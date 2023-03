Hacia un permiso de los padres para que los menores de 15 años usen redes sociales

Los diputados franceses votaron este jueves que las populares redes sociales como TikTok o Snapchat deban obtener el consentimiento de los padres de los chicos menores de 15 años. El texto, que ahora debe ser examinado por el Senado, prevé altas multas a las empresas infractoras. La Asamblea Nacional francesa ha votado este jueves exigir a redes sociales como TikTok o Snapchat que comprueben el consentimiento de los padres para el registro de menores de 15 años.El proyecto de ley, presentado por el jefe de los diputados de Horizons (liberal), Laurent Marcangeli, fue aprobado casi por unanimidad (82 votos a favor y 2 en contra) en primera lectura. Ahora debe ser examinado por el Senado.Marcangeli defendió las "salvaguardias indispensables" que deben establecerse ante "la precocidad creciente de la pubertad digital y la potencia de las herramientas a disposición de nuestros jóvenes".En su opinión, "tenemos que proteger a nuestros jóvenes de los riesgos de la pornografía, el ciberacoso, los estándares de belleza inalcanzables y las formas adictivas de llamar la atención". La "edad digital" de 15 años a la que se refiere el texto no es nueva: se introdujo en Francia en 2018 en aplicación de la legislación europea, que dejaba la posibilidad de fijarla entre los 13 y los 16 años.Pero este umbral se refiere más ampliamente a la edad por debajo de la cual se requiere el consentimiento de los padres para el tratamiento de los datos personales de un menor. No se ha aplicado realmente y no ha tenido ninguna repercusión en términos de acceso de los niños a las redes sociales. Para remediarlo, el texto votado el jueves pretende introducir la obligación de que las redes sociales "implanten una solución técnica para verificar la edad de los usuarios finales y el consentimiento de los titulares de la patria potestad" para los menores de 15 años, que deberá ser certificada por las autoridades.

Multa

Las empresas que no se plieguen a la futura ley se expondrían a una multa de hasta el 1% de la facturación mundial de la empresa.El texto, que se debatió en una jornada reservada al grupo Horizons (aliado del oficialismo), también da a los padres la posibilidad de solicitar la suspensión de la cuenta de un menor de 15 años.Una enmienda añadía también una restricción al prever que los padres no pudieran dar su consentimiento para los menores de 13 años."Se trata de que todos -padres, empresas, jóvenes- asumamos nuestra responsabilidad" ante el aumento de las prácticas digitales de los menores, argumentó Laurent Marcangeli.En las redes sociales, el primer registro se produce "de media en torno a los ocho años y medio, y más de la mitad de los niños de 10 a 14 años están presentes", según datos de la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL), citados por los diputados.El Gobierno francés también tiene previsto probar en marzo una solución de verificación de la edad para bloquear el acceso de los menores a sitios pornográficos.