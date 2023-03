Estados Unidos no descarta designar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas

En una comparecencia en el Senado, el Secretario de Estado de EE. UU., Anthony Blinken, afirmó que la Casa Blanca maneja esa posibilidad, aunque aclaró que eso no le daría a Washington más recursos ni posibilidades de acción contra las bandas criminales. No obstante, resaltó el trabajo conjunto en la lucha contra el fentanilo. En México las reacciones fueron diversas. Es un nuevo capítulo en una tensión bilateral que ha crecido en las últimas semanas. Las relaciones entre Estados Unidos y México no atraviesan el mejor momento, luego de que las últimas semanas enturbiaran los lazos entre los países vecinos a pesar de la constante colaboración que existe por los problemas de seguridad y narcóticos sintéticos que tiene el país latinoamericano.En un nuevo capítulo de entredichos, esta vez fue el secretario de Estado, Anthony Blinken, quien encendió la polémica. En una comparecencia ante un comité del Senado de Estados Unidos, el diplomático volvió a remarcar que la Administración no descarta la posibilidad de catalogar a los cárteles mexicanos como agrupaciones terroristas.La importancia de esto sería más simbólica que accionaria. El propio Blinken subrayó que ese nombramiento no dejaría a Washington con más herramientas para contrarrestar los problemas que generan las bandas delictivas aztecas.Además, aseveró que hay partes del territorio mexicano que están controladas por los grupos criminales y que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no puede romper con esa estructura.“Pienso que es justo decir que sí", expresó el diplomático ante la pregunta de Lindsey Graham, integrante del partido republicano por Carolina del Sur. “En primer lugar, senador, usted tiene toda la razón sobre la inseguridad en México. El propio pueblo mexicano es la víctima número uno de esa inseguridad", agregó.Sin embargo, durante sus declaraciones, el secretario de Estado remarcó el estrecho trabajo que México y Estados Unidos hacen juntos para combatir la inseguridad y, sobre todo, el control de fentanilo.El funcionario recalcó que es necesario un incremento en materia tecnológica para evitar la entrada de estas drogas a suelo estadounidense, detallando que gran parte ingresa por los canales legales sin ser detectado.Blinken también resaltó que el Gobierno de López Obrador ha incautado cantidades récord de esta droga sintética, desmantelando laboratorios y deteniendo a miembros de las bandas.Las relaciones entre países se vieron afectadas recientemente luego de que dos estadounidenses fueran asesinados –y cuatro en total hayan sido secuestrados- por miembros de cárteles mexicanos por error en Matamoros, una localidad cerca de la frontera.Réplica desde México: "¿Cómo se atreven a decir que no hacemos nada?"Las reacciones de los políticos del país latinoamericano fueron dispares entre sí. Por un lado, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, les restó valor a las declaraciones y dijo que vio a Blinken “muy presionado”.En cambio, sí criticó la “politiquería” que los republicanos intentan hacer –según su óptica- descalificando a México con fines electorales. “El senador Graham sabe que es falso lo que está haciendo, ¿cómo se atreven a decir que no hacemos nada?”, apuntó en relación al problema con el fentanilo.Los comentarios del diplomático estadounidenses sí dieron pie para el provecho de la oposición mexicana. El presidente del frente Acción Nacional, Marko Cortés, citó el fragmento de la comparecencia de Blinken en Twitter para criticar la gestión de López Obrador.“En Estados Unidos se denuncia cada día con más fuerza que los abrazos a criminales del Gobierno de López Obrador ampliaron territorios bajo control de grupos delictivos, provocando más homicidios, inseguridad y violencia", redactó.Por último, el presidente mexicano, que ha lanzado fuertes comentarios en los últimos días contra Estados Unidos, diciendo que era más inseguro que México y que había más democracia en su país, acusó de “mentiroso” al Departamento de Estado estadounidense.La razón se debe a que el organismo elaboró un informe sobre la violencia y violaciones de derechos humanos contra civiles que están ejerciendo las fuerzas de seguridad. A pesar de las críticas del jefe de Estado mexicano, el Departamento de Estado recolectó informaciones provenientes de agrupaciones locales que denuncian un crecimiento en el maltrato de algunas unidades en el marco de operaciones contra las bandas delictivas. Con EFE y medios locales