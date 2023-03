Francia: se extienden las protestas en la recta final para la reforma a las pensiones

Decenas de sindicatos a lo largo del país extienden este miércoles 15 de marzo, por octavo día consecutivo, las huelgas y protestas contra la reforma con la que el Gobierno de Emmanuel Macron busca aumentar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Las voces de rechazo se elevan justo en la jornada en que los legisladores deberán acordar la versión definitiva del texto de la enmienda, previo a su votación en el Parlamento el jueves 16 de marzo. Jornada clave en Francia en la recta final para la aprobación de la reforma a las pensiones.Lotes de basura acumulados por las calles de París, servicios ferroviarios suspendidos, huelgas de trabajadores y multitudes de personas marchando por distintas ciudades forman parte del panorama en el país este miércoles 15 de marzo, en momentos en que aumentan las huelgas y las protestas.Esta jornada resulta trascendental tanto para el Gobierno como para los oponentes a la reforma, ya que diputados y senadores deberán acordar el texto final de la iniciativa de ley, justo un día antes de su programada votación en el Parlamento, el jueves 16 de marzo.Entre otros sectores, varias refinerías no están operando para entregar combustible y las centrales energéticas de todo el país redujeron la producción desde el martes, según señaló el proveedor Electricidad de Francia (EDF). Los trabajadores de la industria temen perder privilegios especiales con los posibles cambios a la ley.Entretanto, el transporte público se encuentra "muy interrumpido" entre París y los suburbios, pero solo ligeramente afectado dentro de la ciudad, explicó el operador de la Administración Autónoma de Transportes Parisinos.A nivel nacional, tres de cada cinco trenes de alta velocidad funcionan, detalló la estatal Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses.Uno de los impactos más visibles hasta ahora es la acumulación de basura en las calles de la capital, donde los recolectores de basura y los barrenderos han dejado de trabajar.En localidades como Marsella, Bouchain y Rennes multitudes de ciudadanos, muchos de ellos miembros de sindicatos, recorren las calles en un grito contundente contra la reforma.¿Cuáles son los cambios que traería la reforma a las pensiones?La enmienda, impulsada por el presidente Emmanuel Macron, busca el aumento de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, lo que ha generado un fuerte rechazo generalizado durante meses.El cambio se haría de forma progresiva hasta 2030, cuando finalmente entraría en vigor el límite de 64 años para la jubilación.Esta modificación pondría a Francia en una postura similar a la de la mayoría de países de la Unión Europea con un promedio de edad de jubilación de 65 años o más.El mandatario francés argumenta que el aumento es crucial para evitar el colapso del sistema estatal de pensiones y garantizar que las poblaciones más jóvenes no asuman la carga de financiar a las generaciones mayores.Luego de que inicialmente afirmara que el principal objetivo es hacer un sistema más justo, el Gobierno ahora hace hincapié en que se trata de ahorrar y evitar déficits en las próximas décadas.El proyecto de ley también busca aumentar los requisitos para una pensión completa y aboliría los privilegios de jubilación que disfrutan algunos empleados del sector público, como los trabajadores del Metro de París.¿Qué posibilidades tiene la reforma de ser aprobada en el Parlamento?Esta es la pregunta clave luego de que la propuesta provocara un pico en las tensiones políticas.Se espera que el Senado apruebe el texto de la reforma, debido que está controlado por una mayoría conservadora partidaria de aumentar la edad para optar a una pensión.Sin embargo, la situación se complica para Macron en la Asamblea Nacional, la Cámara Baja del Parlamento. Existen dudas de si el oficialismo podrá reunir allí el número requerido de votos. Necesitará incluso el respaldo delopositor Partido Republicano (LR) para aprobar su legislación.Pero entre los conservadores existe división. Así como hay quienes apoyan la medida, algunos tienen previsto votar en contra o abstenerse, lo que ensombrece las probabilidades de aprobación.Este panorama se dibuja luego de que la alianza centrista de Macron perdiera la mayoría en las elecciones legislativas del año pasado, por lo que el Gobierno necesita los votos de los conservadores para sacar adelante su plan, visto por el Ejecutivo como una pieza central para hacer a la economía francesa más competitiva.Entretanto, los legisladores de izquierdas y de extrema derecha se oponen firmemente a la medida.En un discurso ante los parlamentarios el martes 14 de marzo, la primera ministra Elisabeth Borne insistió en que había una mayoría en el Legislativo a favor de los cambios, apelando a los legisladores del LR que han defendido durante mucho tiempo la reforma a las pensiones.Un voto a favor "no es apoyo al gobierno (…) Existe una mayoría que no le teme a las reformas, incluso las impopulares, cuando son necesarias", afirmó Borne.Si Borne no logra encontrar una mayoría viable en la Cámara Baja, podría usar un poder constitucional contenido en el artículo 49.3 de la Constitución, lo que le permitiría aprobar la legislación independientemente de los sufragios.No obstante, los analistas destacan que esa movida privaría a la primera ministra y a Macron de la legitimidad democrática frente a la opinión pública y sería considerada una acción hostil. También expondría a la Administración a un voto de confianza, que podría perder.Según las encuestas de opinión, alrededor de dos tercios de los franceses están en contra de la reforma.Con Reuters, AP y AFP