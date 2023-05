Gustavo Petro intenta apaciguar la controversia por afirmar ser jefe de la Fiscalía

El presidente colombiano ha rectificado sus polémicas declaraciones de los últimos días, después de provocar indignación en el país, al afirmar que era él quien ejercía como jefe del fiscal. Tras recibir la advertencia de la Corte Suprema de Justicia, el jefe de Estado dio marcha atrás, pero aclaró que no toleraría las acusaciones a las que se enfrenta la Fiscalía. El presidente colombiano, Gustavo Petro, se pronunció este sábado 6 de mayo desde Portugal para justificar unos controvertidos comentarios.Petro había indignado a varios sectores del país tras afirmar el día anterior que, como presidente de la República, era también el jefe del fiscal, Francisco Barbosa. El mandatario terminó rectificando sus afirmaciones y aseguró que el fiscal, en efecto, no está subordinado a ningún funcionario. "Respeto y respetaré la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación y todas las ramas del poder público", aseguró el presidente en un comunicado publicado en la página web de la presidencia desde la capital portuguesa, Lisboa, donde se encuentra de visita oficial. En el comunicado, Petro también se dirigió a la Corte Suprema, que lo acusó de malinterpretar el artículo 115 de la Constitución y de desconocer la autonomía e independencia judicial."Acepto el llamado de la honorable Corte Suprema de Justicia", dijo el presidente colombiano. Sin embargo, aunque reconoció que sus comentarios podían ser confusos y aceptó corregirlos, exigió una explicación al fiscal general.El diario 'La Nueva Prensa' fue la fuente de la nueva disputa entre los dos hombres. Según el portal de noticias, el fiscal adjunto, Daniel Hernández, tenía conocimiento de una lista de personas que estaban en la mira de la organización armada ilegal, el Clan del Golfo, en la región del Caribe. Pero el oficial no habría tomado ninguna medida para evitar su asesinato. "Como presidente de la República no guardaré silencio frente a estas gravísimas denuncias", añadió el mandatario."Grave daño le hace el fiscal general a la propia Fiscalía al guardar silencio frente a estas denuncias, que de ser ciertas implicarían nada más y nada menos que la complicidad de su fiscal delegado Daniel Hernández (...) en el asesinato por omisión de más de 200 personas, incluyendo a niños y miembros de la Fuerza Pública", detalló.El presidente también se encargó de recordar que el deber del fiscal es informar al jefe del Estado sobre las investigaciones en curso, pues, de lo contrario, estaría en una posición de incumplimiento de sus obligaciones no sólo con el jefe de Estado, sino también con la Constitución.Reacciones de la Fiscalía, la Corte Suprema y otras instanciasEn respuesta a Petro, el fiscal replicó que nadie puede avasallar a la justicia colombiana. El funcionario también anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir protección para él, sus familiares y los trabajadores de la institución que preside, para que no "los asesinen". El funcionario aseguró que su seguridad estaba en peligro tras la controversia. Los comentarios de Petro del viernes habían venido a sumarse a una tensión que ya existía desde hace meses entre él y el fiscal. Con frecuencia, Barbosa ha cuestionado las decisiones del presidente, especialmente las relacionadas con su política de 'paz total'.Pero además de la Fiscalía y la Corte Suprema, también se hicieron escuchar otras voces para denunciar las declaraciones del presidente. Rodrigo Uprimny, investigador de la organización DeJusticia y profesor en la Universidad Nacional, dijo a la agencia de prensa EFE que es "absurdo", desde el punto de vista constitucional, que el presidente haga un atajo tan rápido, alegando que para ser jefe de Estado es también jefe de la Fiscalía."A diferencia de otros países como Estados Unidos en que el fiscal (...) es subordinado del presidente, en Colombia el fiscal general es independiente, ya que hace parte de la rama judicial. No tiene entonces jefe", expresó el jurista. Uprimny también aseguró que fiscal se había apresurado a calificar a Petro de "dictador". Una reacción "inaceptable", según el investigador.Otra voz que se ha pronunciado sobre el caso es la de Juan Pappier, director regional de Human Rights Watch. Pappier señaló que la organización de derechos humanos considera "preocupantes" las declaraciones de Petro sobre la separación de poderes."Preocupantes estas declaraciones del presidente Petro. Según la Constitución Política del (año) 91, la Fiscalía es parte de la rama judicial y por lo tanto independiente del Ejecutivo", indicó Pappier en Twitter, añadiendo que "las crecientes tensiones entre el fiscal y el presidente, motivadas por actitudes irresponsables de ambos lados, ponen al país en una situación institucional preocupante".Otro líder político que dio a conocer su postura es el predecesor de Petro, Iván Duque, quien señaló en Twitter que: "Ser jefe de Estado no significa ser emperador y pretender someter la independencia de poderes y a los organismos de control". "La Fiscalía no está supeditada a los caprichos de ningún gobernante. Pretenderlo es romper la Constitución", sentenció el expresidente. Con EFE y medios locales