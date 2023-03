Juegos Olímpicos 2024: ¿está París preparada para el reto del transporte?

¿Estarán preparados los transportes de la región de Île-de-France para acoger a los 10 millones de espectadores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París? Las autoridades quieren tranquilizarnos e intentan hacer todo lo posible para lograrlo, a pesar de los numerosos retrasos y de un clima social tenso. Sobre el papel de la candidatura, era un hecho: trenes, autobuses, tranvías y aplicaciones para guiar a los viajeros estaban previstos y, por tanto, no deberían plantear ningún problema para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.Sin embargo, las dificultades actuales del transporte público en la región de Île-de-France hacen pensar en lo peor. Desde el verano, el operador de transporte público de París está sometido a fuertes tensiones: escasez de personal, dificultades de contratación, absentismo preocupante y huelgas esporádicas. Los autobuses y metros son cada vez más escasos, lo que ha exasperado a los usuarios y planteado dudas de cara a los Juegos Olímpicos."Vamos a hacer todo lo posible para que lleguen los Juegos", prometió Jean Castex, ex Primer Ministro y actual Director General de la RATP, anunciando miles de nuevos puestos de trabajo.Île-de-France Mobilités tranquilizaEl domingo 12 de marzo, Île-de-France Mobilités (IDFM), la autoridad responsable de la organización del transporte en la región de la capital, desveló su plan para garantizar la mayor fluidez posible del tráfico entre el 26 de julio y el 8 de septiembre de 2024, fechas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.El reto es considerable: la empresa tendrá que ser capaz de transportar tantos pasajeros como en un día punta en la región de Île-de-France, pero en unos pocos sitios concentrados en París y Seine-Saint-Denis, y todo ello en pleno verano.El plan "no es insignificante porque no hay un solo sitio que atender, sino 25 que funcionan al mismo tiempo", declaró en rueda de prensa el Director General de IDFM, Laurent Probst.Los Juegos (26 de julio-11 de agosto de 2024) se dividen en 750 "sesiones", para las que se esperan 7 millones de espectadores. Esto supone una media de 50 sesiones diarias y "para cada una hay un plan de transporte. Es como si tuviéramos 50 partidos al día durante quince días", explica Laurent Probst.Para los Juegos Paralímpicos (del 28 de agosto al 8 de septiembre), con unos 3 millones de espectadores, habrá una media de 18 sesiones diarias, pero "con la particularidad de que la segunda semana será también la del comienzo de la escuela".Los Juegos atraerán hasta 500.000 espectadores al día -con picos previstos el 28 de julio y el 2 de agosto-, sin contar pruebas abiertas como el ciclismo y el maratón, donde se esperan cientos de miles de espectadores a lo largo de los recorridos.En Saint-Denis, en los alrededores del Estadio de Francia, se esperan picos de 1.000 personas por minuto "pero durante varias horas es algo inaudito de gestionar", según Laurent Probst.Repartirse para gestionar mejorAunque el número de trenes aumentará un 15%, el principal reto reside en la distribución de los pasajeros entre las líneas existentes. Para ello, IDFM trabaja también en una aplicación dedicada al transporte durante los Juegos Olímpicos y dispondrá de 5.000 agentes en las estaciones para orientar a los pasajeros."Nuestro objetivo es que el 100% de la gente venga al Estadio de Francia en transporte público", frente a la media habitual del 60%, declaró Laurence Debrincat, Directora de Estudios y Juegos Olímpicos del IDFM.Por ello, París-2024 recomendará a los espectadores con entrada un itinerario preferente para "animarles a buscar" otras líneas distintas de las utilizadas en horario normal, ya que al Estadio de Francia llegan el RER y también el metro."Para llegar a un sitio, olvídese de cómo llega habitualmente y siga el camino que le indican", explicó Laurence Debrincat.Alerta roja por el clima socialSin embargo, todavía hay un elemento que podría hacer descarrilar los planes trazados sobre el papel: un clima social potencialmente explosivo, ya que los Juegos Olímpicos se organizan seis meses antes de que la red de autobuses, actualmente explotada en monopolio por la RATP, se abra a la competencia.Los sindicatos de la Régie se muestran muy hostiles y la izquierda regional, en la oposición, está agitada... Para evitar una huelga que provocaría desórdenes, el Ministro de Transportes, Clément Beaune, llegó a decir que estaba dispuesto a prorrogar el monopolio de la RATP.En el plano político, la presidenta de la región, Valérie Pécresse, intenta sacar partido de la urgencia de completar su presupuesto para 2024, argumentando que los servicios adicionales para los Juegos Olímpicos, en particular, deberían costar 200 millones de euros, amenazando con no abrir las nuevas líneas si no consigue nada.Las nuevas líneas figuraban con fuerza en la candidatura de París 2024 publicada hace siete años.Por ejemplo, prometió un tiempo de viaje de "22 minutos a la villa de los medios de comunicación y 30 minutos a la villa olímpica desde (el aeropuerto de Roissy) a través de la línea 17" del futuro metro del Gran París. Pero no estará terminado antes de 2030... El CDG Express, tren rápido que unirá Roissy con el centro de París, y la línea 16 tampoco estarán listos.Sólo una infraestructura estará lista justo a tiempo: la línea 14, que se prolongará hacia el norte hasta Saint-Denis Pleyel, cerca de la villa olímpica, y hacia el sur hasta el aeropuerto de Orly. En junio de 2024."Las soluciones anunciadas no parecen suficientes ni viables desde el punto de vista operativo", afirma Iona Lefebvre, del Instituto Montaigne, un think tank sobre políticas públicas en Francia.El tema se sigue de cerca. Las escenas de caos en torno al Estadio de Francia durante la final de la Liga de Campeones, a finales de mayo, están todavía frescas en la memoria de todos, y las autoridades francesas han sido objeto de críticas.Con AFP.