19/09/2024 · 03:29 AM

Con las explosiones de buscapersonas y walkie-talkies, que han dejado 32 muertos y 3.000 heridos en 48 horas en el Líbano, la operación sin precedentes dirigida contra Hezbolá supone un duro golpe para el movimiento chií libanés. Estas acciones, que golpean el corazón de sus bastiones y de su organización, tendrán importantes consecuencias para su funcionamiento, su sistema de comunicación y su estrategia militar… sin destruirlo.

La conmoción causada por las explosiones simultáneas de miles de buscapersonas utilizados por Hezbolá en todo el Líbano, el martes 17 de septiembre, aún no se había calmado cuando una segunda oleada de explosiones mortales de transmisores walkie-talkie sacudió de nuevo al movimiento de Hassan Nasrallah.

Las dos operaciones, atribuidas por el partido chií proiraní a los servicios israelíes, dejaron al menos 12 muertos y unos 2.800 heridos el martes, y al menos 20 muertos y más de 300 heridos el miércoles.

Aunque entre las víctimas había civiles, bien en lugares públicos como hospitales, bien en sus propios hogares -una niña de diez años murió al explotar el busca de su padre-, estos ataques, sin precedentes por su escala y modus operandi, iban claramente dirigidos contra miembros de Hezbolá y su sistema de comunicaciones.

Además de los daños físicos causados por las explosiones, que mantendrán a varios combatientes alejados de la línea del frente durante mucho tiempo o para siempre, los expertos creen que estas operaciones tendrán un impacto directo en el funcionamiento interno y la estrategia militar del partido chií. El modus operandi de estos atentados también ha permitido apuntar a “toda una red”, señala el general Dominique Trinquand, antiguo jefe de la misión militar francesa ante la ONU.

Se han registrado explosiones en prácticamente todos los bastiones de Hezbolá, donde la comunidad chií es mayoritaria, como los suburbios del sur de Beirut, el sur del Líbano y la Bekaa (este).

“Las explosiones hieren y matan, por supuesto, pero al mismo tiempo permiten identificar a sus miembros, ya que estos artefactos han sido distribuidos a cierta jerarquía de Hezbolá”, afirma.

“Los que están en el hospital, que no podrán reaccionar durante un tiempo, son identificados inmediatamente”.

“En una sola operación, el grupo terrorista Hezbolá se ha visto significativamente afectado”, escribe en X John Spencer, jefe de estudios de guerra urbana del Modern War Institute de la Academia Militar estadounidense de West Point, “no sólo en términos de heridas físicas (…), sino también en cuanto al número de bajas”.

"No sólo en términos de lesiones físicas (…). El atentado también ha dejado al descubierto la red de Hezbolá, no sólo en Líbano, sino también en otras partes de Oriente Próximo donde los agentes o afiliados de Hezbolá llevaban el localizador (…)".

Catorce miembros del partido islamista resultaron heridos el martes en Siria al explotar sus beepers, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

Un sistema de comunicación comprometido

Creada en 1982 para luchar contra la ocupación israelí del sur del Líbano, la milicia islamista, apoyada y financiada por Teherán, ha evolucionado con los años hasta convertirse en un movimiento político y militar directamente implicado en varios puntos calientes de la región (el conflicto israelí-palestino, la guerra en Siria, el apoyo a los Hutíes en Yemen, etc.).

Convertido en uno de los pilares del “eje de resistencia” encabezado por su patrocinador iraní, el movimiento libanés ha actuado contra el Estado judío en solidaridad con los habitantes de la Franja de Gaza y en apoyo de Hamás, a quien el primer ministro Benjamin Netanyahu prometió aniquilar tras los atentados del 7 de octubre.

Desde su fundación, Hezbolá ha ido fortaleciéndose y operando en la sombra, basando su funcionamiento interno en la discreción de sus miembros para evitar ser infiltrados por los israelíes o por espías locales reclutados por el Mossad.

Una de las obsesiones de Irán en materia de seguridad sigue siendo la impermeabilidad de su sistema de comunicaciones, para escapar a las capacidades tecnológicas de Israel, que tienen fama de ser de las más avanzadas del mundo. En los últimos meses, algunos de sus mandos militares han sido eliminados por ataques de drones israelíes, tras ser delatados por la geolocalización de sus teléfonos móviles.

“Tiren sus smartphones, entiérrenlos, métanlos en una caja metálica y manténganlos alejados”, ordenó Hassan Nasrallah en un discurso televisado en febrero para protegerse de los piratas informáticos.

Mesrob Kassemdjian, especialista en Oriente Próximo y Hezbolá en la SOAS (Escuela de Estudios Orientales y Africanos) de la Universidad de Londres, explica que Hezbolá ha intentado responder a la vigilancia israelí de todos los sistemas de comunicación libaneses de dos maneras:

“La primera es la simplicidad, basándose en dispositivos de baja tecnología, o transmitiendo mensajes oralmente, directamente entre líderes o a través de mensajeros de confianza". En segundo lugar, disponen desde hace tiempo de una red de comunicaciones segura e independiente en todo el Líbano. Un sistema que los israelíes parecen haber conseguido romper hace poco, de ahí la compra de un nuevo lote de bipers. Un lote que ha sido claramente comprometido.

"Estas explosiones destruyen completamente este sistema de comunicación, que acababa de ser renovado por Hezbollah, que desconfía tanto de los infiltrados como de los medios de comunicación”, afirma el general Dominique Trinquand. “El sistema de buscapersonas se introdujo porque, a diferencia de los teléfonos inteligentes, no permiten geolocalizar al usuario. Pero ha sido manipulado de forma aún más sofisticada”.

Además de la interrupción del sistema de comunicaciones, John Spencer habló de “un impacto psicológico masivo” en los miembros de Hezbolá.

“La guerra es una batalla de voluntades”, escribe en X. “Recurre a la psicología y a la mente. Involucra la psicología y las emociones. El impacto psicológico de esta operación es enorme. Hezbolá no puede confiar en su equipo, no puede comunicarse (…), probablemente cambiará muchos elementos de sus operaciones y se arriesga a cometer otros errores que pueden ser explotados”

Y añadió: “con sólo pulsar un botón, se ha sembrado el miedo en masa en las fuerzas de Hezbolá".

¿Disuadir a Hezbolá?

El martes y el miércoles, a las explosiones les siguieron escenas de pánico y caos en las calles y en los hospitales a los que eran trasladadas las víctimas y los heridos.

Estas imágenes contrastan con la serenidad y la confianza que Hezbolá pretende proyectar, tras haber forjado su imagen gracias a su lucha de poder con el ejército israelí, sobre todo tras la guerra de 2006, que cree haber ganado; una imagen que, además de su arsenal, mayor que el del ejército libanés, le permite dominar políticamente el país de los Cedros e imponer su agenda regional.

Mientras algunos hablan de una “humillación” para el partido chií tras esta serie de explosiones, ¿pueden sus filas, tanto militares como civiles (el partido dirige numerosas instituciones educativas y médicas), verse perturbadas por estos atentados?

¿Puede el movimiento, que en el pasado ha utilizado los conflictos regionales para hacerse con el poder, recuperarse de estas operaciones que han apuntado a los bolsillos de sus miembros?

Mesrob Kassemdjian: “Sin duda habrá mucha ira tras este fracaso en el control de los bíperes. Pero no espero que ningún miembro abandone la organización por ello, ni que se hunda. No, de hecho, podríamos ver a más gente uniéndose a Hezbolá para vengar a sus familiares y amigos, ya que los heridos y las víctimas son miembros del ala social y política, y no sólo soldados”.

Para Mesrob Kassemdjian, la magnitud de las operaciones de los dos últimos días y las importantes represalias prometidas por Hezbolá “le permitirán desempeñar de nuevo su papel de resistencia”.

Y concluyó: “Esto movilizará más reclutas para la organización y también la hará más relevante políticamente, no sólo en Líbano sino en toda la región”. Un ataque de este tipo no disuadirá a Hezbolá, de hecho, puede incluso fortalecerla.

