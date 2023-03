Fiscal de Nueva York rechaza petición de republicanos para revelar documentos del caso Trump

Alvin Bragg, fiscal al frente de la investigación que involucra al expresidente Donald Trump por el pago a la actriz porno Stormy Daniels, se negó a acceder a la exigencia de congresistas republicanos para entregar parte del material recolectado. El magnate aún no ha sido acusado formalmente por el gran jurado, que aplazó la decisión –de mínima- para la próxima semana. Este jueves 23 de marzo, el fiscal de la ciudad de Nueva York, Alvin Bragg, descartó una demanda de legisladores republicanos, quienes pidieron que el funcionario entregue documentos de la investigación del caso que involucra a Donald Trump con la actriz de cine para adultos, 'Stormy Daniels', el cual podría desembocar en una acusación penal contra el magnate.La consejera general del fiscal, Leslie Dubeck, respondió a la solicitud de Jim Jordan, James Comer y Bryan Steil, los tres legisladores que catalogaron el expediente contra Trump como un “abuso sin precedentes de la autoridad fiscal”.Dubeck aseveró que “ningún hecho es una base legítima para la investigación del Congreso” y acusó al exmandatario de crear “una falsa expectativa” después de decir que iba a ser arrestado el martes.Además, aclaró que, en caso de que un gran jurado decida efectivamente presentar cargos contra Trump, “la oficina del fiscal tendrá la obligación, como en todos los casos, de proporcionar una cantidad significativa de archivos” para que los letrados del acusado puedan trabajar en la defensa.Para los legisladores republicanos, el proceso de este caso tiene irregularidades. De hecho, Jordan instó a que se revelaran los testimonios y los documentos de Mark Pomerantz y Carey Dunne, los dos exfiscales neoyorkinos que estuvieron involucrados antes de renunciar el año pasado por un estancamiento en la investigación.Por ahora, Trump no fue acusado formalmente como se barajaba en estos días pese a que el caso sigue vigente. Medios locales informaron que el gran jurado ya no volverá a reunirse esta semana.Los 23 miembros suelen congregarse lunes, miércoles y jueves para estudiar los documentos que presentó la Fiscalía y oír a testigos, pero ya no habrá más deliberaciones hasta inicios de la próxima semana.Inclusive, este jueves ni siquiera se reunieron y desde el último lunes no lo han hecho, cuando escucharon el testimonio de Robert Costello, asesor legal de Michael Cohen, el abogado personal de Trump, involucrado directo en el entramado de la causa.El 'The New York Times' publicó este jueves que el gran jurado maneja la posibilidad de escuchar a más testigos antes de votar si procesan o no al expresidente con un cargo penal, lo que sería la primera vez que sucede en la historia de Estados Unidos y en un momento en el que Trump aspira a ser el designado republicano para las elecciones generales.En este marco, el magnate volvió a referirse a su situación a través de su red social, Truth Social, plataforma donde el sábado había pronosticado su arresto.Este jueves, Trump aseveró que hay “desorden total” en el Distrito de Manhattan. “Mucho desacuerdo y caos porque no tienen caso y muchas de las personas honestas en esa oficina lo saben”, lanzó.En un tono más agresivo tildó a Bragg como “animal” y criticó el proceso que se está desarrollando. “Esto no es un sistema jurídico, esto es la Gestapo, esto Rusia y China, pero peor. ¡Vergonzoso!”, agregó. Con EFE, AP y medios locales