Israel: Ministro de Defensa despedido por Netanyahu tras pedir que se suspendieran las reformas

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, fue despedido por Benjamin Netanyahu el domingo, un día después de que pidió una pausa de un mes en el controvertido proceso de reforma judicial del gobierno. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, destituyó el domingo 26 de marzo a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, 24 horas después de que este último pidiera que se suspendiera por un mes el controvertido proceso de reforma judicial del Gobierno.La reforma que pretende aumentar el poder de los funcionarios electos sobre el de los magistrados pone en peligro, según sus detractores, el carácter democrático del Estado de Israel.Benjamin Netanyahu y sus aliados de extrema derecha y ultraortodoxos consideran necesario restablecer un equilibrio de poder equilibrado entre los funcionarios electos y la Corte Suprema, que consideran politizada.“El primer ministro Benjamin Netanyahu ha decidido destituir al ministro de Defensa Yoav Gallant de su cargo”, dijo la Oficina del primer ministro en un breve comunicado.En un discurso el sábado por la noche, Yoav Gallant, que pertenece al mismo partido de derecha que Benjamin Netanyahu, el Likud, dijo que temía que las continuas divisiones entre la población sobre este tema crearan una “amenaza real para la seguridad de Israel”.“La seguridad de Israel siempre ha sido y siempre será la misión de mi vida”, dijo en Twitter el domingo en respuesta a su despido.El día anterior, pidió que se "detuviera el proceso legislativo" durante un mes, antes de una semana crucial en la que se espera más legislación y más protestas masivas.“Estoy apegado a los valores del Likud (...) pero los cambios importantes a nivel nacional deben hacerse a través de la consulta y el diálogo”, agregó el ministro.Yoav Gallant pidió a la vez el fin de las manifestaciones, en momentos en que unas 200.000 personas se concentraron contra la reforma en Tel Aviv, según la estimación de los medios israelíes.Las manifestaciones se suceden cada semana desde la presentación en enero por parte del Gobierno de Benjamin Netanyahu, uno de los más derechistas de la historia de Israel, de un proyecto de reforma que divide al país.‘No valiente por la seguridad de Israel’“Netanyahu puede despedir a Gallant, pero no puede despedir a la realidad y no puede despedir al pueblo de Israel que se opone a la locura de la coalición”, tuiteó el líder opositor Yair Lapid.“El primer ministro de Israel es una amenaza para la seguridad de Israel”, escribió.El sábado por la noche, había acogido con satisfacción las palabras de Yoav Gallant, describiéndolas como “no valientes (...) para la seguridad de Israel”.Dos legisladores del Likud también expresaron su apoyo a Yoav Gallant en Twitter el sábado, lo que planteó la cuestión de si el gobierno podría contar con una mayoría si procede a una votación.Los principales aliados de Israel, incluido Washington, han cuestionado los planes para dar más poder a los políticos y reducir el papel de la Corte Suprema.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha expresado su “preocupación” por estas reformas judiciales, dijo el miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.El viernes en Londres, donde recibió a Benjamin Netanyahu, el primer ministro británico, Rishi Sunak, subrayó “la importancia de respetar los valores democráticos que sustentan la relación (entre los dos países), incluso en el proyecto de reforma judicial en Israel”, según un portavoz en Downing Street.“Fin de la división”Se espera que los parlamentarios israelíes voten en los próximos días sobre uno de los elementos centrales de la reforma, en el centro de las preocupaciones de sus detractores, previendo el cambio en el proceso de nombramiento de los jueces.En un discurso retransmitido por televisión el jueves por la noche, Benjamin Netanyahu, que hasta entonces se había mantenido al margen de esta cuestión, se comprometió a “poner fin a la división entre el pueblo”, al tiempo que subrayaba su determinación de seguir adelante con la reforma.Al día siguiente, fue llamado al orden por los tribunales, que consideraron “ilegal” su intervención pública, dados sus juicios en curso por corrupción.Y el domingo, la Corte Suprema le dio al primer ministro una semana para responder a una petición de una ONG que pedía que fuera castigado por “desacato al tribunal” después del discurso.Según la petición del Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel, vista por AFP, Benjamin Netanyahu, acusado en una serie de casos de corrupción, violó un acuerdo judicial de que un primer ministro acusado no tenía derecho a actuar en un área que podría colocarlo en un conflicto de intereses, según sentencia del Tribunal Supremo de 2020.Artículo original en France 24.fr