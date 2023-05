Hacia una catástrofe total: la ONU advierte sobre la situación humanitaria en Sudán

Sudán entra en el decimosexto día de combates entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), en un conflicto que, hasta el momento, ha dejado 528 fallecidos y alrededor de 4.599 heridos según reporta el Ministerio de Salud del país. La Organización de Naciones Unidas alertó sobre el peligro de que la crisis humanitaria sudanesa se extienda a otros países de la región y se salga de control. "Han transcurrido más de dos semanas de devastadores combates en Sudán, un conflicto que está convirtiendo la crisis humanitaria sudanesa en una catástrofe total", declaró Abdou Dieng, coordinador humanitario de Naciones Unidas en Sudán, durante una reunión con algunos países miembros de la institución.Además, Dieng subrayó el peligro que la crisis política en Jartum representa para la región del cuerno de África, una zona históricamente inestable. "El efecto de contagio regional de la crisis es una grave preocupación", añadió el funcionario de la ONU.Por otra parte, las preocupaciones por una nueva crisis de refugiados en la región a consecuencia del conflicto en Sudán aumentan. Hasta el momento, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) contabiliza que unas 73.000 personas han salido del país huyendo del conflicto.Un éxodo masivoACNUR, a través de su jefe adjunto Raouf Mazou, advirtió que prevén la salida de Sudán de alrededor de 815.000 personas. Entre ellas, 580.000 serían sudaneses y refugiados de otros países que buscaron asilo en el país, pero ahora se encuentran frente a este conflicto latente.Países como Alemania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Arabia Saudita continúan con los esfuerzos para evacuar a sus ciudadanos que aún están en la nación africana.Por su parte, Chad, Etiopía, Sudán del Sur y Egipto son los principales destinos de los ciudadanos sudaneses que no son objeto de evacuaciones extranjeras. Las autoridades egipcias reportan que cerca de 40.000 sudaneses han cruzado sus fronteras buscando refugio.La posibilidad de un conflicto de larga duración es latenteA pesar de que en días pasados el enviado de Naciones Unidas para Sudán, Volker Perthes, mencionó que ambos bandos habían acordado enviar representantes para negociar una paz mediada por la ONU, no se hizo mención alguna sobre una posible fecha para el evento. Además, otros esfuerzos de organismos regionales para activar las negociaciones han fallado."Los protagonistas se han negado a atender los llamamientos de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, la Unión Africana y la comunidad internacional para que cese el fuego", declaró William Rutto, presidente keniano que ha sido uno de los líderes regionales que ha intentado mediar el conflicto.La falta de confianza entre las partes involucradas ha provocado que se obstaculice el proceso de paz en Sudán. Ninguno de los armisticios temporales anunciados se han respetado en su totalidad, y tanto el ejército como las FAR se culpan mutuamente de no haber respetado el cese al fuego.Con Reuters y medios locales