Your browser doesn’t support HTML5 audio

09/07/2024 · 07:29 AM

Cada mes, France 24 repasa los principales acontecimientos de la campaña presidencial de 2024 en Estados Unidos. Esta quinta edición se centra en la batalla entre Joe Biden y un número creciente de líderes demócratas sobre si debe continuar con su candidatura tras un debate fallido con Donald Trump.

Candidato a toda costa: la arriesgada apuesta de Joe Biden

Joe Biden no quiere renunciar a su candidatura pesar de la presión

Joe Biden y los demócratas se encuentran en un círculo vicioso. Cada día que pasa desde el desastroso debate del 27 de junio, aumenta la preocupación por el estado de salud del presidente estadounidense y se multiplican los llamamientos para que se retire en favor de otro candidato. En respuesta, cada día Joe Biden espera poner fin al alboroto en su bando repitiendo que se queda. El lunes 8 de julio no fue una excepción. Esta vez, ha sido en una carta a los miembros del Congreso donde el jefe de Estado ha reiterado su postura, ofreciendo dos argumentos principales: él sería el mejor candidato posible para enfrentarse a Donald Trump, al que ya derrotó en 2020. Y obligarle a retirarse sería una traición al voto popular en las primarias demócratas. Hablando por teléfono en el programa matinal de MSNBC, llegó a decir que no le importaban las presiones de las "élites" y los "grandes nombres". "Adelante, anuncia tu candidatura. Desafíame en la convención", dijo. Al mismo tiempo, trató de tranquilizar a los donantes, cada vez más asustados por su candidatura y que amenazaban con cortarle la financiación.

Leer tambiénEE. UU.: Joe Biden encara una carrera contrarreloj para convencer sobre su candidatura

Argumentos molestos

Los representantes electos y los líderes de los partidos están en el mejor de los casos sólo molestos; en el peor, muy molestos, por la estrategia de Joe Biden. ¿El mejor candidato para enfrentarse a Trump? En 2020, tal vez. Pero esta vez, el presidente lleva varios meses de desventaja en las encuestas realizadas en los estados presidenciales clave. Y un sondeo de alto nivel posterior al debate ha colocado incluso a Kamala Harris en mejor posición que él frente al republicano, sobre todo entre el crucial electorado independiente. En general, el 74% de los votantes piensa que es demasiado viejo para ser reelegido presidente.

Además, no basta con reafirmar su candidatura en un comunicado de prensa, un tuit o una carta: los electos quieren ver a Joe Biden más sobre el terreno, fuera del guion, y enfrentándose a las preguntas de los periodistas para juzgar su actuación. ¿Fue este debate fallido sólo una mala noche, ligada a un resfriado o al jet lag, como intentó explicar el candidato? Es un argumento audaz cuando se aspira a dirigir la primera potencia mundial durante otros cuatro años. Sobre todo, desde que se multiplican las revelaciones de que la Casa Blanca ha intentado ocultar la verdad sobre el estado físico y mental del presidente. Un presidente realmente funcional entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, mucho menos después, y que necesita la ayuda de sus equipos para recordar caras conocidas.

Kamala Harris espera pacientemente

Mientras tanto, la vicepresidenta Kamala Harris mantiene un perfil bajo. Obviamente, sigue "haciendo su trabajo", es decir, apoyando a su jefe frente a la tormenta. Pero entre bastidores, los demócratas ya están buscando un compañero de fórmula, preferiblemente un moderado del Medio Oeste que la complemente para atraer a los votantes independientes. Para muchos analistas, ella sería el recurso más sencillo y eficaz en caso de retirada de Joe Biden. Heredaría los delegados y el fondo de guerra de la campaña demócrata, lo que evitaría un quebradero de cabeza legal y una reyerta en la convención prevista para agosto. Como ventaja añadida, su perfil de exfiscal sería todo un triunfo frente a un Donald Trump ex convicto.

Queda por ver si Joe Biden aceptará finalmente que ocupe su puesto. El lunes recibió el apoyo del presidente del influyente grupo de representantes electos afroamericanos en la Cámara de Representantes, Steven Horsford, y sobre todo de Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata de la Cámara.

El tiempo corre

Cuanto más dure la contienda, más débiles serán los demócratas, independientemente de quién sea el candidato. Si Joe Biden sigue en la carrera, pero persisten las críticas dentro de su partido, la campaña presidencial se centrará en su edad y en su aptitud para el cargo. Será imposible que el equipo de Joe Biden repita la misma estrategia que hace cuatro años: convertir estas elecciones en un referéndum a favor o en contra de la agenda de extrema derecha de Donald Trump. Por el contrario, si Kamala Harris acaba ganando la nominación, todo el tiempo que Joe Biden ha pasado aguantando se volverá en su contra. En 2020, afirmó ser un "puente entre generaciones políticas", pero hoy afirma que es el único que puede ganar. El subtexto es claro: en su opinión, su compañero de fórmula no tiene los hombros…

Esta semana debería ser decisiva: el Congreso ha vuelto de su receso y los representantes electos podrán discutir el futuro en persona a partir del martes. En cuanto al presidente, tendrá una última oportunidad de convencer a los indecisos en la cumbre de la OTAN en Washington y en su conferencia de prensa del jueves. El más mínimo error podría costarle caro.

Donald Trump afina su programa

A una semana de la convención republicana de Milwaukee, el programa va tomando forma. El lunes, la prensa estadounidense desveló las grandes líneas, y es Donald Trump quien parece haberlas dictado. Según el New York Times, la plataforma sería "aún más nacionalista, aún más proteccionista y menos socialmente conservadora" que las de 2016 y 2020. El texto se centra en la inmigración y las deportaciones masivas, así como en nuevas barreras arancelarias. El apartado del aborto, en cambio, se ha suavizado y ya no menciona una prohibición federal, señal de que el candidato ha comprendido lo costoso que podría resultarle electoralmente este asunto.

Es una forma de distanciarse de las medidas ultraconservadoras defendidas por el "Proyecto 2025″, un proyecto dirigido por los aliados de Trump y el think tank Heritage Foundation para definir las medidas a aplicar una vez que el multimillonario vuelva al poder. Mientras la campaña de Joe Biden se refiere constantemente a este "Proyecto 2025″ para denunciar cómo sería un segundo mandato de Trump, Biden ya declaró hace unos días que "no sabía nada" de esta plataforma y de sus creadores.

Leer tambiénEl plan si Trump es reelegido: medidas antimigrantes históricas y postura más moderada sobre aborto

Casi nos olvidamos de que…

El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la inmunidad de Donald Trump

El lunes 1 de julio, los jueces devolvieron a los tribunales inferiores la cuestión de la inmunidad penal de Donald Trump como expresidente. La mayoría conservadora considera que "el presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales", pero que "tiene derecho al menos a una presunción de inmunidad por sus actos oficiales". En consecuencia, su juicio federal en Washington por los sucesos del 6 de enero de 2021 se ha retrasado aún más. Su sentencia tras su condena en Nueva York por el caso Stormy Daniels se ha aplazado hasta el 18 de septiembre. Y sus abogados han aprovechado esta decisión para presentar recursos en los otros casos contra él.

Leer tambiénLa Justicia concede una pausa en el proceso contra Trump por retener documentos clasificados

Hunter Biden ha sido condenado

El 11 de junio, el hijo mayor del presidente fue declarado culpable de posesión ilegal de un arma de fuego. Fue procesado por mentir sobre su consumo de drogas cuando compró un arma en una armería en 2018. En teoría, podría enfrentarse a hasta 25 años de prisión. En una campaña electoral tradicional, esta condena podría haber perjudicado a su padre. Sin embargo, dada la situación actual de Joe Biden, este episodio se olvidó rápidamente. En cualquier caso, el presidente declaró que respetaría la decisión del tribunal.

Últimas encuestas

Según los promedios de RealClearPolling, Donald Trump sigue aventajando a Joe Biden, tanto a nivel nacional (+3,4 puntos, con un aumento de la diferencia desde el debate) como en los estados clave (Wisconsin, +1,5; Arizona, +5,4; Nevada, +5,2; Georgia, +4; Pensilvania, +5,3; Michigan, +0,6).

A modo de comparación, en julio de 2020, la balanza se invertía a favor de Joe Biden: Wisconsin, +6,5; Arizona, +4,2; Georgia, +3; Pensilvania, +7; Michigan, +7,5.

Donald Trump también se desvía

Aunque es imposible ignorar los problemas de Joe Biden, conviene recordar que Donald Trump también tiene sus momentos de total incoherencia. Sobre todo, en los mítines, cuando se lanza a monólogos sin sentido sobre tiburones, lavadoras y energías renovables.

Como aquí, el 28 de junio en Chesapeake, Virginia: "Sólo conocen lo eléctrico. Quieren tanques militares eléctricos, aviones eléctricos… ¿Qué pasa si el sol no brilla cuando estás en el aire? (…) Quieren barcos eléctricos El problema es que los barcos no flotan. La batería pesa tanto que hunde el barco. ¿No entendiste nada? No te preocupes, nosotros tampoco.

Este artículo es una adaptación de su original en francés