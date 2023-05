Histórica movilización social en Francia en el Día Internacional de los Trabajadores

Cientos de miles de franceses salieron a las calles de las principales ciudades del país para conmemorar la fecha, que converge con la inconformidad social por la reciente aprobación de la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron. En las manifestaciones de este lunes participaron líderes sindicales extranjeros y se unieron las ocho centrales obreras francesas por primera vez en 14 años. Avanzan las manifestaciones por el Día Internacional de los Trabajadores en Francia. Una jornada de protestas multitudinarias que combina la conmemoración de la fecha con el malestar social por la reforma de las pensiones, que sube la edad de jubilación de 62 a 64 años. Una propuesta aprobada por decreto por el presidente Emmanuel Macron y ratificada por la Sala Constitucional en un fallo brindado el 14 de abril.París, Nantes y Lyon son las ciudades que concentran la atención de las fuerzas policiales por la gran cantidad de manifestantes en las calles. En estas tres ciudades se registraron los primeros incidentes y la policía respondió con gases lacrimógenos contra algunos grupos de personas.Aunque las movilizaciones han sido masivas, el número de participantes es cuestión de debate entre los sindicatos y la policía.Según datos preliminares de la Confederación General del Trabajo (CGT), una de las principales uniones sindicales de Francia, 550.000 personas han salido a las calles de París y alrededor de 2,3 millones en todo el país. Pero el Ministerio del Interior matizó estas cifras y reportó que782.000 ciudadanos marcharon en todo el territorio, entre ellas 112.000 en París, donde se han registrado más de 60 manifestantes han sido detenidos.En Nantes, los sindicatos que convocaron las movilizaciones afirman que han participado 80.000 personas, mientras que la policía contabiliza poco más de 17.000. Y al menos 14 manifestantes han sido arrestados en medio de disturbios en esa ciudad. Mientras que en Lyon algunas tiendas fueron vandalizadas y varios automóviles fueron incendiados.El presidente Emmanuel Macron ha desestimado los motivos de la movilización y dispuso un fuerte contingente de seguridad. 5 mil policías han sido desplegados en París y 12 mil en total en el territorio francés. Asimismo, el Tribunal Administrativo de la capital autorizó el uso de drones para supervisar las manifestaciones.Jornada histórica de protestasMás allá de la cantidad de manifestantes en las calles, este 1 de mayo es simbólico para los franceses porque llega en medio de meses de tensión social por el aumento de la edad de jubilación y la represión policial del Gobierno de Macron a la protesta.Por su parte, la CGT sumó fuerzas con líderes sindicales de varios países como Suiza, España, Turquía, Corea del Sur, Colombia y Estados Unidos para hacer presencia en las calles de París."Soy solidario con los franceses y estoy feliz de estar aquí hoy, en Francia, después de todas las huelgas que han protagonizado para preservar sus pensiones", dijo David Huerta, representante del sindicato SEIU-USWW, presente en el sector servicios de California en Estados Unidos.Esta movilización por el Día Internacional de los Trabajadores también es inédita porque los ocho principales sindicatos franceses se unieron por primera vez desde 2009 para convocar a las protestas."Esta fiesta de los trabajadores tendrá lugar en medio de la unidad sindical y eso ya es histórico", afirmó Frederic Souillot, secretario general del sindicato Force Ouvrière (Fuerza Obrera).Líderes de izquierda y de derecha coincidieron en las críticas al presidente francés y movilizaron sus bases este 1 de mayo. Una convergencia que representa una grave crisis de gobernabilidad para Macron.Sin embargo, algunos manifestantes negaron tener una afiliación política y cantaron arengas en contra de líderes políticos y opositores a Macron como el secretario nacional del Partido Comunista, Fabien Roussel.Macron saluda a los trabajadores, pero ignora las protestasEn su mensaje por el 1º de mayo, Emmanuel Macron publicó un saludo a los trabajadores a través de Twitter, pero no hizo ninguna mención a las protestas en curso."Se levantan temprano para darnos de comer. Fomentan el saber hacer de nuestros territorios. Ustedes contribuyen a nuestra soberanía. En este primero de mayo, a todos los trabajadores, gracias", escribió.Una semana después de celebrar su primer año como presidente electo para un segundo mandato de cinco años, Macron enfrenta tensión social en las calles y política en la Asamblea Nacional, donde perdió su mayoría parlamentaria en las elecciones de junio de 2022.Su primera ministra Élisabeth Borne se sentó con líderes sindicales y se comprometió a reducir el desempleo y hacer que la industria sea más ecológica en respuesta a la inconformidad en las calles y en un intento por pasar la página de la polémica reforma de las pensiones a otros asuntos de Estado. Sin embargo, esta estrategia no funcionó y los sindicatos abandonaron las negociaciones con Borne después de que ella se negara a ceder en la medida principal de la reforma de las pensiones, consistente en retrasar la edad de jubilación.Casi 3 de cada 4 franceses están descontentos con Macron, según una encuesta realizada el mes pasado por el grupo IFOP. Pero a la vez la movilización social ha perdido algo de impulso en las recientes huelgas y manifestaciones celebradas durante la semana laboral, ya que los trabajadores parecen no estar dispuestos a seguir sacrificando el salario al ausentarse de sus puestos de trabajo.El gobierno de Macron aún tiene una oportunidad para negociar con los sindicatos. Laurent Berger, líder sindical de la CFDT, declaró que no se ha llegado al fin de todas las conversaciones entre las centrales obreras y el Gobierno, incluso después de que la reforma de las pensiones se convirtió en ley.Si se le invita, "la CFDT irá a hablar como hace un sindicato en una empresa con un jefe, incluso poco después de que ese jefe les haya hecho una putada", añadió Berger.No obstante, no está claro si una eventual negociación entre los sindicatos y Macron ayudaría a calmar los ánimos debido a que la principal exigencia de los manifestantes es derogar la reforma de las pensiones, algo que el presidente no está dispuesto a hacer.Con AFP, Reuters y medios locales