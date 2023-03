Etiopía y Eritrea rechazan acusaciones de Blinken sobre crímenes de guerra en el Tigray

El Gobierno etíope calificó de "inoportunas" las declaraciones del secretario de Estado de EE. UU. en un comunicado de prensa publicado el pasado 20 de marzo en el que expresa su preocupación por la situación en Tigray y afirmó que las partes en el conflicto habrían cometido "crímenes de guerra". El Ministerio de Exteriores eritreo también se expresó ante las acusaciones, alegando que estas son "difamatorias y sin fundamento".Sin embargo, además de Blinken, numerosas organizaciones que velan por los Derechos Humanos han realizado denuncias similares desde el inicio del conflicto en 2020."Este reparto de culpas es injustificado y socava el apoyo de EE.UU. a un proceso de paz inclusivo en Etiopía", subrayó el comunicado de prensa suministrado por el Ministerio de Exteriores de Etiopía.Además de resaltar que las acusaciones del funcionario estadounidense son "selectivas", ya que mayoritariamente señalan a las Fuerzas Armadas del Estado etíope y no a los combatientes tigreños.Los señalamientos del secretario de Estado llegan semanas después de su visita oficial en Adís Abeba, justamente con el motivo de reunirse con las partes involucradas en el conflicto para mediar el proceso de paz.Si bien los enfrentamientos en Tigray han disminuido radicalmente tras la tregua pactada entre el Gobierno del primer ministro Abiy Ahmed y el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF por sus siglas en inglés) en noviembre de 2022, las denuncias por violaciones masivas a los derechos humanos en la región no cesan.Limpieza étnica, abuso sexual, asesinato y detenciones arbitrariasEl comunicado de Antony Blinken señala a los ejércitos de Etiopía y de Eritrea de ejercer campañas sistemáticas de persecución contra la población de Tigray, situación que puede ser considerada como un intento de limpieza étnica."Reconocer formalmente las atrocidades cometidas por todas las partes es un paso esencial para lograr una paz sostenible. Los principales responsables, incluidos los que ocupan puestos de mando, deben rendir cuentas", expresa Blinken en el comunicado.Organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han expresado su preocupación sobre la situación en Tigray. Alegan la existencia de múltiples ataques sistemáticos contra la población civil en la región, además de categorizar ciertas acciones como crímenes de guerra.Un reporte de 2022 publicado por Amnistía Internacional detalla las acusaciones. En el texto se denuncian abusos sexuales masivos, desapariciones forzadas, torturas, destrucción de poblados y robos a civiles en la región del norte etiope. La mayor parte de estos, perpetrados por los ejércitos de Eritrea y Etiopía.Abiy Ahmed, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2019, ha justificado las actividades militares de su Ejército en el Tigray, expresando que son necesarias para mantener "el orden y la estabilidad del país". La posición y figura del controvertido premier es clave para comprender la situación en el país.Un conflicto que tiene a millones en la miseriaTigray es una región ubicada en el norte de Etiopía y hogar de aproximadamente seis millones de personas. Desde la década de los 90, la coalición gobernante estaba conformada mayoritariamente por fuerzas políticas tigreñas, representadas por el TPLF.Pero la llegada en 2018 de Abiy Ahmed al poder cambió drásticamente el panorama. Ahmed impulsó reformas en el sistema político del país con el objetivo de centralizar el poder en los cuerpos federales, reduciendo la independencia de las provincias. Esta decisión no convenció al TPLF y después de varios meses de tensión, en noviembre de 2020 iniciaron las confrontaciones bélicas entre las fuerzas de Tigray y el Ejército nacional de Etiopía. El Gobierno del país vecino, Eritrea, se sumó a las fuerzas de Ahmed pocos meses después.Desde entonces, el conflicto ha experimentado múltiples treguas –que se han roto semanas después de ser declaradas– y ha provocado una crisis humanitaria de alto nivel en la región. Aunado a un éxodo masivo de etíopes que ha afectado a todo el cuerno de África. Tras años de guerra, en noviembre de 2022 se acordó la tregua más reciente que ha durado hasta la fecha, sin embargo las tensiones y los enfrentamientos siguen latentes y un recrudecimiento de la violencia puede repuntar en cualquier momento. Con AP, Reuters y medios locales