Irán y Arabia Saudita acuerdan restablecer relaciones diplomáticas y reabrir embajadas

Este viernes 10 de marzo Irán y Arabia Saudita acordaron restablecer relaciones después de siete años de hostilidad. Una decisión que ya está siendo catalogada de histórica y que podría contribuir a menguar los conflictos en Medio Oriente. Un giro de relaciones entre dos antiguos rivales. Arabia Saudita e Irán acordaron rehacer sus lazos diplomáticos y reabrir sus embajadas tras años de tensiones y enfrentamientos. La determinación llegó después de cuatro días de conversaciones no reveladas previamente en Beijing. Allí participaron dos funcionarios de seguridad de los dos países.Teherán y Riad acordaron "reanudar las relaciones diplomáticas entre ellos y reabrir sus embajadas y misiones en un plazo no superior a dos meses", según un comunicado emitido por Irán, Arabia Saudí y China.El texto fue firmado por el máximo funcionario de seguridad de Irán, Ali Shamkhani, y el asesor de seguridad nacional de Arabia Saudita, Musaed bin Mohammed Al-Aiban.También pactaron activar un acuerdo de cooperación en seguridad firmado en 2001, así como otro acuerdo anterior sobre comercio, economía e inversión."El acuerdo incluye su afirmación del respeto a la soberanía de los estados y la no injerencia en los asuntos internos", señala el comunicado.Se trata de una decisión que cambia el rumbo entre ambas potencias de Medio Oriente, Arabia Saudita cortó los lazos con Irán en 2016 después de que su embajada en Teherán fuera asaltada durante una disputa entre los dos países sobre la ejecución de un clérigo musulmán chiíta en Riad.Al mismo tiempo, se espera que este acuerdo pueda contribuir a disminuir la inestabilidad y la violencia en dicha región. Arabia Saudita e Irán han estado en desacuerdo durante años y respaldaron a bandos opuestos en guerras indirectas desde Yemen hasta Siria y otros países. Noticia en desarrollo...