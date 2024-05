Your browser doesn’t support HTML5 audio

27/05/2024 · 09:27 AM

El director independiente estadounidense Sean Baker ganó la Palma de Oro de la edición 77 del Festival de Cannes con la película "Anora", una odisea de Brooklyn oscuramente cómica y profundamente conmovedora sobre una bailarina erótica que se casa con el hijo de un rico oligarca ruso y que es protagonizada por Mikey Madison.

’Anora', del estadounidense Sean Baker, fue la triunfadora de la edición 77 del Festival de Cannes, en la que 'Emilia Pérez', el musical sobre un narco mexicano, de Jacques Audiar, se hizo con el Premio del Jurado y con el de interpretación femenina para todas sus actrices.

Baker recogió el premio con la actriz Mikey Madison como espectadora en la ceremonia de clausura de Cannes, el sábado 25 de mayo.

La victoria de "Anora" marca un nuevo hito en la carrera del director indie, que se labró un culto con "Tangerine" (2015), "The Florida Project" (2017) y "Red Rocket" (2021).

"Anora" gira en torno a Ani, una stripper de Brooklyn convertida en prostituta que encuentra con un cliente adinerado, el hijo de un oligarca ruso, en un cuento de hadas que se torna amargo. La película se convirtió en una de las favoritas de los críticos de cine, y recibió críticas muy favorables en Cannes.

"Este ha sido, literalmente, mi único objetivo como cineasta durante los últimos 30 años, así que no estoy muy seguro de lo que voy a hacer el resto de mi vida", bromeó Baker, antes de añadir que su ambición seguiría siendo "luchar por mantener vivo el cine".

El director, de 53 años, afirmó que el mundo necesita que le recuerden que "ver una película en casa mientras se navega por el teléfono, se responde al correo electrónico y se presta atención a medias no es el camino, aunque a algunas empresas tecnológicas les gustaría que pensáramos lo mismo".

Y añadió: "Por eso digo que el futuro del cine está donde empezó: en una sala de cine".

Momentos antes, George Lucas recibió una Palma de Oro honorífica de manos de su viejo amigo y a veces colaborador Francis Ford Coppola, reuniendo así a dos de las figuras más cruciales del cine estadounidense del último medio siglo.

La india Payal Kapadia se llevó el segundo Gran Premio por su drama de hermandad "All We Imagine as Light". La película de Kapadia, una poética historia de amor y pérdida, fue la primera película india presentada a concurso en 30 años. Trata de una pareja de enfermeras de pueblo que se encuentran a la deriva en la metrópolis de Mumbai.

El tercer Premio del Jurado fue para el francés Jacques Audiard por su musical de gángsters trans "Emilia Pérez". Se trata de un emocionante debut en español del veterano cineasta francés, con un tono absurdo, que cuenta la historia de un despiadado jefe de un cártel que contrata a una abogada para que organice su transición de género.

El glorioso reparto de "Emilia Pérez" -que incluía a la actriz trans argentina Karla Sofía Gascón, Selena Gómez y Zoe Saldaña– también recogió el premio colectivo a la mejor interpretación femenina, mientras que el galardón masculino fue para Jesse Plemons por su papel en el tríptico absurdista "Kinds of Kindness", del cineasta griego Yorgos Lanthimos.

Premio especial para el iraní Rasoulof

Muchos esperaban que la Palma de Oro recayera en el director iraní Mohammad Rasoulof, cuyo estreno en Cannes pocos días después de su espeluznante huida de Irán ofreció uno de los argumentos más dramáticos de la historia del festival. El jurado, presidido por Greta Gerwig, optó en cambio por conceder a Rasoulof un premio especial por "La semilla del higo sagrado".

Realizada clandestinamente en Irán con un presupuesto mínimo, la película retrata los dilemas éticos a los que se enfrenta un funcionario iraní que es ascendido al puesto de investigador del régimen en medio de un levantamiento popular. Incluye imágenes reales de las protestas de 2022-2023 desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini.

El portugués Miguel Gomes ganó el premio al mejor director por su última ensoñación en blanco y negro "Grand Tour", un seductor cuaderno de viaje ambientado en Asia que sigue a un diplomático británico de bajo nivel en su huida de su prometida a través de un imperio en ruinas.

La francesa Coralie Fargeat se llevó el premio al mejor guion por "The Substance", una película estremecedora. Demi Moore interpreta a una estrella de Hollywood envejecida y en decadencia que se somete a un misterioso procedimiento de clonación para evitar ser despedida por su cruel productor.

Al recoger el premio, Fargeat dio las gracias a "todas las mujeres que se arriesgan a denunciar los abusos". Y añadió: "Realmente creo que el cine puede cambiar el mundo, así que espero que esta película sea una pequeña piedra para construir nuevos cimientos".

La Cámara de Oro, el premio a la mejor ópera prima de todas las selecciones oficiales de Cannes, fue para Halfdan Ullmann Tondel por "Armand", protagonizada por Renate Reinsve, estrella de "La peor persona del mundo". Tondel es nieto del cineasta sueco Ingmar Bergman y de la actriz noruega Liv Ullman.

Política después de todo

Fiel a su estilo, el certamen de la Costa Azul presentó una amplia gama de géneros cinematográficos, desde el drama social realista hasta el terror corporal gonzo. El director artístico de Cannes, Thierry Frémaux, se había propuesto "organizar un festival sin polémicas", añadiendo que "la política debe estar en la pantalla". Al final, hubo mucha política dentro y fuera de la pantalla.

El tardío ajuste de cuentas de Francia con los abusos sexuales en la industria cinematográfica dominó los preparativos del festival, que arrancó con una Palma de Oro honorífica para Meryl Streep, icono de Hollywood, y emotivos homenajes a las mujeres que situaron esta edición bajo el signo del #MeToo, entre ellas la directora y actriz Judith Godrèche.

Las próximas elecciones presidenciales de EE. UU. fueron el centro de atención de la oportuna película biográfica de Ali Abbasi sobre Donald Trump, "The Apprentice" (El aprendiz), que obtuvo críticas desiguales y una amenaza de acciones legales por parte del expresidente estadounidense.

La industria cinematográfica argentina organizó una manifestación en Cannes en su lucha por sobrevivir a los recortes del presidente Javier Milei al sector cultural del país.

El impacto de la guerra en la población civil de Ucrania fue el tema del último documental de Sergei Loznitsa, "La invasión", mientras que el conflicto que asola Gaza dio mayor protagonismo al drama sobre el exilio del director Mahdi Fleifel, "A una tierra desconocida", la única película palestina en Cannes este año.

Los organizadores del festival se esforzaron por contener las protestas, pero las estrellas de cine y los activistas encontraron formas más o menos sutiles de arrojar luz sobre la difícil situación de la población de Gaza y de los rehenes que aún permanecen retenidos en el enclave palestino asolado por la guerra.

La oscarizada estrella de Hollywood Cate Blanchett hizo vibrar las redes sociales al mostrar el forro verde de su vestido blanco y negro en la alfombra roja, en lo que se interpretó como un homenaje a pie a la bandera palestina.

Adaptado de su original en inglés