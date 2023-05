Israel: opositores a la reforma judicial se movilizan tras 18 semanas de protestas

Una vez más, una multitudinaria protesta tuvo lugar este sábado en Tel Aviv y otras urbes de Israel, en una muestra de la constancia que ha caracterizado al movimiento que se ha reunido al menos dos veces por semana durante más de cuatro meses. La motivación de los manifestantes es su rotunda oposición al proyecto de reforma judicial impulsado por el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. Los manifestantes israelíes contra la reforma del sistema judicial del país no aflojan.Este sábado, miles de ellos volvieron a concentrarse en distintas ciudades de Israel —como lo vienen haciendo desde hace 18 semanas—, para mostrar su oposición al proyecto que quiere llevar a cabo la coalición de gobierno, encabezada por el primer ministro Benjamin Netanyahu. Cientos de ciudadanos salieron a las calles de Rehovot, localidad situada en el centro de Israel, para manifestar su descontento. Allí, portando la enseña nacional y bloqueando un importante cruce de tráfico, los asistentes hicieron escuchar sus voces. Sin embargo, como ha sido habitual desde el inicio del movimiento social en enero, fue en la gran ciudad costera de Tel Aviv donde se concentró la mayor cantidad de opositores.En la plaza Habima, una multitud de miles de manifestantes se congregó para después marchar por la calle Kaplan, portando las banderas de Israel y entonando consignas en contra del primer ministro. El 27 de marzo, Netanyahu había anunciado una "pausa" para dar una "oportunidad (...) al diálogo". Una medida que no impidió que continuara la movilización. Este sábado, en un comunicado, los organizadores de las concentraciones volvieron a acusar al primer ministro de querer transformar Israel en una "dictadura peligrosa y mesiánica". También le acusaron de poner en peligro la economía del país. "Mientras continúen las conversaciones en la residencia del presidente, no entrará ninguna inversión en Israel y la economía se hundirá", afirmaron. Un proyecto que crea una polarización del paísEl presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, mantiene negociaciones desde el 28 de marzo con representantes del Gobierno y de la oposición para llegar a un compromiso sobre los términos de esta reforma. Pero hasta el momento, las conversaciones parecen estar en punto muerto. Además, durante concentraciones anteriores, los manifestantes contrarios a la reforma han empezado a añadir otras reivindicaciones, como el elevado coste de la vida o la exigencia de igualdad con respecto al servicio militar, del que están exentos los ultraortodoxos. Los manifestantes demuestran, de esa manera, que la cólera social se está ampliando.Pero en la reforma judicial, donde está en el origen del mayor movimiento social jamás observado en el país hebraico, también tiene sus partidarios. El 27 de abril en Jerusalén, los partidarios del texto se movilizaron masivamente tras el llamado de la coalición en el poder. Cerca de 200.000 personas se manifestaron ante la Knesset (el Parlamento israelí) a favor del proyecto. La mayoría eran familias religiosas de los asentamientos ilegales de la Cisjordania ocupada. Por su parte, los portavoces del movimiento social contrario a la reforma afirman que quieren luchar para defender el Estado y la democracia. Su movimiento es el mayor levantamiento de la historia del país y pretende, ante todo, proteger un Estado laico contra el aplastamiento de los contrapoderes. Y es que la reforma promovida por Netanyahu y su Gobierno de extrema derecha, uno de los más religiosos de la historia del país, aspira liberar al Ejecutivo de una supervisión judicial independiente. Si los críticos del proyecto consideran que corre el riesgo de abrir la vía a una deriva autoritaria, el Gobierno de Netanyahu afirma que su texto busca, entre otras cosas, reequilibrar los poderes, reduciendo las prerrogativas del Tribunal Supremo, que considera politizado, en favor del Parlamento. Con AFP