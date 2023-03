Honduras establece relaciones diplomáticas con China y se aleja de Taiwán

Los ministros de Relaciones Exteriores de China y Honduras firmaron este domingo 26 de marzo, en Beijing, un comunicado conjunto con el que establecen relaciones diplomáticas y acuerdan el envío de embajadores permanentes. Con la decisión, el país centroamericano deja de reconocer oficialmente a Taiwán y rompe las relaciones que mantenía con la isla desde 1941. Una victoria diplomática de China que resta reconocimiento a Taiwán.En una ceremonia, en Beijing, el canciller chino Qin Gang y su homólogo hondureño Eduardo Enrique Reina establecieron oficialmente relaciones bilaterales.Con la medida, el Gobierno de Xiomara Castro deja de reconocer a Taiwán, una isla que funciona de forma independiente con su propio Gobierno y Ejército, pero que China reclama como parte de su territorio.Beijing reclama la postura de “una sola China”. En ese sentido asegura que Taipéi no debe tener derecho a lazos de Estado a Estado y exige que los países con los que tiene vínculos sigan su posición. Un enfoque categóricamente rechazado por el territorio taiwanés.Este domingo 26 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras se sumó a la perspectiva de la Administración de Xi Jinping al asegurar que reconoce a la República Popular China como el único Gobierno legítimo que representa a toda China y que Taiwán es una "parte inseparable del territorio chino".Asimismo, Qin comunicó a Reina que las empresas hondureñas están invitadas a China para discutir sobre comercio e inversión.Reina, por su parte, aseguró que Honduras está dispuesta a fortalecer la cooperación con el gigante asiático en finanzas, comercio e infraestructura.Esta decisión se produce en momentos en que la Administración de Castro apunta a nuevos aliados económicos, mientras las ambiciosas inversiones chinas tocan a la puerta de distintas regiones en las que busca expandir su influencia.El pasado 15 de marzo, el canciller hondureño indicó que la medida responde a "pragmatismo, no ideología".El alto funcionario sostuvo que su país se encuentra "hasta el cuello" de problemas financieros y deudas. Entre otros, debe a Taiwán alrededor de 600 millones de dólares, por lo que esa situación motivó en parte la medida.“Nunca nos acobardamos ante las amenazas”: TaiwánDesde Taipéi resaltan que el nuevo Gobierno hondureño, que asumió el cargo a principios de 2022, “siempretuvo ilusiones" sobre China y la "atracción" de China nunca se detuvo, remarcóel canciller taiwanés, Joseph Wu.Desde su campaña a la Presidencia Xiomara Castro ya había planteado la idea de cortar lazos con Taiwán para abrirlos con China. No obstante, en 2022 manifestó que esperaba mantener relaciones con la isla.Además, las autoridades de Taiwán subrayaron que antes de tomar la decisiónde abrir relaciones con Beijing Tegucigalpa pidió a Taipéi una ayuda de 2.000 millones de dólares."El Ministerio de Relaciones Exteriores y la embajada captaron la información relevante y la manejaron con cuidado. Sin embargo, el Gobierno de Castro también nos pidió miles de millones de dólares en una enorme asistencia económica y comparó los precios de los programas de asistencia proporcionados por Taiwán y China", sostuvo Wu.Entretanto, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, aseveró en una declaración en video que la isla no competirá con China en “la diplomacia del dólar sin sentido"."El pueblo de Taiwán ha demostrado al mundo que nunca nos acobardamos ante las amenazas. La cooperación y los vínculos de Taiwán con aliados y países de ideas afines para promover conjuntamente el bienestar y la seguridad internacionales solo aumentarán, no disminuirán", destacó la mandataria.El origen de la disputa entre Taiwán y ChinaLas dos partes han estado enfrascadas en una batalla por el reconocimiento diplomático desde que se separaron en medio de la guerra civil en 1949, con Beijing gastando miles de millones para obtener la aceptación de su política de “una sola China”.Para entender las actuales diferencias es necesario recordar que, en 1945, tras la derrota de Japón, que le había arrebatado la isla a la dinastía china 50 años atrás, China recuperó el territorio taiwanés.Sin embargo, en 1949, el gobierno del Partido Nacionalista, o Kuomintang fue derrotado en una cruenta guerra civil en el continente por el Ejército del Partido Comunista.Entonces, los comunistas chinos liderados por Mao Zedong, dirigente del Partido Comunista de China, fundaron la República Popular China, con Beijing como su capital.Mientras que Chiang Kai-Shek, líder del Partido Nacionalista Chino Kuomintang, se exilió en Taiwán junto a alrededor de 1,2 millones de chinos, la mayoría militares. Lograron establecerse en la isla como su propio territorio, tras imponerse con éxito en una breve incursión de las tropas comunistas.Desde entonces dos bandos han reclamado históricamente ser los gobernantes legítimos de todos los territorios del gigante asiático, incluida Taiwán.Separados por un estrecho, posturas ideológicas contrarias y un conflicto histórico, China y Taiwán han coexistido en medio de tensiones, debido a que la isla tiene un estatus indefinido.Ni siquiera hay consenso sobre su nombre, ya que también se llama República de China. Ambas insisten en reivindicarse como la “auténtica China”.Taipéi y Washington advierten a HondurasLa cancillería taiwanesa destaca que tiene "altas sospechas" sobre el momento de la decisión hondureña tan cerca de la gira de Tsai a sus aliados de Centroamérica, por lo que arribará a Belice y Guatemala."China parece estar haciendo esto intencionalmente", dijo Wu.Estados Unidos señala que observa con preocupación cómo China expande su presencia en su patio trasero al eliminar a los aliados centroamericanos de Taiwán, y ha advertido repetidamente a los países que no crean en las promesas de ayuda del gigante asiático.El Departamento de Estado de EE. UU. indicó que si bien la acción de Honduras es una decisión soberana, es importante señalar que China "a menudo hace promesas a cambio de reconocimiento diplomático que finalmente no se cumplen".Beijing ha afirmado incluso estar dispuesto a utilizar la fuerza, si es necesario, para poner la isla bajo su control y rechaza los contactos con países que mantienen vínculos formales con la democracia insular.También amenaza con represalias contra otros países solo por aumentar sus relaciones bilaterales con Taiwán, tal y como ocurrió con Estados Unidos luego de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris al territorio taiwanés en agosto de 2022.La decisión de Tegucigalpa deja a Taiwán solo con un puñado de aliados diplomáticos. Hasta ahora la isla había sido reconocida como una nación independiente por 14 gobiernos: Paraguay, Guatemala, Belice, Haití, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Ciudad del Vaticano, Eswatini, Palau, Nauru, Islas Marshall, Tuvalu y Honduras, por lo que el número de países que reconocen al territorio se reduce a 13.Con Reuters y AP