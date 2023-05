India: brote de violencia étnica obliga a la evacuación de 20000 personas

En el estado de Manipur, los cruentos enfrentamientos entre tribus ha ocasionado que las autoridades ordenen el despliegue del Ejército y la creación de albergues temporales para las personas afectadas por las hostilidades. Además, el Gobierno decidió cortar el Internet y decretar un toque de queda por cinco días. Unas 20.000 personas fueron evacuadas a un campamento custodiado por el Ejército en el estado de Manipur, al noreste de India, tras el brote de violencia étnica entre grupos tribales y no tribales que sacude esta región del país.En este alejado estado que limita con Myanmar, los incidentes de saqueo e incendios provocados han dejado al menos 20 heridos, entre los que se encuentran dos legisladores locales.El servicio de Internet fue suspendido durante cinco días con el objeto de, según las autoridades, evitar que las redes sociales se utilicen para provocar disturbios. Además, se impuso un toque de queda en varias zonas del territorio, según un comunicado de los líderes regionales, recogido por el medio indio 'Times of India'.El jefe de la policía, P. Doungel, dijo a los periodistas en Imphal, la capital del estado, que "la situación no está completamente bajo control, pero está mejorando gradualmente” y agregó que "se estaban desplegando más soldados para reforzar la seguridad”. El uniformado confirmó que se habían establecido tres campamentos improvisados para albergar y proteger a los ciudadanos. El viernes por la noche, el Ejército de India dijo que "aproximadamente 13.000" civiles fueron rescatados de las áreas afectadas. "Más de 100 columnas están trabajando incansablemente para restaurar la ley y el orden en Manipur lo antes posible".Tensión étnica en aumentoLas tensiones entre la comunidad Meitei, que vive principalmente en el valle, y numerosas tribus en el montañoso estado de Manipur, han ido en aumento.El pueblo meitei ha hecho campaña para que sea reconocido como tribu registrada, pero las etnias de Manipur se oponen a que se extienda ese estatus a los meitei, que son el grupo étnico individual más grande del estado.El mes pasado, el Tribunal Superior de Manipur instó al Gobierno a que considerara la petición de la comunidad de Meitei y tomara una decisión al respecto.Los otros grupos tribales del estado critican la petición de concederles un estatus especial, ya que esto anularía las ventajas que aporta a las personas de comunidades minoritarias como las suyas.La orden del Tribunal caldeó los ánimos de las protestas, que han ido creciendo en número y en intensidad en el último mes. Este miércoles, ambas facciones chocaron durante una marcha, lo que encendió aún más la espiral de violencia.En videos de redes sociales se ven edificios quemados, entre ellos algunas iglesias que han sido devoradas por las llamas durante los disturbios.El jefe de Gobierno de Manipur, Biren Singh, hizo un llamado a la calma a los miembros de ambos grupos tras asegurar que los enfrentamientos fueron producto de un "malentendido entre ambas comunidades que ya se ha arreglado" y agregó que la situación "volverá muy pronto a la normalidad".En India, algunos trabajos gubernamentales, admisiones universitarias y escaños electos desde los consejos de las aldeas hasta el Parlamento son reservadas para las comunidades bajo la categoría de tribu registrada, con el objeto de abordar la desigualdad estructural histórica y la discriminación que vive el país. Con Reuters y EFE