esta vez en la región de Leningrado, cerca de la frontera con Estonia, según las autoridades locales.Este fin de semana, cinco pueblos de la región de Belgorod también fueron alcanzados por la artillería ucraniana, provocando cortes de electricidad. Además, un ataque con drones provocó un gran incendio en un depósito de petróleo en Sebastopol (Crimea).Desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, las autoridades rusas han denunciado regularmente incursiones de grupos armados ucranianos en su territorio, en particular en la región de Briansk. Por su parte, Kiev casi nunca reivindica la autoría de estos actos de sabotaje, que a menudo han tenido como objetivo las vías férreas de las que depende la logística del ejército ruso."La contraofensiva ya ha comenzado a nivel estratégico con estas acciones en profundidad sobre los puestos de mando y los nodos logísticos para frenar el abastecimiento del ejército ruso, sobre todo en combustible y municiones", analiza el general Dominique Trinquand, ex jefe de la misión militar francesa ante la ONU. "Los ucranianos intentan también cegar a los rusos golpeando sus instrumentos de guerra electrónica", es decir, las herramientas de escucha, localización e interferencia de las comunicaciones enemigas.Esto sirve para configurar el campo de batalla en previsión de los ejes de ataque que se favorecerán. El objetivo es impedir que el adversario almacene material o envíe refuerzos rápidamente. Pero todo esto puede llevar varias semanas, por lo que no hay que imaginar que este tipo de acción signifique una operación inminente", afirma Guillaume Lasconjarias, historiador militar y profesor en la Sorbona.A finales del verano de 2022 también se había llevado a cabo una campaña similar de ataques selectivos y sabotaje para "moldear el campo de batalla". Condujo a una exitosa contraofensiva que frenó los rusos en el este, en las regiones de Kharkiv e Izum, y en el sur, en preparación de la reconquista de Jerson.Guerra de nerviosPero en contraste con el estricto bloqueo informativo impuesto por Kiev durante la contraofensiva del año pasado, esta vez Ucrania parece extrañamente rápida a la hora de comunicar sus intenciones. "Los preparativos están a punto de concluir", declaró el viernes el ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov. "El equipo ha sido prometido, preparado y parcialmente entregado. En el sentido más amplio, estamos preparados", dijo sobre las armas y equipos occidentales."Hay mucha comunicación estratégica para presionar a los rusos. Sin embargo, si sabemos que va a haber una contraofensiva, no sabemos dónde, cuándo y cómo tendrá lugar", dice el general Trinquand."El objetivo es, en efecto, crear un clima de nerviosismo entre los rusos", confirma Guillaume Lasconjarias. "Pero más que eso, se trata de dirigirse a la opinión pública ucraniana, que espera esta ofensiva. Por último, decir que habrá un contraataque, pero que aún hay necesidades, es también una forma de presionar a los aliados occidentales para que las armas, la logística y las municiones estén disponibles para esta contraofensiva".Por su parte, Rusia no tiene intención de quedarse de brazos cruzados, como demuestra el creciente número de ataques con misiles sobre territorio ucraniano en los últimos días. Moscú llevó a cabo el viernes la mayor oleada de ataques desde marzo, matando a 26 personas, entre ellas 23 residentes de un único edificio en Uman."El Ministerio de Defensa ruso ha cambiado recientemente su retórica y está tratando de describir esta campaña de ataques como un enfoque proactivo a medida que crece la preocupación dentro del espacio informativo ruso en torno a la contraofensiva ucraniana", señaló el Instituto para el Estudio de la Guerra en una nota publicada el lunes.El jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, Yevgeny Prigozhin, declaró el domingo que una contraofensiva ucraniana podría ser incluso "una tragedia" para Rusia, ya que sus hombres se están quedando sin munición. "Sólo disponemos del 10-15% de la munición que necesitamos", declaró el jefe de Wagner. Yevgeny Prigozhin, que culpó a los altos mandos del ejército ruso de la escasez, dijo que esperaba un ataque ucraniano hacia mediados de mayo."Un arma de un solo tiro"Si el jefe de Wagner aboga como de costumbre por su campo, esta salida revela una forma de aprensión por parte rusa, mientras que Kiev podrá contar con la mayor parte de las armas prometidas por Occidente para lanzar su ofensiva. Según el secretario general de la OTAN, Ucrania ha recibido "el 98% de la ayuda militar prometida por Occidente". En total, se han entregado "1.550 vehículos blindados, 230 tanques y mucha munición", declaró Jens Stoltenberg la semana pasada.A pesar de las pérdidas sufridas desde el comienzo del conflicto, los ucranianos han conseguido formar un ejército entrenado según los estándares de la OTAN. "Se ha mencionado la cifra de 60.000 hombres divididos en 12 brigadas por parte ucraniana", declara el general Trinquand. "Dada la calidad del equipamiento y la calidad de la preparación, los ucranianos están en posición de fuerza para obtener una victoria en un frente pequeño", predice el experto militar.Del otro lado, los rusos han establecido una línea defensiva de 800 km, de Crimea a Kharkiv, compuesta por campos de minas, dientes de dragón (conos de hormigón para frenar el avance de los blindados) y trincheras. El éxito de la contraofensiva dependerá en gran medida de la capacidad de las fuerzas ucranianas para "romper" todos estos obstáculos."Esto requiere recursos de ingeniería para bombear las vías de agua o llevar a cabo operaciones de retirada de minas para permitir el paso de los tanques", explica el general Trinquand. "Hay que abrirse paso, pero luego poder explotar. Esto significa enviar refuerzos y al mismo tiempo que los rusos no puedan reaccionar", explica Guillaume Lasconjarias.Es mucho lo que está en juego para Ucrania, que tiene la oportunidad de asestar un golpe decisivo a las fuerzas rusas, que, según Estados Unidos, han perdido 100.000 hombres, de ellos 20.000 muertos y 80.000 heridos, desde diciembre de 2022."Pero para Ucrania, es un tiro de una sola vez", dice el general Dominique Trinquand. "Pueden tener éxito en empujar al ejército ruso hacia abajo y crear una agitación que se sentirá hasta el Kremlin. Pero si fracasan, nos esperan varios meses de enfrentamiento en primera línea y la vuelta a una guerra de desgaste". Texto traducido desde su versión original en francés