Joe Biden y Usula von der Leyen acuerdan hablar sobre subsidios a minerales europeos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de visita en Washington, habló con el presidente estadounidense, Joe Biden, sobre la ley que busca reducir la inflación en Estados Unidos con, entre otros puntos, subsidios a los productos hechos en este país. Esta ley ha sido ampliamente criticada por Europa, ya que afecta a los minerales que se utilizan para fabricar vehículos eléctricos y que son extraídos en los países del bloque. En una reunión bilateral entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ambos abordaron la fricción existente por los créditos fiscales a vehículos eléctricos. Las dos partes dijeron que iniciarían conversaciones sobre minerales críticos utilizados para la fabricación de estos vehículos. En la conversación en la Casa Blanca hubo una serie de quejas por parte de la Unión Europea, ya que Von der Leyen apunta que los subsidios de energía limpia en la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos, IRA, desviarían la inversión de Europa y dañaría su economía. Biden y Von der Leyen se reunieron en la Casa Blanca en un contexto de quejas europeas de que los subsidios a la energía limpia en la Ley de Reducción de la Inflación, IRA (por sus siglas en inglés), de EE. UU. y otros desviarán la inversión de Europa y dañarán sus economías. La guerra en Ucrania también fue un punto importante de la agenda. IRA es una ley propuesta por el presidente Biden, de 430.000 millones de dólares, la cual ofrece subsidios masivos para productos fabricados en Estados Unidos. Tiene como objetivo abordar la crisis climática y promover la energía renovable, pero no ha sido vista con buenos ojos por Europa, que dice que los aliados deben permanecer unidos y formar un frente común contra amenazas mayores de China. Biden ha intentado encontrar soluciones a las preocupaciones europeas, pero se ha apegado a los principios básicos de esta ley, que le representó una gran victoria política tras su aprobación en el Congreso.De hecho, ordenó al Departamento de Defensa que considere al menos cinco metales: litio, cobalto, grafito, níquel y manganeso como esenciales para la seguridad nacional y autorizó medidas para reforzar los suministros nacionales. Las negociaciones anunciadas sobre minerales críticos buscan garantizar que estos al ser extraídos o procesados en la Unión Europea sean tenidos en cuenta en los créditos fiscales para vehículos limpios según la ley IRA. En el comunicado conjunto dijeron que “este tipo de acuerdo promovería” los “objetivos compartidos de impulsar” la “producción y procesamiento de minerales y expandir el acceso a fuentes de minerales críticos que sean sostenibles, confiables y libres de abusos laborales" Además, agregaron: "La cooperación también es necesaria para reducir las dependencias estratégicas no deseadas en estas cadenas de suministro y para garantizar que se diversifiquen y desarrollen con socios confiables". La Comisión Europea presentó en febrero el Plan Industrial Green Deal, como una respuesta a la ley IRA de Estados Unidos, con el que pretende dar mayor ayuda estatal para Europa para competir como un centro de fabricación de productos de tecnología limpia. El Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que un acuerdo "con socios de ideas afines" podría ayudar a proporcionar una medida de "seguridad y estabilidad al garantizar que Estados Unidos y sus aliados y socios no dependan de China para obtener minerales críticos". Una sola voz en la ayuda a UcraniaEn la reunión, Biden y Von der Leyen hablaron sobre el apoyo mutuo para reforzar la cooperación a Ucrania. "Es bueno volver aquí porque no sólo somos socios, la Unión Europea y Estados Unidos son buenos amigos. Esto se nota en todo el trabajo que estamos haciendo juntos”, dijo Von der Leyen, y agregó: "ustedes nos ayudaron enormemente cuando quisimos deshacernos de la dependencia rusa de los combustibles fósiles, nos ayudaron enormemente suministrando más gas natural licuado, nos ayudaron durante la crisis energética". Por su parte el presidente Joe Biden dijo que su país apoya "la seguridad energética de Europa”, y que al mismo tiempo están "impulsando nuevas inversiones para crear industrias y empleos de energía limpia” para asegurarse “de tener cadenas de suministro disponibles para ambos (…) continentes". Biden afirmó que la idea de impulsar las inversiones y asegurar las cadenas de suministro sustentaba ambas medidas. Durante una visita en diciembre del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a la Casa Blanca, Biden dijo que los proyectos de ley destinados a impulsar la energía renovable y la industria de semiconductores de Estados Unidos tienen "fallas" que pueden abordarse. El subdirector del Centro Europeo en el Consejo Atlántico, James Batchik, dijo que Estados Unidos y la Unión Europea están "en la misma sintonía" por lo que es un paso importante "para evitar una guerra de subsidios". Con Reuters, AP y EFE