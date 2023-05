Inicia la tercera ronda de negociaciones entre el ELN y el Gobierno de Colombia

El cese al fuego es el principal objetivo de este nuevo intento de paz entre las representaciones del Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que volvieron a sentarse en la mesa de diálogo en La Habana, Cuba. Se discute la paz. Se inauguró el tercer ciclo de diálogos de paz entre las partes en La Habana, Cuba, tras los intentos de diálogo en Venezuela de noviembre y México en marzo, que generó desencuentros por la violencia. El Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, dicen buscar el mismo fin, pero aún no encuentran la fórmula.Pese a que ambas partes aseguran que aspiran acordar el cese al fuego en La Habana, persisten diferencias en el lenguaje al respecto. El jefe de la delegación del ELN ha dicho que el cese al fuego debe cumplirse al 100% para alcanzar un verdadero acuerdo.Las conversaciones tienen su raíz en 2016, bajo la administración de Juan Manuel Santos, pero quedaron suspendidas con el Gobierno de Iván Duque en 2019 tras un atentado en una escuela militar de Bogotá que dejó más de 20 muertos.Sin embargo, tras los impasses del pasado y la llegada de Gustavo Petro al poder en Colombia, se retomaron los diálogos donde habían quedado, una promesa de campaña del primer presidente de izquierda del país sudamericano.La agenda incluye temas como democracia para la paz, qué pasará con las víctimas del conflicto, transformaciones para la paz, el fin del conflicto y el plan de ejecución de lo que se acuerde entre el gobierno y la guerrilla.Representando al Gobierno colombiano está Otty Patiño, un exguerrillero del M-19 y los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro, mientras que de parte del ELN está el negociador jefe del ELN, Israel Ramírez, alias "Pablo Beltrán", así como Aureliano Carbonell y Nicolás Rodríguez Bautista.Según alias Pablo Beltrán, el ELN tiene "plena disposición y voluntad para llegar al cese al fuego", y explicó que su plan para terminar el conflicto debe tener "realismo", para "que funcione al ciento por ciento, cero errores", que no sea "elemental" pero tampoco "pesado y complejo" o "difícil de cumplir"."Un buen cese va a demostrar una capacidad de la mesa para hacer acuerdos con realismo. Eso es lo que va a gobernar esta idea del cese que vamos a trabajar aquí", argumentó.Por su parte, la delegación de Colombia pidió un cese al fuego "temporal con vocación de darle prolongación y profundidad", un acuerdo "irreversible", que permita en octubre unas "elecciones en paz".Para Patiño, "sin cese al fuego es imposible avanzar las transformaciones y las acciones humanitarias" y que "sin cese al fuego y sin cese de hostilidades no es posible una transformación y una participación democrática". La senadora María José Pizarro Rodríguez, abogó por "un avance sustancial y definitivo en la agenda acordada", buscando un proceso de paz "irreversible".“Vamos a llegar a un cese al fuego”: delegación de ColombiaPatiño reiteró que toda Colombia está "confiada de que vamos a llegar a un cese al fuego, que vamos a avanzar sobre el tema de la participación y que vamos a consolidar lo de acciones y dinámicas humanitarias".El delegado del Gobierno colombiano festejó que se haya integrado a la negociación Rodríguez Bautista, alias Gabino. "Creemos que Gabino, a pesar de que ya no es el comandante del ELN, es un hombre que es un símbolo de la unidad del ELN y por tanto una garantía de que podemos avanzar mucho más rápidamente con él que sin él", expresó.En marzo de este año el cese al fuego se rompió tras un ataque contra una unidad del Ejército de Colombia en la región del Catatumbo, que dejó nueve militares muertos y ocho heridos, según el Gobierno.Beltrán aseguró que el ataque de marzo fue provocado por una "campaña ofensiva" de los militares colombianos. "Hubo una serie de ataques. ¿Cuál fue nuestra respuesta? Defendernos. Esa fue la directriz", expresó.Inspirado en la revolución cubana, el ELN fue fundado en 1964 por sacerdotes católicos exponentes de la Teología de la Liberación, y según los cálculos cuenta con 5.850 miembros, entre ellos 2.900 combatientes, y lo acusan de financiar sus operaciones insurgentes con actividades como el narcotráfico, la minería ilegal y el secuestro.Con EFE y Reuters